Von Stefan Hagen und Annette Steininger

Ladenburg/Rhein-Neckar. Das Coronavirus hat jetzt auch die Rathäuser erreicht: Als "Verwaltung Null" wird die Stadt Ladenburg in die Corona-Analen eingehen. Demnach bleiben das Rathaus und das Bürgerbüro der Römerstadt vorerst bis Freitag, 20. März, geschlossen, weil ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Mitarbeiter, die mit der betroffenen Person in Kontakt standen, befinden sich in häuslicher Quarantäne, darunter auch Bürgermeister Stefan Schmutz. Der Verwaltungschef sagte gegenüber der RNZ, dass er mittlerweile aufgrund leichter Symptome auch getestet worden sei. Das Ergebnis erwarte er über das Wochenende.

Die Stadt Ladenburg sei aber bemüht, einen Notbetrieb aufrechtzuerhalten, heißt es in einer Mitteilung. Bürger, die unaufschiebbare, dringende Anliegen haben, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail an benachbarte Bürgerdienste in Ilvesheim oder Edingen-Neckarhausen zu wenden.

> In Sinsheim gibt es eine Art Krisenstab, der die aktuelle Lage stets neu bewertet, wie Oberbürgermeister Jörg Albrecht gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung betont. Die Bürger könnten zwar nach wie vor ins Rathaus kommen, aber man habe nun beispielsweise die Wartebereiche aus den Büros verbannt, erläutert Albrecht.

> In Schwetzingen wird man in der kommenden Woche die normale Besuchszeit abschaffen. Dies kündigte Oberbürgermeister René Pöltl gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung an. Bürger sollen dann nur noch in ganz dringenden Fällen das Rathaus aufsuchen – und das auch nur nach vorheriger telefonischer Absprache. "Wir minimieren damit die Kontakte", sagt Pöltl. Zudem müsse man natürlich die Arbeitsfähigkeit des Rathauses sichern.

> Auch in Brühl werden die Bürger gebeten, von persönlichen Vorsprachen abzusehen. Ganz besonders gelte dies für Personen, die sich in den letzten Wochen in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, die aktuell an Erkältungssymptomen leiden, oder die zu einer durch eine Infektion besonders gefährdeten Risikogruppe gehören. Ob zur Klärung bestimmter Angelegenheiten ein persönliches Erscheinen tatsächlich notwendig sei, könne man zunächst telefonisch oder per Mail abklären.

> Die Hirschberger Verwaltung hat sich als Arbeitgeber unterdessen auf die Schließung von Schulen, Kindergärten und Kitas vorbereitet. "Wir werden unsere Mitarbeiter unterstützen", sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt der RNZ. So werde man hier "sehr großzügig" verfahren und es den Angestellten auch ermöglichen, bei einem Betreuungsengpass zu Hause bleiben zu können. "Es gibt bei uns keine Pauschallösung, wir besprechen das mit den Mitarbeitern, die Kinder haben, individuell", erläuterte Gänshirt. Als doch eher kleiner Arbeitgeber könne man so agieren. Der Bürgermeister selbst bezeichnete sich als "Verfechter der Vereinbarkeit von Beruf und Familie". Home Office sei bei den Verwaltungsmitarbeitern eher schwierig möglich – aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen. Schließlich geht es teilweise um sensible Daten. Auch die Zugänge über das Rechenzentrum seien nicht mehr ausreichend, ergänzte Gänshirt.

> Kein Publikumsverkehr im Finanzamt Heidelberg: Aufgrund der dynamischen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Steuerverwaltung Baden-Württemberg sich dazu entschlossen, die Zentralen Informations- und Annahmestellen der Finanzämter für den allgemeinen Besuchsverkehr bis auf Weiteres zu schließen, heißt es in einer Mitteilung. Die Bürger hätten selbstverständlich die Möglichkeit, in dringenden Fällen bei ihrem Finanzamt einen Besprechungstermin telefonisch zu vereinbaren. Des Weiteren können sie sich auch über das auf der Homepage des zuständigen Finanzamts eingestellte Kontaktformular an ihr örtliches Finanzamt wenden.

> Die Agentur für Arbeit Heidelberg empfiehlt ihren Kunden, bei Erkrankung von einer persönlichen Vorsprache abzusehen. Gleiches gilt für Personen, die sich in den letzten Wochen in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Corona-Risikogebiet aufgehalten haben oder zu einer durch eine Infektion besonders gefährdeten Risikogruppe gehören. Auch wer in engem Kontakt mit gefährdeten Personen steht, kann nach Rücksprache auf eine persönliche Vorsprache verzichten, heißt es in einer Mitteilung der Agentur für Arbeit. Kunden, die bereits einen Ansprechpartner haben, können per E-Mail oder über ihr Kundenkonto Kontakt aufnehmen. Personen, die noch keinen Ansprechpartner haben, können über das Service Center erstmals Kontakt aufnehmen. Wer eine Einladung zu einer persönlichen Vorsprache erhalten hat, kann jederzeit mit seinem Ansprechpartner Kontakt aufnehmen, um alternative Wege der Zusammenarbeit zu vereinbaren.

Info: Das Service-Center der Agentur für Arbeit ist unter der Nummer 0800/ 45 55 50 0 von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr kostenfrei erreichbar.