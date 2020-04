Ketsch. (pol/mün) Am Donnerstag gegen 13.45 Uhr brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Ketsch aus. Die Rauchsäule waren weithin sichtbar, berichten Augenzeugen. Die Feuerwehren aus Schwetzingen, Eppelheim, Brühl und Ketsch mussten mit mindestens 10 Fahrzeugen zu dem Großeinsatz in die Neurottstraße anrücken. Das zweigeschossige Haus stand nach Angaben der Polizei in Vollbrand.

Ein Hausbewohner wird derzeit medizinisch untersucht. Über Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt, derzeit gehen die Ermittler der Kriminalpolizei von einem Sachschaden von etwa 300.000 Euro aus.

Die Neurottstraße ist aktuell zwischen Narzissenweg und Tulpenweg gesperrt, denn die Löscharbeiten sind immer noch in vollem Gange.

Update: 23. April 2020, 15.46 Uhr