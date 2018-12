Menschen legten Blumen und Kerzen vor dem Drogeriemarkt in Kandel nieder, in dem ein 15-jähriges Mädchen Ende Dezember von ihrem Ex-Freund erstochen wurde. Am heutigen Mittwoch gab es an vielen Schulen im Kreis Germersheim eine Gedenkminute für die Tote. Foto: Uli Deck/dpa

Kandel/Germersheim. (dpa) Mit einer Gedenkminute haben Schüler in Kandel am Tag vor dem Trauergottesdienst für die getötete 15-Jährige an das Mädchen erinnert. Zu der Aktion am Mittwoch um 12 Uhr hatte die Kreisschülervertretung aufgerufen. Die Verbandsgemeinde Kandel erstattete wegen Drohungen gegen den Bürgermeister nach Angaben eines Sprechers Anzeige. "Das kann man so nicht auf sich beruhen lassen", sagte er. Der Bürgermeister hatte nach der Tat pauschale Forderungen nach einem härteren Umgang mit Flüchtlingen beklagt.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer verurteilte die Drohungen. "Unsere Gedanken sind auch beim Bürgermeister und den Flüchtlingshelfern des Landes", sagte die SPD-Frau nach Angaben der Staatskanzlei bei ihrem Neujahrsempfang in Mainz. "Sie haben unsere Anerkennung und Solidarität verdient."

Die Tat erschrecke, mache wütend und traurig. Keine noch so schwere Lebensgeschichte, kein Trauma und keine Leidenserfahrung rechtfertige Gewalt bis hin zum Mord. Die Landesregierung nehme die Aufgaben sehr ernst, der Gewalt vor allem gegen Frauen Einhalt zu gebieten und die Hilfe und Kontrolle bei der Flüchtlingsintegration zu intensivieren.

Die 15-Jährige war am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt in Kandel in der Pfalz erstochen worden. Ihr Ex-Freund, ein Flüchtling aus Afghanistan, ist dringend tatverdächtig. Nach offiziellen Angaben ist er ebenfalls 15 Jahre alt und sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Am Donnerstag soll in einem Trauergottesdienst in Kandel des Mädchens gedacht werden.

Eine für Sonntag geplante Menschenkette im Ort mit dem Motto "Kandel ist bunt" wurde abgesagt. Vertreter von Vereinen, Kirchen und Ratsfraktionen seien übereingekommen, die Aktion um etwa vier Wochen zu verschieben, sagte ein Vertreter der örtlichen Karnevalsgesellschaft. Er begründete das unter anderem mit der zeitlichen Nähe zum Trauergottesdienst und zur Beerdigung, die zu einem anderen Termin im Kreis der engsten Angehörigen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll.

Wie viele Schulen eine Gedenkminute für das Mädchen einlegten, ließ sich zunächst nicht genau klären. "Meines Wissens waren alle Schulen daran beteiligt, es kam von keiner Schule eine Absage", berichtete der 18-jährige Michael Schnell von der Kreisschülervertretung. Nur die Grundschulen habe man außen vor gelassen. Wie das Gedenken gestaltet wurde, habe man den Klassen und Kursen überlassen, sagte der Gymnasiast aus Germersheim. "Bei mir war es so: Wir saßen da, waren eine Minute still und haben einfach an Mia gedacht."

Auf der Homepage der Integrierten Gesamtschule Kandel war zu sanfter Musik eine brennende Kerze zu sehen, daneben stand der Text: "Der Tod ist wie eine Kerze, die erlischt, wenn der Tag anbricht. In tiefer Anteilnahme gedenken wir unserer früheren Schülerin Mia, die durch eine unfassbare Tat aus dem Leben gerissen wurde."

Über die Anzeige bei der Polizei wegen Drohungen gegen den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kandel sagte ein Sprecher der Kommune: "Das kann man so nicht auf sich beruhen lassen." Nach seinen Angaben waren die Drohungen, die vermutlich von mehreren Personen stammten, per E-Mail eingegangen. Sie ließen keinen Schluss auf den Absender zu. Die Polizei müsse sehen, ob sie deren Identität ermitteln könne. Nach Angaben des Sprechers schloss der Bürgermeister wegen negativer Kommentare seine persönliche Homepage.

Der Bürgermeister hatte nach der Tat pauschale Forderungen nach einem härteren Umgang mit Flüchtlingen beklagt. Kurz darauf hatte die Gemeinde von negativen Kommentare berichtet. Auch die Karnevalsgesellschaft registrierte nach Angaben des Sprechers negative Kommentare und löschte deshalb ihre Facebook-Seite. "Das habe ich noch nie erlebt, dass Menschen solche Sachen loslassen", sagte er. In einer Mitteilung der AfD-Bundestagsfraktion hieß es, die "Kandeler Buntheit" sei "unerträglich".

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Landau, Angelika Möhlig, sagte, ihrer Behörde sei die Veröffentlichung eines Abgeordneten vorgelegt worden, in der namentlich bekannten Politikern eine Mitschuld am Tod des Mädchens gegeben werde. Da der Schluss nahe liege, dass das sogenannte Posting andernorts erstellt worden sei, sei der Fall an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben worden.

Zu dem Trauergottesdienst in der protestantischen St. Georgskirche werden viele Menschen erwartet. Damit solle den Angehörigen und jenen, die Anteil nehmen wollten, die Möglichkeit gegeben werden, Abschied von dem Mädchen zu nehmen. Die Kirche bat darum, "die Privatsphäre der Familie der Verstorbenen zu achten".