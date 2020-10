Von Silke Beckmann

Ladenburg. Buchvorstellungen in der Grundschule, Referate vor der Klasse, die erste GFS (gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen) in Stufe 7: Die Förderung der Präsentationskompetenz hat im Bildungskanon zunehmend Gewicht bekommen. Johanna Wüst kommt das durchaus entgegen: die 13-jährige Gymnasiastin, Schülerin des Carl-Benz-Gymnasiums in Ladenburg, präsentiert gerne und interessiert sich für Naturwissenschaften.

Beste Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettbewerb "Jugend präsentiert": Johanna ist bereits zum zweiten Mal dabei und hat es mit ihrem Beitrag "Wie kann man mit einer Uhr Entfernungen messen?" unter die Top 20 geschafft. 5500 Schüler hatten sich am Wettbewerb beteiligt, 115 von ihnen gelang der Sprung in die Vorrunde des Bundesfinales. Die von einer Fachjury ermittelten Bundessieger werden am Sonntag, 4. Oktober, im Livestream auf dem YouTube-Kanal des Wettbewerbs verkündet, ebenso wie der Gewinner des Publikumspreises. Noch bis zum 3. Oktober kann die Öffentlichkeit über ihren Favoriten abstimmen, die Beiträge der 20 Finalisten finden sich unter www.jugend-praesentiert.de.

Es bleibt also vorerst spannend, einen Riesenerfolg kann die Achtklässlerin mit Erlangen der Endrunde jetzt schon für sich verbuchen – und bleibt trotzdem auf dem Teppich. Präsentationen liegen ihr einfach, und im Gespräch mit der RNZ tritt eher die Freude darüber, naturwissenschaftliche Phänomene verständlich vermittelt zu haben, in den Vordergrund.

Beim letztjährigen Wettbewerb kam Johanna mit ihrem Video ("Was haben eine Maus und ein Gürtel mit Mathematik zu tun?") unter die hundert Besten, was ihr ein dreitägiges Schulungs-Seminar und die Fahrt nach Berlin ermöglichte, wo die Teilnehmer weitere Präsentationen hielten. "Optimal" lautete das Thema, Johanna nahm sich des "optimalen Farbensehens der Tiere" an und bekam gutes Feedback. Für die Endrunde reichte es nicht ganz, "aber ich war trotzdem sehr froh, dass ich überhaupt so weit gekommen bin". "Ein bisschen schade" findet sie, dass der Wettbewerb in ihrem Umfeld gar nicht so bekannt sei. Johanna selbst wurde zur Teilnahme von ihrer Mutter inspiriert, die selbst Physiklehrerin ist; daher vielleicht auch die Vorliebe gerade für Naturwissenschaften: "Sprachen liegen mir weniger". Da spielte ihr auch die Einführung des neuen Profilfachs "IMP" (Informatik, Mathematik, Physik) in die Karten.

Wichtig fürs Präsentieren findet die aufgeschlossene Seckenheimerin vor allem eigenes Interesse fürs Thema, in diesem Fall die Naturwissenschaften und Mathematik, aber auch Spaß an der Performance: "Wenn man präsentiert, muss man auch offen sein und öfter sein Publikum einbeziehen." Das falle leicht, wenn man beispielsweise gerne schauspielere, was Johanna in der Unterstufen-AG mit Begeisterung gemacht hat. In puncto Hobbys befindet sie sich derzeit allerdings in der Neufindungsphase, denn "ich hatte viele Hobbys, zu viele", und so ist sie gerade auf der Suche nach der passenden Sportart, wobei Leichtathletik, Tanzen und Kampfsport zur Disposition stehen. Aber es sollte genau Raum für Freunde bleiben: "Freizeit ist mir auch wichtig."

Dass ihr Faible für Präsentationen, die verständliche Darstellung komplexer Themen, wegführend für den späteren Beruf sein könnten, hält Johanna nicht für ausgeschlossen: "Ich würde gerne unterrichten – als Lehrerin oder Dozentin." Schließlich muss auch im Wettbewerb neben Sachkenntnis und Darstellungsvermögen das Kriterium der Adressatenorientiertung erfüllt werden – bei "Jugend präsentiert" zielt dies auf Gleichaltrige ab. Vorstellen kann sich Johanna aber auch, eines Tages als Architektin oder Kindertherapeutin zu arbeiten. Ganz unterschiedliche Richtungen also, "aber es sind Ziele, die realistisch sind".