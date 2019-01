Oftersheim. (stek) Die Gemeinderäte konnten ihr "Ja" zur Resolution in Sachen Lärmschutz entlang der Bahnstrecke südlich von Mannheim kaum abwarten. Niemand wisse zwar bis dato, inwieweit man die Planungen der Bahn beeinflussen kann. "Aber gemeinsam mit Schwetzingen, Hockenheim und Neulußheim macht der Kampf gegen Bahnlärm auf jeden Fall Sinn", sagte Bürgermeister Jens Geiß in der jüngsten Sitzung. In den vier Gemeinden lebten immerhin 60.000 Menschen und viele davon seien betroffen, führte Geiß aus.

"Eine Resolution, hinter der Menschen von gleich zwei Städten und zwei Gemeinden stehen, macht sicher mehr Eindruck, als wenn Oftersheim allein auftreten würde." Denn eins stehe fest: "Der Güterverkehr wird zunehmen." Das zuständige Unternehmen, die Bahn, erwarte in wenigen Jahren auf der Route von Amsterdam nach Genua eine Verdreifachung des Güterverkehrs - und der führt direkt durch die Metropolregion.

Wenn das ohne Rücksicht auf die Anwohner geschehe, wäre die Lärmbelastung immens. Für Geiß steht aber fest, dass das Verständnis für Schienenverkehr vor allem vom Lärmpegel abhängt. "Je weniger Lärm, desto mehr akzeptieren die Menschen den zunehmenden Güterverkehr." Denn gleichzeitig unterstützen alle Fraktionen das Ziel, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu verlagern.

Laut Resolution müsste der Güterverkehr von der aktuellen Bestandsstrecke auf eine neue Güterverkehrslinie verlagert werden, die nicht zur Lärmbelästigung von Zehntausenden Menschen führt. Wichtig seien etwa auch leise Güterwaggons. Technisch sei das alles möglich, heißt es in dem Schreiben weiter. Es müsse politisch nur gewollt werden. Mit dem einstimmigen Beitritt Oftersheims zu der Resolution ist klar, dass die vier Kommunen dieses Ziel mit Nachdruck verfolgen.