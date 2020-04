Am Morgen, nachdem Susanne Höflich und Peter Schöllkopf ihren Blumenladen wegen der Corona-Krise schließen mussten, bekamen sie erst einmal Besuch von einer Polizei-Streife. Die Idee mit dem Selbstbedienungsbereich mit Vertrauenskasse vor dem Laden war bei den Kunden offenbar so beliebt, dass sich Menschentrauben auf dem Bürgersteig bildeten. Das dürfe laut Infektionsschutzgesetz nicht sein. So begründeten die beiden "wirklich sehr freundlichen" Beamten ihren Auftritt jedenfalls. "Wir mussten diese Möglichkeit, unseren Kunden etwas anzubieten, leider wieder beenden", erzählt Peter Schöllkopf. Auch wenn der Floristenverband bestätigte, dass diese Art des Verkaufs in einigen Kommunen geduldet wird, wollte das Ehepaar kein Risiko eingehen. "Was uns jetzt gerade noch fehlt, ist eine Anzeige.

Ob da jetzt noch etwas kommt, wissen wir nicht", sagt Susanne Höflich. Und so bleibt den Floristen aus Leidenschaft als einzige Möglichkeit, Geld in die Kasse zu spülen, das Liefern von Blumen. "Immerhin", freut sich die Laden- Inhaberin, "gibt es einige Stammkunden, die sich regelmäßig Blumen liefern lassen." Mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ist das allerdings nicht. Natürlich haben sie alle bei "Blumen Höflich" großes Verständnis für Schutzmaßnahmen für die Gesellschaft. Selbstverständlich sei das. Die Angst um die eigene Existenz werde dadurch aber nicht geringer. Was Peter Höflich besonders nervt, ist die Machtlosigkeit: "Unsere Mitarbeiter mussten wir alle in Kurzarbeit schicken. Und wir können nichts weiter tun als abwarten."

Deutlich aktiver sein kann Barbara Hennl von der Bücherinsel in Brühl. Über ihren Online-Shop verkauft sie weiter Bücher und liefert sie teilweise selber aus. "In der näheren Umgebung fahre ich die Bestellungen selber vorbei", sagt sie. Mal mit dem Auto, mal mit dem Fahrrad. "Wir versuchen, für unsere Kunden so flexibel wie möglich zu sein." Auf keinen Fall will sie den großen Online-Anbietern das Feld überlassen. "Unser Geschäft soll ja auch nach der Corona-Krise weiter bestehen." Das sei sie ihren Kunden und auch ihren Mitarbeiterinnen schuldig. Eine Mitarbeiterin befindet sich in Kurzarbeit, zwei Mini-Jobberinnen musste Henni kündigen. "Sobald es wieder besser läuft, arbeiten die beiden wieder hier. Das habe ich ihnen schriftlich zugesichert", betont Barbara Hennl.

Die RNZ als regionale Tageszeitung unterstützt die Einzelhändler und Gastronomen in Heidelberg und Umland, die ihren Laden schließen mussten. Auf rnz.de/einzelhandel werden die Geschäfte aufgeführt, die weiterhin per Liefer- oder Abholservice für ihre Kunden da sind.

Inhaber, die auf dieser Liste aufgenommen werden wollen, wenden sich per E-Mail an aktion@rnz.de und schicken die Informationen bitte nach folgendem Muster:

