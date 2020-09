Von Volker Widdrat

Hockenheim. Im Prozess gegen einen 26-jährigen Hockenheimer, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung an einem 31-Jährigen vorwirft, sind am Mittwoch vor der Strafkammer des Landgerichts Mannheim die Plädoyers gehalten worden. Der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz verlas zuvor das Protokoll der Vernehmung des Angeklagten beim Untersuchungsrichter. "Ich war auf Alkohol, dass es so passiert ist, war keine Absicht", hatte der 26-Jährige angegeben. Er habe "zufällig ein Messer dabeigehabt" und sich nur verteidigen wollen.

Das Vorstrafenregister zeigt sechs Eintragungen, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Unterschlagung, Diebstahlversuchs, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte beim Rosenmontagszug in Altlußheim. Alle Urteile waren Bewährungsstrafen oder Geldauflagen. Gutachter Joachim Schramm bescheinigte dem in der Türkei geborenen Angeklagten, in "desolaten häuslichen Verhältnissen" aufgewachsen zu sein. Seine Mutter sei krebskrank und habe vor ihrem gewalttätigen Ehemann öfters in Frauenhäuser flüchten müssen. Der 26-Jährige habe bereits in der Pubertät Alkohol und Drogen konsumiert. Er habe keine Ausbildung und sei immer nur prekären Beschäftigungsverhältnissen nachgegangen. In der Tatnacht habe er wohl Kokain konsumiert.

Er sei wütend und aufgewühlt gewesen und habe bei dem Streit stark emotional reagiert. Die "Mischbeeinflussung" durch Alkohol und Kokain habe eine Gewaltbereitschaft provoziert. Dennoch habe der Angeklagte keine typische Suchtkarriere, sondern betreibe eher einen "moderaten Konsum im Freundeskreis". Eine Alkoholabhängigkeit könne er nicht erkennen, so der forensische Psychiater: "In seinen Kreisen herrschten seiner Meinung nach Ehre, Stolz und Respekt sowie Höflichkeit. Er wollte sich nicht beleidigen lassen."

Erster Staatsanwalt Frank Stork wies darauf hin, dass der 26-Jährige bereits bei der vorangegangenen Schlägerei eine große Brutalität gezeigt habe. Sein Opfer sei selbst stark betrunken gewesen. Einige Zeugenaussagen seien "wenig ergiebig" gewesen. Keiner wollte den Angriff mit einer Bierflasche gesehen haben. Das "unsägliche Video", das der Angeklagte mit seinen Kumpels am Tag nach der Tat aufgenommen und in dem er eine weitere Drohung ausgesprochen hatte, sei "kaum zu verzeihen". Der Chat mit seinem Stiefvater, in dem der 26-Jährige noch einmal gegen sein Opfer nachgelegt hatte, weise darauf hin, dass seine Persönlichkeitsentwicklung "auf der Strecke geblieben ist". Vom versuchten Mord sei der Mann strafbefreiend zurückgetreten, gleichzeitig habe er seinem Opfer aber lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Der Anklagevertreter forderte viereinhalb Jahre Haft. Eine Unterbringung im Maßregelvollzug sei nicht erforderlich.

Beklagter und Nebenkläger schlossen am vorletzten Verhandlungstag einen Adhäsionsvergleich. Der Angeklagte muss seinem Opfer ein Schmerzensgeld von 18.000 Euro zahlen und zuzüglich für sämtliche Schäden durch die Tat aufkommen. Nebenkläger-Vertreter Thomas Franz erkannte auf ein versuchtes Tötungsdelikt in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

In der Video-Vernehmung habe der Angeklagte selbst geschildert, wie er das Messer geführt habe: "Treffer in kurzer Reihenfolge, zwei Stiche in die rechte Flanke." Er sehe keine freiwillige Aufgabe der Tathandlung, so der Rechtsanwalt. Verteidigerin Brigitte Bertsch sprach von einem "desolaten Zustand" ihres Mandanten bei der Auseinandersetzung in der Fortuna-Passage. Die Bluttat lasse sich nur im Zusammenspiel von Alkohol und Drogen erklären, sei aber "kein heimtückischer Messerangriff" gewesen. Der 26-Jährige habe "inadäquates Verhalten" gezeigt. Nach der vorangegangenen Schlägerei hätte er Überwachung gebraucht und von der Polizei mitgenommen werden müssen.

Beim Messerangriff habe er nach drei Stichen aufgehört, "obwohl er hätte weitermachen können". Der Geschädigte habe zudem unterschiedliche und unzulässige Aussagen gemacht. Der Angeklagte habe keinen bedingten Tötungsvorsatz gehabt und sei deshalb nur wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen, appellierte die Verteidigerin an die Strafkammer, seine psychische Verfassung mit einzubeziehen. Der 26-Jährige sei bei der "Spontantat" vermindert schuldfähig gewesen: "Es tut ihm leid, was er angerichtet hat, es zeigte nicht sein wahres Verhalten."

Die Verteidigerin beantragte eine Gesamtstrafe von vier Jahren, beinhaltend die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt für eine Therapiedauer von zwei Jahren. Die Abhängigkeit von Drogen bleibe nämlich bei ihm bestehen: "Er war in dieser Nacht gefährlich."

Am Dienstag, 22. September, um 9 Uhr hat der Angeklagte das letzte Wort. Danach fällt die Mannheim Strafkammer das Urteil.