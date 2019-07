Von Stefan Kern

Schwetzingen. Die Zahlen zur Kriminalitätsstatistik 2018, die der Schwetzinger Revierleiter Martin Scheel und sein Stellvertreter Michael Fahrer präsentierten, offenbarten für die Stadt Schwetzingen und die Gemeinden Oftersheim, Plankstadt und Ketsch eine erfreuliche Tendenz: Im Vergleich zu 2017 weist das Zahlenwerk zur Gesamtzahl der Straftaten ein Minus von zehn Prozent aus.

Verzeichnete die Polizei im Jahr 2017 noch 3414 Straftaten, waren es im vergangenen Jahr "nur" noch 3077 Delikte. Eine Entwicklung, die der Tendenz im Kreis zuwiderläuft und im Vergleich zum Land weit darüber hinausgeht. Verzeichnete die Polizei im Rhein-Neckar-Kreis bei der Zahl der Straftaten doch ein Plus von 1,8 Prozent und im Land nur einen leichten Rückgang um 1,3 Prozent.

Hoch ist mit 56 Prozent auch die Aufklärungsquote. Scheel und Fahrer betonten, dass sich die Menschen sicher fühlen können: "Aus polizeilicher Sicht gebe es keinerlei Gründe, sich Sorgen zu machen." Was nicht heißt, dass die 66 Polizeibeamten im Revier Schwetzingen, ihre Arbeit nun entspannter angehen. Denn so erfreulich die Gesamtentwicklung sei, das Motto der Polizei "Jede Straftat ist eine zu viel" bleibe Richtschnur für das Handeln der Beamten.

Der Bereich Diebstahlsdelikte ist mit 30 Prozent auch 2018 der größte Sektor innerhalb der Gesamtkriminalität. Doch waren es 2017 noch 1098 Fälle, verzeichnete die Polizei 2018 nun noch 924 Fälle. Ein Minus von fast 16 Prozent. Von 75 auf 53 Fälle, insgesamt um fast 30 Prozent, sind auch die Fallzahlen bei Wohnungseinbrüchen zurückgegangen. Dadurch zeige sich, dass die Bündelung der Kräfte und die Polizeipräsenz Wirkung gezeigt hätten, erklärte Scheel. Aber gerade in diesem Deliktfeld sei man auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. "Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen in ihrer Nachbarschaft lieber einmal zuviel als einmal zu wenig an", riet er. Bei den Diebstahlsdelikten, inklusive Fahrrad- (213 Fälle) und Ladendiebstahl (120 Fälle), präsentierte der Revierleiter ein Fünfjahrestief.

Leicht nach oben ging es dagegen bei den Körperverletzungsdelikten. Waren es 2017 noch 297 Fälle, verzeichnete die Statistik für 2018 nun 300 Fälle. Ein Grund dafür ist für Scheel die hohe Eventdichte. "Viele Feste und Alkohol wirken sich leider negativ aus." Zugleich verwies er aber auf die Aufklärungsquote von 90 Prozent. "Das sind keine Überfälle aus dem Nichts, sondern Fälle mit Vorgeschichte, in denen Opfer und Täter in Beziehung miteinander stehen."

Das gelte für das Ketscher Backfischfest, bei dem es im vergangenen Jahr 13 Körperverletzungen gab. Jetzt daraus zu schließen, dass das Ketscher Backfischfest ein "Problemfest" ist, sei jedoch falsch. "In unserem Revierbezirk gibt es keine Problemfeste", betonte Scheel. Darauf deutet auch die positive Entwicklung im Bereich Straßenkriminalität hin. Um fast neun Prozent, von 761 auf 694 Fälle, gingen die Zahlen in dem für das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen so wichtigen Bereich zurück.

Einen Höchstwert in der Fünfjahresbetrachtung musste Scheel aber bei den Sachbeschädigungen einräumen. Im Vergleich zu 2017 gibt es ein Plus von 3,5 Prozent auf nunmehr 507 Fälle. Im Rhein-Neckar-Kreis fiel das Plus mit 7,3 Prozent noch eklatanter aus. Es sei ein gesellschaftliches Phänomen, und man müsse versuchen dieses Problem gesamtgesellschaftlich zu lösen, so Scheel. Ein deutliches Plus gab es auch bei den Rauschgiftdelikten mit fast 60 Prozent. 2017 waren es 184 Fälle und im vergangenen Jahr 294 Fälle. Scheel verwies jedoch darauf, dass das nicht heiße, dass mehr Drogen konsumiert würden, sondern dass die Polizei ihren Ermittlungsdruck laufend verschärfe. Um fast 29 Prozent ging es auch bei den Sexualdelikten nach oben.

Doch genau wie im Bereich Körperverletzung handle es sich meist um Beziehungstaten, so Scheel. Und auch hier betrage die Aufklärungsquote 90 Prozent. "Der öffentliche Raum sei für die Frau keineswegs unsicherer geworden", stellte der Revierleiter klar.

Die Zahl der nichtdeutschen Täter sank leicht von 454 auf 436. Bei den tatverdächtigen Flüchtlingen und Asylbewerbern verzeichnete die Polizei zudem mit 40 Prozent einen massiven Rückgang. Wenn es nach Martin Michael Scheel und Fahrer geht, kann es in Zukunft gern so weitergehen.