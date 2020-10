Ketsch. (mf/pol/mare) Bei Arbeiten in einer Baugrube in Ketsch ist eine Weltkriegsbombe gefunden und am Nachmittag entschäft worden. Es handelte sich um eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe mit Zünder, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmittag.

Der Fundort lag mitten in der 12.800-Einwohner-Gemeinde. Spezialisten begannen noch am Nachmittag mit der Entschärfung der Bombe. Dafür wurde der Bereich von 200 Metern rund um den Fundort geräumt und insgesamt 150 Bewohner aus ihren Häusern evakuiert. Die Evakuierung dauert laut Polizeibericht etwa 90 Minuten. In einer Halle wurde ein Notquartier für die Betroffenen eingerichtet, hieß es.

Ein Polizeihubschrauber flog über dem Ortskern und unterstützte die Räumungs- und Evakuierungsmaßnahmen aus der Luft. Im Einsatz waren rund 80 Polizisten und 50 Feuerwehrleute aus Ketsch, Brühl, Oftersheim, Eppelheim und Altlußheim sowie etwa 20 medizinische Helfer.

Gegen 17.05 Uhr meldete die Polizei, dass die Bombe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft wurde. Alle Sperrungen wurden aufgehoben und die 150 Bewohner konnten in ihre Wohnung zurückkehren.

Update: Mittwoch, 28. Oktober 2020, 17.15 Uhr