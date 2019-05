Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Worms. Klare Antwort, ein Wort, drei Buchstaben: "Gut", sagt Jamie strahlend auf die Frage, wie es ihm gehe. Der Siebenjährige, seine Eltern und Bruder Nico (8) sind zu Besuch bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Heidelberg. Vier fröhliche Gesichter am Redaktionstisch. Die beiden Buben nippen an ihrer Fanta und falten aus einem kleinen Block unzählige Papierflieger. Was Jungs in diesem Alter eben machen.

Doch was normal wirkt, grenzt an ein medizinisches Wunder. Am Fastnachtswochenende Anfang Februar 2016 wird der Familie aus Worms der Boden unter den Füßen weggezogen - nichts ist mehr so, wie es einmal war. Ärzte diagnostizieren bei Jamie Blutkrebs, "Myeloische Leukämie", wie die schwere Krankheit im Fachjargon heißt. "Für uns ist eine Welt zusammengebrochen", sagt Mutter Peggy Neiss, "aber Aufgeben ist einfach nicht unser Ding".

Es beginnt eine emotionale Achterbahnfahrt, die in diesem Sommer traurig zu Ende zu gehen scheint. Eine Woche vor Jamies Geburtstag am 23. August überbringen Kinderonkologen des Heidelberger Universitätsklinikums den Eltern die furchtbare Nachricht: Es bestehe bei ihrem Sohn aktuell keine Aussicht auf Heilung mehr.

Jamies Gesundheitszustand verschlechtert sich dramatisch. Der Kleine fängt sich eine Lungenentzündung ein, die Herzfrequenz sackt auf 35 ab. Zum Vergleich: Das Herz eines gesunden Menschen schlägt zwischen 50 und 100 mal pro Minute. Jamie isst auch nichts mehr. Einen Tag vor seinem siebten Geburtstag geben die Ärzte der Kinderonkologie die Hoffnung auf: Der Junge werde in der Nacht sterben, teilen die Mediziner dem Vater Klaus Neiss mit.

Während Frau Peggy "Rotz und Wasser" heult, weicht er seinem Sohn am Klinikbett keine Sekunde von der Seite. "Ich habe ununterbrochen mit Jamie geredet, einfach nicht aufgehört", erzählt Klaus Neiss. Das Kind spürt offenbar selbst das nahende Ende. "Jamie hat sich die Atemmaske vom Gesicht gerissen und zu mir gesagt: ,Papa, nimm mich noch ein letztes Mal in den Arm‘", berichtet der Vater. Klaus Neiss spricht von "Down Under" ("unten drunter") als Synonym für "sterben" und "Tod" - er will die beiden Worte im Beisein der Buben nicht in den Mund nehmen.

Was dann in den folgenden Stunden passiert, stellt selbst die Koryphäen der Uniklinik bis heute vor ein erfreuliches Rätsel. Jamie überlebt. Und darf mit dem Krankenwagen sogar nach Hause, wo er seine Geschenke auspackt. "Es war unglaublich", sagt Peggy Neiss. "Mit jedem Geschenk wurde er stärker." Als der Palliativarzt am Nachmittag eintrifft, traut er seinen Augen nicht. Jamie feiert seinen Geburtstag. Bald isst er auch wieder. Hoffen und Bangen - diese Gefühle kennt die Familie seit der Diagnose der Krankheit.

Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) organisiert bereits im April 2016 in Worms eine Typisierungsaktion für Jamie, die Resonanz ist überwältigend: Mehr als 2500 Menschen lassen sich als potenzielle Stammzellenspender registrieren.Und siehe da: In diversen Dateien werden drei mögliche Spender gefunden - doch die melden sich nicht. "Über die Gründe kann man nur spekulieren", sagt Peggy Neiss, "aber ich bin grenzenloser Optimist und will niemandem etwas Böses unterstellen". Möglicherweise hätten die drei Angeschriebenen in jener Zeit ihre Flitterwochen in Paris verbracht, geheiratet und ihre Namen geändert oder seien umgezogen - "das kann doch alles sein".

