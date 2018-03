Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg/Neckargemünd. Bobby ist hundemüde. Logisch, nach einer Stunde Lauftraining mit Herrchen im Bannwald von Neckargemünd. Es ist früher Sonntagnachmittag. "Um diese Uhrzeit machen wir normalerweise Siesta", schmunzelt Werner Gartung. Derweil hat sich sein Vierbeiner mitten auf dem Weg entlang des Neckars lang gemacht. "Hier kannst Du aber nicht liegen bleiben", sagt Herrchen. Der Hund hört nicht. Und doch ist er ein ganz, ganz Lieber, über den Werner Gartung ein Buch geschrieben hat. Das 350-Seiten-Werk "Mensch, Bobby!" stellt er am kommenden Donnerstag bei einer Lesung in der RNZ-Geschäftsstelle in der Heidelberger Neugasse vor.

"Ich wollte keinen Hunde-Ratgeber herausgeben", sagt Gartung. Das könne er auch gar nicht. Denn erzogen sei Bobby eigentlich nicht, fügt er an. Er hat aber offenbar einen guten Charakter und scheint sprichwörtlich zu riechen, wer ihm wohlgesonnen ist. Am Neckar streift er oft nah an den Menschen vorbei, die dort auf Bänken sitzen. Streicheleinheiten werden immer gerne genommen. Bobby ist ein "Fundhund". Oder besser gesagt: Er hat sich Werner Gartung und seiner Frau Ulrike 2009 bei einem Urlaub auf Sardinien, verwahrlost und abgemagert wie er war, einfach angeschlossen. Diese erste Begegnung ist im Buch nachzulesen. Ansonsten ist das Werk eine spannende Mischung aus Roman und Reiseführer mit Stationen zwischen Bretagne, Korsika, Tirol, Allgäu, Odenwald und Pfalz.

Der Hund ist immer mit dabei. Bei Rad-Touren lässt er sich im "Bobby-Mobil" kutschieren. Als freier Journalist und Fotograf ist Werner Gartung schon seit 1976 viel auf Reisen, schreibt Artikel für Zeitungen, Magazine, veröffentlicht Bücher. Außerdem organisiert er Reisen nach Afrika. Schon als 22-Jähriger durchquerte er diesen Kontinent mit dem Fahrrad. Die nähere Umgebung hat der Autor, den es stets in die Ferne zog, erst in jüngster Zeit für sich entdeckt.

Und was hält eigentlich Bobby vom Reisen? Gar nichts. In Kleingemünd, im Wald oder auf dem Weg am Fluss hat er doch alles, was er braucht. Im Buch kommt er natürlich selbst zu Wort. Dort steht auch, dass er seinen Menschen voll im Griff hat - da genügt ein treuer Hundeblick. Und was frisst er am liebsten? Bobby ist ein Feinschmecker, mag sein Futter zum Beispiel gern mit Parmesan bestreut. Meistens fällt für ihn auch etwas von dem ab, was bei seiner Familie auf den Tisch kommt. Werner Gartung ist Hobby-Koch. Vielleicht hat ihn sich Bobby auch deshalb ausgesucht ...

Info: Die Lesung aus dem Buch "Mensch, Bobby!" findet am Donnerstag, 15. März, 18.30 Uhr, in der RNZ-Geschäftsstelle in Heidelberg (Neugasse 4-6) statt. Karten im Vorverkauf gibt es unter der Tickethotline 06221/519.1210. Der Eintritt in Höhe von fünf Euro geht als Spende an ein Tierheim.