Ketsch. (stek) Es waren nur ein paar dürre Worte von Bürgermeister Jürgen Kappenstein zum Auftakt der Gemeinderatssitzung. Doch sie sorgten dafür, dass die Enderle-Gemeinde auf der Corona-Karte kein weißer Fleck mehr ist. "Ein Skiurlauber aus Tirol wurde positiv getestet." Darüber hinaus gebe es keine weiteren Informationen.

Und so wandten sich Bürgermeister und Gemeinderat dem Tagesgeschäft zu, das angesichts der Corona-Krise auf das Allernotwendigste zusammengestaucht wurde. Behandelt wurde nur die rund 152.000 Euro schwere Auftragsvergabe für die Erneuerung des Sportbodens in der Neurotthalle. Eine Maßnahme, die jetzt beschlossen werden müsse, damit die Arbeiten in den kommenden Sommerferien auch wirklich erledigt werden können, so der Bürgermeister. Der 20 Jahre alte Boden, stark beansprucht durch den Schul- und Handballsport, sei dringend sanierungsbedürftig. Vor allem der Handballsport, bei dem immer auch Harz zum Einsatz komme, habe in den vergangenen beiden Jahrzehnten unübersehbare Spuren hinterlassen und für Beeinträchtigungen gesorgt. Die Auftragsvergabe dazu wurde einstimmig beschlossen.

Anschließend informierte Kappenstein den Gemeinderat offiziell darüber, dass Schulen und Kindertagesstätten bis Sonntag, 19. April, geschlossen werden. Aber natürlich gebe es Notfallgruppen. Geschlossen würden auch sämtliche Spielplätze, inklusive der Alla-Hopp-Anlage, Schwimmbäder und öffentliche Gebäude, wie beispielsweise das Ferdinand-Schmid-Haus. So hoffe man, die Infektionsspirale zu verlangsamen und das Medizinsystem zu entlasten. Gegen Ende der Sitzung fragte Heino Völker (FW) nach ein oder zwei Standorten in der Gemeinde für große Protestbanner gegen das Sand- und Kiesabbau-Projekt im Entenpfuhl. Darüber hinaus wollte er im Kontext der Diskussion zum kostenfreien öffentlichen Nahverkehr wissen, wie viel dieser Bereich, auf Ketsch bezogen, koste. Beides, so Kappenstein, werde geprüft.

Auf die Anfrage von Heike Schütz zur Beteiligung am 1000-Bäume-Programm erklärte Kappenstein, dass in Ketsch dafür nicht genug Flächen zur Verfügung stünden. Es gebe aber Gespräche in der Region, sich hier trotzdem zu engagieren. Nachgedacht würde über eine finanzielle Beteiligung bei anderen Kommunen, die genug Platz hätten, aber vielleicht nicht genug finanzielle Mittel.