Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. Insgesamt 3345 Kontrollbesuche in 2122 Betrieben haben die Tierärzte und Lebensmittelkontrolleure der Lebensmittelüberwachung im Jahr 2018 im Rhein-Neckar-Kreis durchgeführt. Die Zahl der Anzeigen stieg um fast ein Drittel, von 103 im Jahr 2017 auf 136 im Jahr 2018.

Dabei handelt es sich in 108 Fällen um Ordnungswidrigkeiten, in 28 Fällen um eine Strafanzeige. 79 Betriebsmitarbeiter wurden verwarnt. Bei einem Restaurant im nördlichen Landkreis standen am Ende eines eineinhalbstündigen Kontrollgangs insgesamt 63 Mängel im Feststellungsbericht.

Massiver Schabenbefall führte zur vorübergehenden Schließung eines Betriebes. Foto: zg

Die übrigen Zahlen liegen eher niedriger als im Vorjahr. 596 Mal wurden Verstöße festgestellt, und in 395 Fällen war der Erlass einer Ordnungsverfügung erforderlich. Vorübergehend geschlossen werden mussten 23 Betriebe, im Vorjahr waren es noch 28 gewesen.

"Man muss klar sagen, dass der Großteil der kontrollierten Betriebe ordnungsgemäß arbeitet, sich also an Recht und Gesetz hält", betonte Ordnungsdezernent Christoph Schauder bei der Vorstellung des Jahresberichts für 2018. Betriebe in prekärer Situation scheuten notwendige Investitionen, merkte Amtsleiter Lutz Michael an. Auch den Mangel an sachkundigem Personal führte er ins Feld. "Das merken manchmal auch gut gehende Betriebe."

Prävention werde im Rhein-Neckar-Kreis großgeschrieben, sagte Schauder. Bei ihren Besuchen informierten die Kontrolleure über das Infektionsschutzgesetz oder Angebote wie Sachkundeschulungen. Wichtig sei hierbei die Erfolgskontrolle. Auch die IHK Rhein-Neckar biete Lebensmittelhygieneschulungen an.

Über das "Forum Ernährung" informiere der Kreis außerdem Kindergärten, Schulen und Krippen. Und auf der Website finde sich als Information für Vereine der Flyer "Feste feiern aber sicher". Doch welches sind die Betriebe, die es mit der Hygiene offensichtlich nicht so genau nehmen? Die Namen wurden im Rhein-Neckar-Kreis bisher nicht veröffentlicht. Doch das soll sich bald ändern.

Screenshot: RNZonline

Die Überwachungsbehörden der Bundesländer sind seit April verpflichtet, lebensmittelverarbeitende Betriebe, bei denen ein Verdacht auf Gesundheitsrisiken besteht, unverzüglich online zu listen. Die ersten Namen sollen in den nächsten Tagen und Wochen auch auf der Website des Rhein-Neckar-Kreises erscheinen.

Screenshot: RNZonline

Die Informationen müssen sechs Monate einsehbar sein. Zugleich muss die Behörde mitteilen, was in die Wege geleitet wurde, um den Mangel zu beseitigen. Auch sonstige Verstöße - zum Beispiel gegen Hygienevorschriften oder den Täuschungsschutz - werden in Zukunft veröffentlicht, wenn ein Bußgeld in Höhe von mindestens 350 Euro zu erwarten ist. Dabei bekommt der Betreiber die Gelegenheit zur Anhörung und kann sich im Zweifelsfall auch zur Wehr setzen.

Schon jetzt ermöglicht das Landesinformationsfreiheitsgesetz Verbrauchern, sich über die Ergebnisse der Kontrollen zu informieren. Organisationen wie Foodwatch, die für mehr Transparenz im Lebensmittelsektor eintreten, rufen Nutzer auf einer Internetplattform dazu auf, Ergebnisse von Hygienekontrollen abzufragen und zu veröffentlichen. Allein im Rhein-Neckar-Kreis gingen rund 150 Anfragen ein.

Auch Schulungsnachweise werden kontrolliert. Foto: zg

Einen Schwerpunkt legte das Amt im vergangenen Jahr auf die Kontrolle von Schankanlagen. Da es sich vom Fass bis zum Zapfhahn um ein geschlossenes System handeln würde, seien Mängel auf den ersten Blick kaum festzustellen, so Wolf. Kontrolliert wurden 30 Gaststätten und Imbisse im gesamten Rhein-Neckar-Kreis, die offenes Bier aus Schankanlagen anbieten.

"Eigentlich müsste der Wirt jedes Mal, wenn er das Fass austauscht, auch das Leitungssystem reinigen", betonte Wolf und schickte hinterher: "Das wird meist auch gemacht." Aber offensichtlich häufig auch nicht. Denn immerhin fünf der 20 untersuchten Bierproben, wurden beanstandet.

Bei der mikrobiologischen Untersuchung fanden sich Pseudomonaden (Eiweißverderber) und coliforme Keime (Hygieneindikatoren) in teilweise erheblicher Höhe. Eine Gesundheitsgefahr gehe von den gefundenen "Verderbniserregern" jedoch nicht aus.