Von Marion Gottlob

Heidelberg/Wiesloch. Auf dem Tisch steht das Spiel "Mensch ärger Dich nicht!". Ein Spieler reicht den Würfel an den nächsten weiter. Als eine ältere Frau eine "Fünf" würfelt und ihre Spielfigur nicht erreichen kann, bewegt ein Jugendlicher sie für sie weiter. Es ist ein besonderer Moment: Der 16 Jahre alte "Mitspieler" war straffällig geworden und hat im Team mit anderen Jugendlichen an vier Samstagen Brettspiele gefertigt - mit den Sozialstunden hat er einen Ausgleich für seine Straftat geschaffen.

Nun ist er dabei, als die Spiele in Wiesloch im Heim Wilhelmshöhe für ältere Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen übergeben werden. "Das macht Spaß", freut sich der Jugendliche.

Die Aktion ist Teil der "Betreuten Arbeitsweisung", wie es im Amtsdeutsch heißt. Die jungen Menschen sind "strafrechtlich in Erscheinung" getreten, und das nicht zum ersten Mal. Es geht unter anderem um Diebstähle, Drogendelikte, Fahren ohne Führerschein und ähnliche Vergehen. Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht haben im Rahmen des laufenden Ermittlungs- oder Strafverfahrens die Sozialstunden genau festgelegt. Träger der Maßnahme ist der Internationale Bund (IB) Heidelberg. An vier Samstagen kamen die Jugendlichen jeweils mehrere Stunden in der Maler- und Lackierer-Werkstatt des IB in Heidelberg zusammen. Unter der Anleitung von Ausbilder Torsten Seitner haben die jungen Leute dabei Spielfelder auf Holzplatten gezeichnet und eingefräst. Dann wurden die Spiele farblich gestaltet.

Neben Klassikern wie Mühle und Dame sind auch ein Blumen-Puzzle, ein Memory- und ein Domino-Spiel entstanden. Die Spiele sind extra so gefertigt, dass behinderte oder ältere Menschen damit spielen können.

"Als ich zu der Maßnahme eingeteilt wurde, dachte ich, das wird eine Katastrophe", sagt ein 16-Jähriger. Aber so sei es nicht gewesen. Ganz im Gegenteil: Die Arbeit in der Werkstatt habe ihn zufrieden gemacht. Ein 19-Jähriger sagt stolz: "Wir haben diese Spiele hergezaubert. Es war besser, als Regenrinnen sauber zu machen oder die Straße zu fegen." Auch solche Tätigkeiten seien für die Gesellschaft nützlich, aber die fertigen Spiele könne jeder anschauen und anfassen.

Großes Lob gab es von den Jugendlichen für die fachliche Begleitung. So wurden sie bei den handwerklichen Tätigkeiten angeleitet. Aber fast wichtiger waren die Gespräche mit dem Arbeitserzieher und Trainer für soziale Kompetenzen, André Trinks, von Ikarus Rhein-Neckar. "Wir haben über den Unterschied zwischen sozial und antisozial gesprochen", sagt Trinks. Wer sich sozial verhalte, lebe im guten Miteinander mit der Gemeinschaft.

Es wurde aber auch diskutiert, wie man die eigenen Wünsche und Bedürfnisse so äußern kann, dass sie verstanden und vielleicht auch erfüllbar werden. "Die Gruppe hat auf Anhieb funktioniert. Wir sind ja auch aus dem gleichen Grund da", sagt ein 18-Jähriger. Ein 16 Jahre alter Junge betont: "Ich bin stolz darauf, dass ich Menschen in einem Heim eine Freude machen kann - das ist eine Wiedergutmachung für das, was ich getan habe."

Der IB bietet viermal pro Jahr diese Projekte an, bei denen straffällig gewordene Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren Spielgeräte für Altenwohnheime und Pflegeeinrichtungen herstellen. Finanziert werden die Maßnahmen vom Jugendamt des Rhein-Neckar-Kreises und vom Jugendhilfswerk Wiesloch. Holger Zuber vom Internationalen Bund Heidelberg und vom Jugendhilfswerk: "Wir wissen, dass die Jugendlichen oft tief berührt sind, wenn sie ihre Arbeiten in den Heimen übergeben."

Dies sei eine neue Chance für die Jugendlichen, ergänzt Ulrich Schefcik vom Jugendamt. Am Ende der Arbeitsweisung stellten die Jugendlichen fest: "Eine sinnvolle Wiedergutmachung schafft neue Möglichkeiten."