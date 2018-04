Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Gemessen an der Anzahl der Notfalleinsätze insgesamt sind Kindernotfälle vergleichsweise selten. "Bei 3,1 Prozent aller Alarmierungen handelt es sich um Kinder unter fünf Jahre. Bei den Sechs- bis Zehnjährigen sind es 1,2 Prozent. Die häufigste Ursache sind Fieberkrämpfe", nennt Thorsten Lukaschewski Zahlen. Doch gerade weil es sich um keine alltägliche Routine handelt, müssen Rettungskräfte die Szenarien regelmäßig durchspielen und üben. "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und müssen anders behandelt werden", so der Anästhesist und Chefarzt der Medius Klinik Kirchheim unter Teck, der im vergangenen Jahr ehrenamtlich die Aufgabe des Landesarztes für die Johanniter-Unfall-Hilfe Baden-Württemberg übernommen hat.

Die 41. Notfallmedizinische Tagung des Johanniter-Landesverbands in Mannheim widmete sich der Versorgung von Kindernotfällen. Das Fortbildungsangebot, für das das Theresienkrankenhaus seinen Vortragssaal zur Verfügung stellte, richtete sich an Notfallsanitäter ebenso wie an ehrenamtliche Sanitäter aus allen Rettungsdiensten, Ärzte und Ausbilder. Abgesehen von der professionellen pädiatrischen Notfallausrüstung gab es auch Antwort auf die Frage, was mit Blick auf Kinder sinnvollerweise in die Hausapotheke gehört. Dazu zählen Fieberthermometer, Kältekompressen und Pflaster, ein fiebersenkendes Mittel sowie Medikamente nach Empfehlung des behandelnden Kinderarztes. Für die Rettungssanitäter gilt, die Notfallausrüstung stets gut sortiert und übersichtlich gekennzeichnet mitzuführen, damit für jedes Alter die entsprechenden Materialien sofort griffbereit sind.

Neben einer dem Kinderarm angepassten Blutdruckmanschette sind das beispielsweise Venenverweilkanülen, Absaugkatheter und Beatmungsbeutel in verschiedenen Größen, ein Stethoskop mit kleinerem Schallkopf sowie kleine Magill-Zangen mit entsprechendem Winkel, um Fremdkörper aus dem Rachenraum des Kindes zu holen. Verschluckte Gegenstände sowie Vergiftungen gehören laut Lukaschewski mit zu den häufigsten Ursachen, warum Eltern die 112 wählen. Auch Verbrennungen und Verbrühungen kommen immer wieder vor. Kleinkinder gehen auf "Entdeckungsreise", klettern auf Stühle und bekommen den Topfgriff zu fassen oder stecken sich in einem unbeobachteten Moment bunte Pillen in den Mund, weil sie sie für Bonbons halten.

"Fragen mich Eltern, wie sie einem Notfall vorbeugen können, dann rate ich ihnen zu Prävention im Sinne von Ausschalten der Gefahrenquellen wie ungeschützte Steckdosen", so Referent Alexander Kolz. Ist es dennoch passiert und der Notfalldienst vor Ort, sei Stressvermeidung oberstes Ziel. Wenn ansprechbar und nicht zu klein, sollte man dem Kind erklären, was passiert. Man dürfe den kleinen Patienten nicht anlügen im Sinne von "das tut nicht weh", wenn man beispielsweise eine Kanüle setzen müsse. Bewährt hat sich laut Kolz das Spielen mit einem Teddy, den mittlerweile bei vielen Fahrzeugen zur Ausrüstung gehört, um die Kinder abzulenken, sie zu beruhigen und zu trösten.