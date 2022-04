Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben in Deutschland weiterhin Todesursache Nummer eins. Knapp 40.000 Menschen, die 2020 an Covid-19 als Grundleiden verstarben, stehen 340.000 gegenüber, deren Tod auf das Versagen des Herz-Kreislauf-Systems zurückzuführen ist. Das wiederum sind fast 40 Prozent aller Sterbefälle bundesweit.

Nur ein Bruchteil dieser Erkrankungen ist heilbar. Die Zahl chronischer Verläufe steigt. Demgegenüber bleiben viele kardiovaskuläre Erkrankungen lange unerkannt. Kommt es gar zum Herzinfarkt, dann schätzen Betroffene und mitunter auch deren behandelnde Ärzte die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Verschlusses einer oder mehrere Herzkranzarterien häufig deutlich geringer ein als das tatsächliche Risiko.

"Was wir daher dringend brauchen, ist eine Nationale Herz-Kreislauf-Strategie", sagte Stephan Baldus zum Auftakt der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) im Mannheimer Rosengarten. Der DGK-Präsident fordert analog zur Krebsvorsorge einen Herz-Kreislauf-Check für alle Menschen ab 50. Dafür schlägt die Fachgesellschaft ein EKG, das Bestimmen von Blutdruck und Cholesterinwerten sowie eine Blutabnahme zum Ausschluss eines Herzmuskelzellschadens oder der Herzschwäche vor.

"Hat sich eine Herzschwäche erst einmal manifestiert, ist sie deutlich schwerer zu behandeln", weist Baldus auf die hohe Bedeutung der Früherkennung hin. Auch bei Diagnostik und Therapie fordert die DGK ein Umdenken und begrüßt daher, dass die telemedizinische Beratung seit 1. April über die Kassen abgerechnet werden kann. Im Rahmen einer solchen Videosprechstunde können neben Blutdruckmessung und Wiegen auch Messdaten von Implantaten weitergegeben werden, beispielsweise um Hinweise auf eine Pumpschwäche des Herzens zu erhalten.

Neue Wege in der Diagnostik und Patientenversorgung, dieses Thema hat Tagungspräsident Gerhard Hindricks ganz oben auf die Kongress-Agenda gesetzt. Für solche Strukturen außerhalb von Praxen und Kliniken brauche es Mut. Die häusliche Umgebung könne zum Gesundheitsraum werden. Krankenhäuser können sich fachübergreifend in virtuellen Räumen austauschen. Der Ärztliche Direktor am Herzzentrum Leipzig ist überzeugt: "Daten zu messen allein reicht nicht". Wichtig sei deren Analyse und der Datentransfer.

Datenschutz dürfe nicht so weit gehen, dass deshalb kein medizinischer Nutzen für den Patienten gezogen werden könne. Beispiel EKG: Mit künstlicher Intelligenz hinterlegt, könnten sich daraus weitaus mehr Dinge ablesen lassen als bisher, beispielsweise Herzrhythmusstörungen, die in der Vergangenheit aufgetreten seien. "Möglicherweise wird in zehn Jahren kein Kardiologe mehr ein EKG lesen, weil Technologien das besser können", so Hendricks. Der Weg hin zu einer "menschenfernen Medizin"? Der Tagungspräsident sieht das nicht so. Ganz im Gegenteil würden beim medizinischen Personal Kapazitäten freigesetzt, um sich dem Patienten zuwenden zu können.

Dass gerade Herzinfarkt-Patienten einen hohen Beratungs- und Betreuungsbedarf haben, zeigt eine Studie, die die DKG zur Versorgungsforschung aufgelegt hat. Darin eingeschlossen waren 2503 Patienten. Viele Betroffene und zum Teil auch deren Ärzte meinten demnach, dass Verengungen und Verschlüsse der Herzkranzgefäße durch das Einsetzen eines Stents geheilt sind. Uwe Zeymer, Leitender Oberarzt am Klinikum Ludwigshafen und auch Leiter der Studie: "Eine große Zahl der untersuchten Patienten wurde leitliniengerecht behandelt und folgte mehrheitlich den Maßnahmen zu Lebensstilveränderungen." Doch schon ein Jahr später habe sich das Bild geändert. Die Rate der Betroffenen, die die in den Leitlinien empfohlenen Medikamente erhielt, sank von 80 auf 50 Prozent. Nur ein Bruchteil der Patienten wusste, in welchem Bereich ihr LDL-Cholesterin und Blutdruckwert liegen soll. Die Empfehlungen zur Änderung des Lebensstils wurden nicht mehr so ernst genommen.

Neben mehr Prävention und neuen Wegen in Diagnostik und Behandlung braucht es zielgerichtete und breit angelegte Kampagnen zur Aufklärung der von einer koronaren Herzkrankheit Betroffenen. "Gleichzeitig müssen wir die Informationen und Ausbildungsangebote für Ärzte verbessern, die diese Menschen versorgen", sagte Zeymer.