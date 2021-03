Wahlhelfer Michael Lengler (l.) sorgte dafür, dass bei der Stimmabgabe in der Kurpfalzhalle alles korrekt ablief. Er saß an der Urne, als RNZ-Mitarbeiter Volker Knab dort am Sonntag seinen Stimmzettel einwarf. Foto: Lenhardt

Von Volker Knab

Oftersheim. Ins Wahllokal gehen oder doch lieber per Brief wählen? Die Entscheidung, wie und wo ich bei der Landtagswahl am Sonntag mein Kreuz setze, ist mir nicht ganz leicht gefallen. Doch die Bedenken waren unbegründet, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Trotz der Corona-Pandemie lief die Wahl in meinem Wahllokal in der Oftersheimer Kurpfalzhalle entspannt ab.

Mit Briefwahl habe ich kein Problem. Diese Möglichkeit der Stimmabgabe habe ich schon unzählige Male genutzt. Aber wenn es möglich ist, gehe ich lieber persönlich wählen. Wegen der Corona-Pandemie habe ich im Vorfeld aber mehrmals überlegt, dieses Mal nicht doch lieber per Brief zu wählen. Die erneut ansteigenden Zahlen der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen taten ihr Übriges. Große Sorge mich anzustecken, habe ich allerdings dann doch nicht. Wenn ich unterwegs bin, befolge ich die Hygieneregeln und fühle mich ausreichend geschützt. Und ich bin an diesem Vormittag nicht der einzige, der so denkt.

Corona sei für ihn kein Grund, nicht wählen zu gehen, erzählt mir ein Mann im Eingangsbereich der Kurpfalzhalle. An die Briefwahl habe er gar nicht gedacht. "Ich gehe immer wählen", betont er. Und seine Frau ergänzt: "Das ist gar keine Frage." Beide haben sich zuvor an einem Spender direkt am Eingang die Hände desinfiziert. Wer das nicht tut, kommt nicht weiter. Die strikten Hygienevorschriften bei dieser Wahl werden jedem Wähler beim Betreten der Kurpfalzhalle vermittelt.

"Entschuldigung, bitte die Hände desinfizieren", weist Günter Much die Ankommenden auf die Vorschrift hin. Der Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist als Wahlhelfer im Einsatz und sehr zufrieden mit der bisherigen Resonanz der Besucher auf die Sicherheitsvorkehrungen und Hygienevorschriften bei der Wahl. "Die Leute verhalten sich sehr vorbildlich", lobt er. Bisher sei jeder mit Maske gekommen, und die meisten würden sich auch bewusst desinfizieren, berichtet Much. Im Eingangsbereich informiert ein großes Banner die Besucher über die zu beachtenden Hygieneregeln. Ein eigens markierter Weg führte die Besucher anschließend zu den Anmeldetischen, zur Wahlkabine und anschließend zur Urne.

Bis auf die Maske ist alles wie gewohnt. Ich bin überrascht, wie schnell es geht. Die Hygienemaßnahmen verlangsamen den Ablauf im Wahllokal kein bisschen. Da musste ich bei früheren Wahlen schon länger warten. Anders ist allerdings, dass die Wahlhelfer hinter Plexiglasscheiben sitzen und ebenfalls Masken tragen. Trotz der Pandemie fühle ich mich absolut sicher. So geht es auch den Wahlhelfern. Er habe kein mulmiges Gefühl wegen der Pandemie, meint Michael Lengler. Er sitzt zu diesem Zeitpunkt an der Wahlurne. "Ich weiß ja um die Sicherheitsvorkehrungen", erklärt der Helfer. Die zeigen sich unter anderem durch die zusätzlichen Helfer, die in der Kurpfalzhalle die Einhaltung der Hygienevorschriften und der Maskenpflicht überwachen.

Bis zur Mittagszeit gab es dort jedoch noch keinen größeren Ansturm an Wählern. Damit hatten die Wahlhelfer aber auch gerechnet. "Es sind viel weniger Wähler da als sonst um diese Zeit. Die Anzahl der eingegangenen Briefwahlen war sehr hoch", erläutert Wahlhelferin Silke Mergenthaler, die schon einige Wahlen begleitet hat. Vergangene Woche waren in Oftersheim schon mehr als 3000 Briefwahlstimmen eingegangen – und das bei über 8000 Wahlberechtigten. Für die Kommune bedeutet die Organisation einer Landtagswahl unter Pandemie-Bedingungen einen erheblichen Mehraufwand. "Wir haben extra viele Wahlhelfer rekrutiert", erläutert Veronica Lefrank von der Gemeindeverwaltung. Die zusätzlichen Helfer braucht man vor allem für die Überwachung und Umsetzung der Hygienevorschriften.

Da die Verwaltung wegen der Corona-Pandemie mit viel mehr Briefwählern gerechnet hat, wurde die Zahl der Briefwahlbezirke vor der Wahl von zwei auf sechs aufgestockt. Gleichzeitig hat man die Zahl der Bezirke für die Präsenzwahl von 13 auf sechs reduziert und an großen Örtlichkeiten zusammengefasst. In der Kurpfalzhalle waren drei, in der Karl-Frei-Sporthalle zwei und im Rose-Saal sowie im Siedlerheim jeweils ein Wahlbezirk untergebracht.