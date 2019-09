Hockenheim. (stek) Allmählich neigt sich das Jubiläumsjahr zum 1250. Geburtstag von Hockenheim dem Ende zu. Es wurde schon viel gefeiert, und es immer noch nicht Schluss. Rathaussprecher Christian Stalf und die beiden Geschäftsführer der Parkanlagen, Matthias Degen und Christian Engel, informierten jetzt über einen weiteren Höhepunkt: das Lichterfest am kommenden Samstag in der Lamellenhalle.

Die Besucher dürfen sich freuen auf einen Abend mit drei Bands, einem illuminierten Saal und einem Seeweg, der mit 120 Fackeln in romantisches Licht getaucht wird. Atmosphärisch, davon ist Stalf überzeugt, werde das an diesem Abend der schönste Ort in Hockenheim sein. Für das Musikprogramm sind die Formationen Stefan Obermann und Achim Degen sowie Karolina Juhász und Jannik Geiß und zum Schluss "Pirates of Love" verpflichtet worden.

Bekannt ist der Gitarrist und Sänger Achim Degen als Frontmann der international erfolgreichen Band Six was Nine. Und auch Obermann hat in seiner 25-jährigen Bühnenkarriere schon zahlreiche Spuren hinterlassen, sodass die beiden zusammen mit Country, Rock, Blues und Oldies den Gästen mächtig einheizen werden.

Ähnliches dürfte für den Auftritt des Gitarren-Duos Juhász und Geiß zu erwarten sein. Sie interpretieren unter anderem Stücke von Led Zeppelin, Amy Winehouse und Kate Bush. Und dann übernimmt die Speyerer Kultband "Pirates of Love". Die Gruppe bringt rund um die Rolling Stones, Joe Cocker und Janis Joplin die großen Klassiker aus 40 Jahren Pop- und Rockgeschichte auf die Bühne. Eine vielversprechende Kostprobe gaben Juhász und Geiß mit Amy Winehouse’ Hit "Back to Black".

Die beiden verstehen ihr musikalisches Handwerk. Zur Abrundung gibt es am Samstag dann auch noch ein paar coole Drinks von der mobilen Cocktailbar. Es sei, so die beiden Geschäftsführer der Parkanlage, keine riesen Veranstaltung. "Eher klein, aber dafür sehr fein", versprach Christian Stalf.

Info: Das Lichterfest in der Lamellenhalle der Parkanlage am Samstag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Konzertabend ist bestuhlt.