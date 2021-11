Von Andrea Döring

Landau.Ein Tampon- und Bindenspender hängt neben dem Waschbecken im Damenklo der Integrierten Gesamtschule (IGS) Landau in der Pfalz. Die Binden sind am Ende des Schultages alle, Tampons gibt es noch. In allen sechs Mädchentoiletten der Schule findet man seit ein paar Wochen einen grauen Kasten mit Tampons und Binden, die für die Schülerinnen kostenlos sind. Nach dem Trifels-Gymnasium in Annweiler ist die IGS ein weiterer Vorreiter in Sachen Menstruations-Hygiene-Hilfe in der Metropolregion. Die meisten Schüler sowie Lehrer halten die Idee für gut, doch auf Facebook kommentieren überwiegend Männer die Einrichtung zumeist abwertend.

"Wir wollten die Klosituation mal auf Vordermann bringen", erzählt Vivien Fink, Schülerin der Jahrgangsstufe 13. Als dreckige und stinkende Orte, die man nur im allergrößten Notfall aufsucht und fluchtartig wieder verlässt, nehmen viele Menschen, die noch zur Schule gehen oder sie schon längst abgeschlossen haben, Schultoiletten wahr. "Das ist erst der Anfang", ergänzt Mara Bernhard aus der Jahrgangsstufe 11. Haken an den Türen, um die Jacken aufhängen zu können, große Spiegel und bessere Mülleimer fallen den beiden jungen Frauen aus dem Vorstand der Schule ein. In dem Gremium dürfen mehrere Dutzend Schüler sowie Lehrkräfte bei der Gestaltung des Schullebens mitreden.

"Wie können wir es schaffen, dass man in einer deutschen Schule gern auf die Toilette geht?", fragte sich Ralf Haug. Der Schulleiter hatte die Idee zu einem Tampon- und Bindenspender. Im Internet war er auf die Berichterstattung über eine ähnliche Aktion der Stadt Hamm gestoßen. 914 Euro (inklusive Versand) kosteten die Spender. Die IGS bezahle sie mit dem "Energiegeld", erklärt Haug. Die Schule spart Energie ein und erhält im Gegenzug zur freien Verfügung ein Budget vom Schulträger, also der Stadtverwaltung. Für die Kosten des Nachfüllens sollen Spenden sorgen. "Manchmal vergisst man Binden oder Tampons und hat keine Lust, die Freundin zu fragen", meint Emily Bollinger aus dem Leistungskurs Biologie. "Es ist auch hygienischer. Im Rucksack sind oft Krümel", argumentiert ihre Kurskameradin Patricia Tace. Auch die Jungs aus dem LK stehen der Sache positiv gegenüber.

Einig sind sich Schüler auch in ihrer Bewertung der Facebook-Kommentare: "Schwachsinnig", bringt es Vivien auf den Punkt. "Mansplaining", das feministische Wort für die Neigung vieler Männer, Frauen die Welt erklären zu wollen, kennen die Schülerinnen schon. Besonders gern äußern sie sich auch zu Themen wie der Menstruation, die sie allenfalls indirekt betreffen. Weil schlecht aufgeklärte Männer und auch Frauen den Verlust der Jungfräulichkeit durch das Einführen von Tampons befürchten, gibt es sie in vielen Ländern der Welt nicht zu kaufen.

Weder Tampons noch Binden können sich viele arme Frauen und Mädchen leisten. Sie fehlen während ihrer Periode in der Schule und haben dadurch geringere Bildungschancen. Einige Organisationen wollen das Problem mit dem Verteilen von Menstruationstassen und viel Aufklärungsarbeit lösen. Die Silikongefäße kann man zusammengerollt in die Scheide einführen, wo sie das Blut auffangen. Nach einiger Zeit kann man sie reinigen und erneut benutzen. Auch wenn Frauen an ein paar Tagen im Monat bluten, sind sie nicht krank. Das scheint der Facebook-Nutzer jedoch zu glauben, der meint, dass ja auch nicht überall Pillenspender für Leute herumstehen, die ihre Medikamente vergessen haben.

Andere haben beim Stichwort Menstruation überwiegend Sex im Kopf. Am häufigsten forderten die Männer auf Facebook im Gegenzug zu Tamponspendern Kondomautomaten in Jungenklos. "Kondome braucht man in der Schule nicht", schüttelt dagegen Jonathan Lenhard den Kopf. "Das ist doch beschämend für den Mann, der so etwas schreibt", findet der Schulleiter. Richtig gut gefällt Haug jedoch der Kommentar einer Nutzerin: "Kein Uterus, kein Mitspracherecht".