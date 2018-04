Von Alexander Albrecht

Sinsheim. Hermann Orgeldinger ist ein erfahrener Kommunikationsberater - und macht genau das, was von ihm gefordert wird: ein Unternehmen positiv darstellen, in diesem Fall die Badewelt. "Wir sind in unserer Rechtsauffassung bestätigt worden und haben sogar noch mehr als erwartet rausgeholt", sagt der ehemalige Journalist nach der Güteverhandlung auf dem Flur des Sinsheimer Amtsgerichts gebetsmühlenartig in die Fernsehkamera. Das klingt gut, ist aber nur die halbe Wahrheit. Wenn überhaupt.

Die Badewelt Sinsheim hat ein Paar aus Haßloch verklagt. Der Mann (23) und seine vier Jahre ältere Freundin sollen zu zweit in der Umkleidekabine des Wellnesstempels gewesen sein. Und miteinander verkehrt haben. Das erste "Vergehen" räumen die Pfälzer ein. Die Frau beteuert, der Partner habe ihr wegen einer Schulterverletzung beim An- und Ausziehen helfen müssen. "Außerdem waren wir zum ersten Mal dort und hatten nur eine Tasche dabei." Den Sex-Vorwurf bestreiten die beiden dagegen vehement. "Da ist definitiv nichts passiert", sagt der Mann.

Doch wie will dann die Badewelt die Anschuldigungen beweisen? Geschäftsleiter Stephan Roth gibt an, dass in den Umkleidegängen größere Spiegel angebracht seien, über die Sicherheitsmitarbeiter sehen könnten, ob sich Erwachsene zu zweit in einer Kabine befinden. Das ist bereits ein Verstoß gegen die Hausordnung. Anhand der Fußstellung könnten die Mitarbeiter nun weiter erahnen, ob sich ein Paar miteinander vergnügt.

Kameras gebe es in den Fluren, so Roth, in die Kabinen werde aber nicht gefilmt. Aufschluss gebe letztlich der Blick eines Mitarbeiters durch einen kleinen Spalt rechts von der Kabinentür. Auf diese Weise sollen die Haßlocher im Dezember 2017 beim Sex erwischt worden sein. Wenige Tage später bekam das Paar Post von Badewelt-Anwalt Thorsten Schröter - mit einer gepfefferten Rechnung und einer Gebühr von knapp 613 Euro. Das Paar zahlte nicht. Das von Schröter angerufene Landgericht Heidelberg sah sich nicht zuständig, weil es den Streitwert auf 3000 Euro bezifferte. Erst ab 5000 Euro hätte die dortige Zivilkammer den Fall übernommen. Also sehen sich die Parteien am Montag vor dem Amtsgericht Sinsheim.

Richter Georg Piehler gibt mehrfach und recht früh die Richtung vor. "Ein Hausverbot ist das Mittel der Wahl", sagt er. Und dieses könnte die Badewelt auch selbst und ohne größeres juristisches Prozedere durchsetzen. Das Paar bekam ein Jahr aufgebrummt. "Warum machen Sie nicht drei oder fünf Jahre draus?", fragt der Richter. "Dann wäre doch der Kittel geflickt." Im weiteren Verlauf gibt Piehler mehrere Hinweise, die als Ohrfeigen für die Badewelt und ihren Anwalt zu verstehen sind. So moniert er, dass auf die Hausordnung nur unzureichend hingewiesen werde: oft nur in kleiner Schrift beziehungsweise unter einer großen Veranstaltungsankündigung.

Eine angeblich beleidigende Bemerkung des Paares gegenüber einem Sicherheitsmitarbeiter berühre dessen Persönlichkeitsrechte. Der Mann müsse sich selbst wehren. "Sie können nicht alles einklagen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist", sagt Piehler zu Schröter. Schließlich zeigt sich der Richter verwundert über das juristische Vorgehen der Betreiber. "Welchen Vorteil hat die Badewelt davon?"

Für Piehler handelt es sich bei der Verhandlung zwar um einen "stinknormalen Zivilprozess" - aber mit "erheblichem öffentlichen Interesse". Die RNZ hatte mehrfach exklusiv über Paare berichtet, die sich von der Badewelt zu Unrecht beschuldigt sahen, in der Kabine Sex gehabt zu haben. Den ersten Fall dieser Art, der vor Gericht landet, verfolgen am Montagmorgen auch ein TV-Team und andere Reporter. "Ich glaube nicht, dass der von Ihnen eingeschlagene Weg sonderlich positiv für den Ruf der Badewelt ist", ruft Piehler den Herren Roth und Schröter zu. Ausdrücklich begrüßt der Richter hingegen Klagen des Unternehmens gegen Personen wegen sexueller Belästigung Dritter. "Solche Dinge müssen verfolgt werden."

Nach einer kurzen Beratung stimmen die Parteien schließlich der von Piehler vorgeschlagenen gütlichen Einigung zu. Das Paar erklärt sich mit einem fünfjährigen Hausverbot einverstanden, es hatte bereits vor dem Prozess angekündigt, die Einrichtung "nie wieder" betreten zu wollen. Die Badewelt darf im Gegenzug keine "Erklärungen zu sexuellen Handlungen" des Paares mehr abgeben. Der Streitwert wird auf 3000 Euro festgelegt. Die Badewelt und das Paar bezahlen die von diesem Wert ausgehenden Honorare ihrer Anwälte. Deshalb ist die beschuldigte junge Frau auch nicht ganz zufrieden, lächeln kann sie trotzdem: "Immerhin ist es vorbei", sagt sie.