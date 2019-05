Von Jennifer Reutter

Ketsch. Die kleinen Gäste hatten ihren Spaß beim Kinderkarussell und auf der Hüpfburg. An den Essensständen warteten Mandeln, Bratwurst, Pommes und Co. nur darauf, in die Hände von hungrigen Besuchern zu geraten. Wenige Minuten nach Beginn der Veranstaltung saßen bereits zahlreiche Gäste auf den Bierbänken und genossen das sonnige Wetter. Der Musikverein 1923 Ketsch stimmte gemeinsam Lieder der Britpop-Band Coldplay an. So feierte Ketsch sein Maifest auf dem Gelände im Bruch. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den Fassanstich von Bürgermeister Jürgen Kappenstein.

Jürgen Kugler Vorsitzender der Interessengemeinschaft Ketscher Vereine, der hinter der Organisation des Ketscher Maifests stand, zeigte sich optimistisch. "Schön wäre es, wenn an beiden Abenden etwa 1000 Besucher kommen würden." Seiner Erfahrung nach locke in der Regel die Livemusik am Abend an beiden Tagen die meisten Menschen an. Dieses Mal gäbe es manche Erneuerungen auf dem Festgelände. Bordsteine seien etwa abgesenkt worden, um das Fest auch für Behinderte oder alte Menschen attraktiver zu machen. Zum ersten Mal wurde vor der Ketscher Rheinhalle auch ein Kinderland mit Kinderkarussell und Hüpfburg aufgebaut.

Das Ketscher Frühlingsfest hatte dann auch an seinem zweiten Veranstaltungstag einiges für die Besucher zu bieten. So zogen am Sonntagvormittag sämtliche Schulen und Kindergärten auf das Festgelände, um gemeinsam den Winter zu vertreiben. Jede Gruppe hatte sich dabei verkleidet. Die Kinder der Villa Pusteblume etwa hatten sich unter dem Motto "Trari Trara, wer krabbelt denn da?" für Marienkäfer-Outfits in Schwarz und Rot entschieden.

Die Grundschüler der Neurottschule hatten sich blaue und rote Kappen gebastelt und gingen so als Zwerge ins Rennen. Bernd Bürkle, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Ketscher Vereine, richtete vor der Vertreibung des Winters noch einige Worte an das Publikum. "Nun freuen wir uns auf den kommenden Sommer", sprach er den Gästen aus der Seele. Schließlich wurde unter Aufsicht der Feuerwehr ein großer Schneemann aus Papier angezündet. Doch zunächst entwickelte sich jedoch erst einmal viel Rauch, bevor die Figur wirklich zu brennen anfing. Manchen Besuchern verdarb der Qualm für einen Moment die Laune. Gerade Gruppen mit kleinen Kindern mussten unter diesen Bedingungen etwas Abstand vom Geschehen nehmen.

Nach einigen Minuten war das Thema aber erledigt und der Winter endgültig Geschichte. Anschließend statteten viele Familien dem Ketscher Maifest noch einen Besuch ab. Auch die vierjährige Mayla und die achtjährige Lara waren mit ihren Eltern auf den festpaltz gekommen. Ihr Marienkäfer-Kostüm gefiel Mayla sehr gut. Nur den übermäßigen Rauch bei der Wintervertreibung fand sie nicht so prima. "Der Schneemann war diesmal nicht so toll", lautete das Urteil des Mädchens.