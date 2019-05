Mannheim/Mosbach. (mare) Skurril? Lustig? Eklig? Die RNV an Haltestellen testet die Gum-Wall. Die Idee dahinter: Kaugummis sollen an diese Wand geklebt statt ausgespuckt werden. Schuhsohlendilemma adé. Was sich als flotte Idee anhört, finden aber nicht alle gut. Andere überflüssig. Oder wayne! Aber egal, wie die Reaktionen auf der RNZ-Facebook-Seite ausfallen - es beschäftigt die Menschen auf jeden Fall. Ein Überblick.

Viele User nehmen die Sache mit Humor und Augenzwinkern. "Kaugummi-Sharing 😂", schreibt ein Leser. "Kannst einen halb gekauten gegen einen anderen tauschen 😂😂😂." Eine andere Nutzerin geht darauf ein: "Das ist es 😂 Hab schon immer darauf gewartet 😂🙈."

Eine weitere augenzwinkernde Ansicht: "Ich würde Mülleimer in Basketballkörbe umbauen lassen, dann macht wegwerfen viel mehr Spaß 🤷😂." Ein User findet: "Der 1. April ist doch schon lange vorbei." Darüber hinaus posten etliche Leser "Spuck"-Gifs.

Gedanken zur Ausführung hat sich diese Leserin gemacht: "Ergibt Sinn, wenn alle 2 Kilometer eine 'Klebewand' aufgestellt wird. 🙈"

Ein Aspekt, der etlichen Menschen in den Sinn kommt: Warum eine Wand, wenn man den guten alten Mülleimer hat. "Wie wäre es mit Mülleimer? An jeder Haltestelle stehen doch welche!", lautet ein Leser-Kommentar. "Ich würde die guten, alten Mülleimer benutzen!", ein weiterer. Dieser User meint: "Wie konnte die Welt nur früher existieren. Abfall wirft man in Mülleimer und gut ist's." Und die Meinung dieser Nutzerin: "Kaugummi ins Papierle und dann in den Mülleimer! Wer das nicht kapiert wird auch die Gum-Wall nicht bedienen können ..."

Weniger ästhetisch findet diese Leserin die Aktion. Sie schreibt: "Wie eklig ist das denn ... Da machen sich doch tatsächlich Menschen die Mühe, so etwas zu erfinden ... Und dafür noch auf Englisch ... Das ist schon nicht mehr dekadent, das ist ... ach, mir fällt keine Beschreibung dazu ein und die, die mir einfällt, darf ich nicht schreiben😕."

Dazu vermutet eine andere Nutzerin: "Diese ekelhafte 'Erfindung' bringt dem Hersteller Geld, darum gehts." Wenn das Schule mache und in Serie gehe, dann habe er doch ausgesorgt. "Mit jedem Dreck wird Geld gemacht!"

Ernster hebt eine weitere Userin den Fall auf eine grundsätzliche Ebene. Ihre Analyse: "Warum spuckt man Kaugummi auf dem Boden? Vermutlich, weil der Kauer ihn nicht mehr in die Hand nehmen möchte um ihn in den Müll zu werfen." Aus welchem Grund solle er ihn dann in die Hand nehmen, um ihn auf die Wand zu kleben?, fragt sie. "Davon abgesehen, dass es widerlich ist an der Haltestelle neben einer Wand mit verkauten Kaugummis zu stehen 🤦‍♀️."

Wie auch immer, die Leute "fressen" das Thema. Und wenn es nur dazu da ist: "Hat die Welt keine anderen Sorgen? ..."