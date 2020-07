Ladenburg/Heddesheim. (RNZ) Die Landesstraße L597 zwischen Heddesheim und Ladenburg wird in der kommenden Woche teils gesperrt. Das teilt das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Grund dafür sind punktuelle Sanierungsarbeiten am Straßenrandbereich auf einer Länge von etwa 30 Metern, weil von der Straßenmeisterei Weinheim eine Setzung festgestellt wurde. Am Montag und Dienstag, 13. und 14. Juli, wird zunächst halbseitig gesperrt. Anschließend wird ab Mittwoch, 15. Juli, auf der L597 West in Fahrtrichtung Ost die Linksabbiegerspur bis voraussichtlich Freitag, 17. Juli, gesperrt. Auch hier muss eine Setzung am Straßenrand repariert werden.

Die Kosten von insgesamt 23.000 Euro trägt das Land. Eine Umleitung wird ausgeschildert.