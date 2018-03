Von Stefan Kern

Brühl. Es hat ein paar Jahre gedauert. Doch nun wird der Lärmaktionsplan endlich öffentlich ausgelegt, die Bürger können Stellung nehmen. Ein Schritt, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung allseits begrüßt wurde. Aber trotzdem für einigen Ärger sorgte. Vor allem Claudia Stauffer (FW) kritisierte die nicht nachvollziehbare Verzögerungstaktik einer Mehrheit im Rat. "Wir hätten schon vor drei Jahren mit diesem Lärmaktionsplan an die Öffentlichkeit gehen und den von Lärm betroffenen Menschen helfen können." In der Verantwortung dafür sieht sie vor allem die CDU, die diese öffentliche Auslegung mit der Begründung, es bestehe noch Beratungsbedarf, auf die lange Bank geschoben habe.

Zu Beginn dieser kleinen Auseinandersetzung erläuterte der stellvertretender Leiter des Ortsbauamtes und Umweltberater, Andreas Askani, einige Eckpunkte des Plans. Hauptquellen für die Lärmbelastung in der Hufeisengemeinde seien die Autobahn 6, die Bundesstraße 36 und die Landesstraße 599. Straßen, die für die Verkehrsanbindung unerlässlich seien, aber eben ihren Preis hätten. Es sei, so Bürgermeister Ralf Göck, ein Dilemma, das sich nie ganz auflösen lasse. Aber das heiße natürlich nicht, dass man die Hände in den Schoß legen dürfe. Dafür seien die Belastungen in weiten Teilen der Gemeinde einfach zu groß.

Im Endeffekt, so Hans Hufnagel (SPD), sei die Hälfte der Brühler Bevölkerung von übermäßigen Lärm betroffen. Ganz erheblich sei die innerörtliche Lärmbelastung in der Schwetzinger und der Ketscher Straße. Um dem Lärm hier Herr zu werden, listet der Plan verschiedene Maßnahmen von innerörtlichen Tempolimits über Lärmschutzfenster und Lärmschutzwänden bis zu Flüsterbelägen auf. Michael Till (CDU) räumte ein, dass die Planungen einige Zeit in Anspruch genommen hätten. Aber dies habe den Planungen auch gut getan. Es sei ein komplexes Problem, dem man sich möglichst angemessen nähern wolle. Das könne sein, räumte Hufnagel ein. "Trotzdem haben wir etwas zu lange gebraucht." Mit der Vergangenheit wollte sich der SPD-Mann nicht lange aufhalten, denn jetzt gehe es darum, auf Verbesserungen hinzuwirken und den Menschen zu helfen. Ganz vorne steht für ihn ein Tempolimit auf 30 Stundenkilometer - und zwar von Kreisel (Villa Meixner) zu Kreisel (Ortsausfahrt Richtung Ketsch).

Auch Claudia Stauffer zeigte sich grundsätzlich erfreut darüber, dass es nun vorwärts gehe. Aber zugleich machte sie sehr deutlich ihrem Ärger über die Verzögerungen Luft. Dem Bürger sei diese Taktiererei seitens der CDU kaum zu erklären. Viele der Maßnahmen, die hier nun vorgeschlagen worden seien, hätten auch schon vor drei Jahren im Maßnahmenkatalog gestanden. "Und so könnten wir jetzt schon viel weiter sein." Aber nun sollte der Blick nach vorne gehen. Genau wie Ulrike Grüning (GL) forderte sie von Tempolimits über ÖPNV-Ausbau bis zu Schallschutzfenstern nun schnelle Lösungen. Grüning wies dann auch noch auf die Notwendigkeit von mehr und vor allem besseren Fahrradwegen hin. Und so stimmte der Rat trotz des kleinen Sturms im Vorfeld einstimmig für die öffentliche Auslegung der Pläne.

Ganz friedlich wurde dann der rund 183.000 Euro teuren Auftragsvergabe für die Erneuerung der Fenster und Außentüren an der Jahnschule zugestimmt. Erfreulich ist dabei, dass die Gemeinde in den Genuss einer Landesförderung in Höhe von 157.000 Euro kommt. Damit bleiben bei der Gemeinde gerade noch 26.000 Euro hängen. Ebenfalls einstimmig votierte der Rat gegen das Einverständnis zum vollständigen Abbau der öffentlichen Münz- und Kartentelefonen durch die Telekom und empfahl den Austausch der Fernsprecher durch Basistelefone. In den Augen aller Ratsmitglieder würden die Telefone nach wie vor zur Grundversorgung gehören. Darüber hinaus könnten sie in Notfällen wichtig werden. Schließlich könnten hier kostenlos Notrufe abgesetzt werden.

Ohne Gegenstimme wurde anschließend auch dem Bau eines Zweifamilienhauses mit Garage und Carport in der Uhlandstraße und der Erweiterung eines Wohnhauses in der Scheffelstraße zugestimmt. Einhellig begrüßt wurde auch die Vergabe der Architekturleistung an das Büro "Pohlmann" für den letzten Schritt der Hallenbadsanierung. Dabei werden im Sommer die Umkleiden auf Vordermann gebracht und ein Behinderten-WC gebaut.