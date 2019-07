Von Michael Rappe

Walldorf. Christian Heintz geht in seinem Job voll auf. Mit großer Begeisterung erzählt der 35-Jährige von seiner großen Leidenschaft: Amputierten-Fußball. Beim 4. EAAF-Trainingscamp in Walldorf führte der Nationalspieler Unterstützer, Förderer, Interessierte und Medienvertreter über den Rasenplatz des Waldstadions und brachte ihnen diese Sportart näher.

Eine Sportart, die in Deutschland noch ein absolutes Nischendasein fristet. Obwohl hierzulande rund eine viertel Million Menschen mit amputierten Armen oder Beinen leben, spielen nur gut 20 von ihnen Fußball. "Natürlich denkt man zunächst nicht daran, mit nur einem Bein und auf Krücken zu kicken", sagt Christian Heintz. Er selbst hatte 2010 einen Autounfall, nach dem sein rechtes Bein amputiert werden musste.

Auch er dachte, dass es mit dem Fußballspielen aus wäre, doch noch im Krankenhaus brachten ihm seine Eltern einen Werbeflyer vom Amputierten-Fußball mit. "Das war meine Eintrittskarte zurück ins Fußballleben", sagt er heute. Doch er spielte nicht nur selbst, sondern wurde auch abseits des Platzes aktiv.

Mittlerweile ist er die Galionsfigur im deutschen Amputierten-Fußball, Kapitän der Nationalmannschaft und von Anpfiff Hoffenheim. Die Mannschaft ist fast identisch mit dem Nationalteam, darüber hinaus gibt es nur noch einen Verein in Deutschland, die Sportfreunde Braunschweig.

"Das Camp hier in Walldorf dient dazu, dass wir bekannter werden und mehr Amputierte zum Fußball bringen", so Heintz. Seit Jahresbeginn ist er bei Anpfiff ins Leben angestellt, um Amputierten-Fußball zu fördern. So reist er durch die Lande und auch ins Ausland. In Polen, der Türkei, Georgien, Russland, Irland und England gibt es eigene Ligen für amputierte Fußballer. Mittlerweile gehören 16 Länder zur EAFF (European Amputee Football Federation).

Es wird eine Europameisterschaft ausgetragen, an der Heintz mit dem deutschen Team auch schon teilgenommen hat. Die EAFF ist mittlerweile Mitglied des europäischen Fußballverbands UEFA, an Unterstützung durch den DFB fehlt es noch, wie Stefanie Kunzelnick von Anpfiff ins Leben bedauernd feststellt.

"Unterschiede zum Fußball der Nichtamputierten gibt es gar nicht so viele", wirbt Christian Heintz für seine Sportart und erklärt: "Die Feldspieler müssen ihre Beinprothese ausziehen und laufen dann einbeinig auf Krücken. Die Torhüter haben noch beide Beine, dafür aber nur einen Arm. Wir spielen auf einem Kleinfeld mit sieben gegen sieben. Die Spielzeit beträgt zweimal 30 Minuten und wir spielen ohne Abseits.

Ansonsten gelten die normalen Fußballregeln. Die Trainingsübungen unterscheiden sich kaum von jenen beim normalen Fußball: Passen, Torschuss, Flanken, Kopfbälle, Kräftigungs- und Ausdauerübungen sind dabei ganz normal bei uns."

Auch die Träume und Ziele unterscheiden sich kaum. "Europa- und Weltmeister werden", sagt Torwart César Leszinski von Anpfiff Hoffenheim.

Info: Wer mittrainieren möchte, erhält Infos und Trainingstermine unter www.anpfiff-hoffenheim.de oder per Mail von Christian Heintz: c.heintz@ail-ev.de