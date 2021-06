Von Stefan Kern

Brühl.Für die Menschen in Burkina Faso stellt der Klimawandel eine gewaltige Herausforderung dar. Klimaszenarien für das westafrikanische Land gehen davon aus, dass die Durchschnittstemperatur dort bis zum Jahr 2050 um 1,7 bis zwei Grad ansteigen wird. Gleichzeitig sinkt die mittlere Niederschlagsmenge mutmaßlich um 3,4 bis 7,3 Prozent ab. Zudem erwarten Klimaforscher einen deutlichen Anstieg extremer Wetterereignisse wie Hitze, Dürre und Überschwemmungen. Für die Menschen vor Ort birgt das unkalkulierbare Risiken. "Die Bauern können angesichts der Wetterkapriolen ihre Aussaat und Ernte immer weniger planen", sagt Klaus Krebaum, Zweiter Vorsitzender des Förderkreises Dourtenga.

Die gleichnamige Kommune im Südosten von Burkina Faso ist seit mehr als 20 Jahren mit der Gemeinde Brühl verpartnert. Für Krebaum stand schon immer fest, dass die Lebensbedingungen in Deutschland immer auch mit denen in anderen Ländern zu tun haben. Das gilt auch für die Veränderung des Weltklimas. Fakt ist: Der Klimawandel ist menschengemacht, und die Industriestaaten haben den Löwenanteil aller bisherigen CO2-Emissionen verursacht. "Wir sind es, die das Klima für alle verändern", sagt Krebaum. Deshalb stünden die Brühler nun in der Verantwortung. "Wir müssen den Menschen in Dourtenga helfen, sich an die veränderten Bedingungen so weit wie möglich anzupassen."

Gemeinsam mit der Gemeinde hat der Förderkreis in den vergangenen Jahren einiges auf die Beine gestellt, um das Leben der Menschen in Dourtenga generell zu verbessern. Da sind zum Beispiel die Patenschaften, mit denen man Kindern einen Schulbesuch ermöglichen kann. Oder die Hilfe beim Brunnenbau und die Investitionen in Schulen, Ausbildungsstätten und Krankenhäuser. "Natürlich ist noch nicht alles gut", sagt der Brühler Bürgermeister Ralf Göck. "Aber die positive Entwicklung ist nicht zu übersehen."

Nun steht also der Klimaschutz ganz oben auf der Agenda. Zurzeit arbeitet der Förderkreis gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) an der Einrichtung einer Landwirtschaftsschule in Dourtenga. Im Rahmen einer kommunalen Klimapartnerschaft will man dort alternative Anbaumethoden ausprobieren, um die Landwirtschaft in der wasserarmen Region zukunftsfest zu machen. Geplant ist unter anderem die Pflanzung von Bäumen. Außerdem will man unter der Erde kleine Wasserrückhaltebecken aus Lehmziegeln bauen und die Fruchtfolge auf den Äckern untersuchen.

Im Zuge der Klimapartnerschaft wollen die Verantwortlichen auch der fortschreitenden Wüstenbildung entgegenwirken und die Ernährungssituation der Bevölkerung verbessern. "Entscheidend ist, dass das alles gemeinsam mit den Menschen vor Ort angegangen wird", betont Göck. "Irgendwelche Leuchtturmprojekte, die jenseits der Bevölkerung durchgesetzt werden, bringen niemandem etwas." Der Bürgermeister hat zudem noch einen ganz anderen Aspekt im Blick: Wenn Nahrungsmittel immer knapper und Ökosysteme zunehmend zerstört werden, könne das zu sozialen Spannungen führen. "Menschen, die ihre Lebensgrundlage verlieren, bleibt nichts anderes übrig, als sich auf den Weg zu machen", sagt Göck. Für ihn stellt der Klimawandel deshalb auch migrationspolitisch eine Herausforderung dar.

Wirklich belastbare Zahlen zur Entwicklung der Migration in den kommenden Jahrzehnten gibt es nicht. Sicher scheint aber, dass bis Mitte dieses Jahrhunderts viele Hundert Millionen Menschen davon betroffen sein werden. Laut dem Internal Displacement Monitoring Centre werden jedes Jahr rund 25 Millionen Menschen durch Naturkatastrophen neu vertrieben. Allerdings kehren viele davon später wieder in ihre Heimat zurück. Diese Rückkehrerquote wird sich nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in den nächsten Jahrzehnten aber aller Voraussicht nach verringern. "Wir müssen wenigstens versuchen, das Los der Menschen in Dourtenga zu verbessern und damit unserer Verantwortung gerecht zu werden", betont Krebaum. Das sei man den Menschen dort schuldig.

Das BMZ prüft derzeit den Antrag für das erste gemeinsame Projekt der Klimapartnerschaft. Sollte die Behörde grünes Licht geben, könnte das Vorhaben im Herbst dieses Jahres beginnen und sich über mehr als drei Jahre erstrecken.