Und: Immerhin seien für sechs schwer kranke Menschen genetische Zwillinge gefunden worden und eine Transplantation erfolgt. Schließlich spendet Peggy Neiss Stammzellen von sich, wohl wissend, dass diese nur zu maximal 50 Prozent mit Jamies Zellen übereinstimmen. Klaus und Nico Neiss scheiden ganz aus.

"Vollständiger Chimärismus", steht in einem Schreiben des Uniklinikums Tübingen vom 21. Juli 2016 an die Eltern. Was gar nicht gut klingt, ist eine wunderbare Nachricht: Die Blutzellen des Buben werden, so die Diagnose des Krankenhauses, komplett von den transplantierten Stammzellen gebildet. Jamies eigene defekte und potenziell krebserregende Zellen sind nicht mehr in seinem Blut zu finden.

Fast ein Jahr ist die Krankheit besiegt, im Juni plant die geplagte Familie einen vierwöchigen Reha-Urlaub. Kurz vor Reiseantritt der nächste schwere Schlag: Der Krebs ist zurück, bei einer Kontrolluntersuchung tauchen neue bösartige Zellen auf. Die Chemotherapie kommt nicht mehr an sie heran. "Wir konnten nichts mehr machen", sagt Peggy Neiss. Und es geht immer weiter bergab - bis zu "Down Under" am 22. August.

Mittlerweile sieht es ganz anders aus. Vor dem Besuch bei der RNZ ist die Familie in der Uniklinik gewesen. "Der Arzt hat gesagt, dass wir heute eine Flasche Sekt aufmachen können", freut sich Klaus Neiss. Der Krebs sei deutlich zurückgegangen. So wie es aussieht, beginnen die T-Zellen zu wirken, die aus dem Blut der Mutter extrahiert worden sind. Mit Hilfe einer neuen Chemotherapie geht es dem Krebs jetzt erneut an den Kragen. Eine weitere Motivationsspritze für den tapferen Jamie.

Stolz und glücklich zeigt der Junge Fotos, die auf den Handys seiner Eltern abgespeichert sind, und blüht regelrecht auf. Knapp zwei Wochen nach seinem Geburtstag hat die Familie den Dinosaurier-Park im bayerischen Altmühltal besucht. Jamie ist von den prähistorischen Riesen derart begeistert, dass er sich aus seinem Rollstuhl kämpft. "Wir konnten es nicht fassen: Er ist tatsächlich gelaufen - und den ganzen Tag über nicht mehr im Rollstuhl gesessen", erinnert sich Peggy Neiss.

Wenige Wochen später darf Jamie am Treffen seines Star-Wars-Fanclubs im Technik-Museum Speyer teilnehmen. Hunderte Mitglieder sprechen ihrem "Little Trooper" Mut zu und breiten ein riesiges Transparent aus: "Kämpfen, Jamie, wir sind bei dir", steht darauf.

Hinterher sagt Jamie im Auto zu seiner Mutter: "Mama, ohne den Krebs würde ich das alles nicht erleben." Peggy Neiss hat Mühe, ihre Tränen zu verbergen. Auch wenn die Familie nicht wissen kann, wie es weitergeht - sie schmiedet bereits Zukunftspläne. Große, wie ein Flug zum Dinopark nach Barcelona im nächsten Jahr, oder kleine: Wenn in wenigen Wochen Heiligabend ist, wird Nico die Christbaumspitze auf den Weihnachtsbaum setzen. "Das darf immer das Familienmitglied, das während des Jahres am meisten durchgemacht hat. Im letzten Jahr war Jamie dran", sagt Peggy Neiss.

Zunächst aber muss ihr jüngerer Sohn wieder zu Kräften kommen und der Krebs ganz verschwinden. Noch ist sein Immunsystem nicht ganz auf der Höhe, weshalb die Familie Orte meidet, wo sich viele Menschen befinden. Peggy Neiss, die sich bei der DKMS engagiert, sprüht vor Zuversicht: "Wenn das bei Jamie so weitergeht, können wir auch anderen helfen", hofft sie. "Vielleicht haben wir eine Achillesferse der Krankheit getroffen."