Von Stefan Hagen

Weinheim/Rhein-Neckar. Das ist die Geschichte eines nicht ganz alltäglichen Druckfehlers, der "ältesten" Führerschein-Inhaberin der Welt und einer Zeit, in der die schönsten Träume noch in ein kleines Automobil passten.

Oktober 1972: Birgit Markiefka und ihr Bruder haben gerade ihren Führerschein gemacht. Die Belohnung ihres stolzen Vaters: ein damals schon relativ alter VW Käfer zur gemeinsamen Nutzung. Die erste Fahrt geht von Mannheim nach Heidelberg, um im damaligen "Palm” in der Hauptstraße neben der Heiliggeistkirche Pizza zu essen. Mit an Bord: ein weiterer Freund und der langjährige RNZ-Wirtschaftsredakteur, Thomas Veigel.

Die Weinheimerin Birgit Veigel ist damit die „älteste“ Führerschein-Inhaberin weltweit. Foto: Veigel

"Der Bruder fuhr nach Heidelberg, seine Schwester sollte zurückfahren", erinnert sich Veigel. Der Parkplatz – damals durfte man in der Altstadt noch überall parken – sei sehr eng bemessen gewesen, "es war eine arge Kurbelei, da wieder herauszukommen". Der Stress sei dabei jedoch so groß gewesen, dass die weitere Fahrt nach ein paar Metern schon wieder beendet gewesen sei.

"Wir fuhren direkt auf einen Mercedes-Benz zu, dessen Besitzer sich noch schützend vor sein ,Heilix Blechle’ stellte und gerade noch wegspringen konnte, bevor wir ihn wie in Zeitlupe gerammt haben", kommt es Veigel vor, als sei das Ganze erst gestern passiert. Die Fahranfängerin habe nach dem Ausparken auf die Kupplung statt auf die Bremse getreten, nennt er den Grund des Unfalls.

"Der Besitzer des nur leicht blechgeschädigten Fahrzeugs war außer sich, der Benz war wohl ziemlich neu. Er hat die Polizei gerufen", erzählt Veigel weiter. Der Wachtmeister habe die Papiere der Unfallverursacherin genau unter die Lupe genommen, ernst geschaut und dann schier Unglaubliches verkündet: "Sie sind die älteste Führerschein-Inhaberin der Welt – und so fahren Sie auch!”

Der Käfer hat seine Frontscheibe auf der Europastraße 4 im hohen Norden Skandinaviens auf einer Schotterpiste verloren – Thomas, Birgit und Erich (v.l.) haben trotzdem gute Laune. Foto: Veigel

Alle seien zunächst verdutzt gewesen, sagt Veigel, aber der Ordnungshüter habe Recht gehabt. Als Geburtsjahr von Birgit Markiefka sei auf der ersten Seite des "Lappens” in deutlicher Schreibmaschinenschrift das Jahr 1053 angegeben gewesen. "Wir haben uns halb tot gelacht, sie fand es zunächst gar nicht so witzig."

Mittlerweile, erzählt Veigel im Juni 2021, habe sie sich längst daran gewöhnt und sei richtig stolz auf ihren besonderen Führerschein. Und er muss es wissen, schließlich ist das RNZ-Urgestein seit nunmehr 45 Jahren mit seiner Birgit verheiratet. Und hat überhaupt kein Problem damit, dass sie laut Dokument nun schon stolze 968 Jahre auf dem Buckel hat.

"Damals, im Jahr 1053, hat Heinrich III. vom Geschlecht der Salier im Heiligen Römischen Reich geherrscht", kommentiert er trocken. Aber über diese Zeit schweige seine Frau sich beharrlich aus. Aber nachdem nun endlich in den Archiven des Klosters Lorsch ihre Geburtsurkunde gefunden worden sei, habe sie kürzlich ihren neuen Führerschein beantragen können, scherzt Veigel.

Und wie ging es mit dem Käfer weiter? "Der hatte ebenfalls einen Schaden, der Kofferraumdeckel musste ausgetauscht werden", blickt Veigel zurück. Da keine beigefarbene Haube aufzutreiben gewesen sei, habe der VW zeitlebens eine dunkelblaue gehabt.

Hat der Käfer im schwedischen Ryd seine letzte Ruhestätte gefunden? Foto: Markiefka / Veigel

Die nächste größere Fahrt sei dann in gleicher Besetzung wie in Heidelberg, nur wenige Monate nach dem Unfall, nach Skandinavien gegangen. "Wir waren die gesamten Sommerferien 1973 unterwegs, vom ersten bis zum letzten Tag, sechs Wochen lang. Zu viert im Käfer, mit Schlauchboot und Gitarre, Zelten und allem, was dazu gehört, inklusive Dosennahrung und Nudeln", schwärmt der Weinheimer. "Wir haben in Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen sehr, sehr viel erlebt. Und der graue Lappen hat es sogar bis nach Lappland geschafft", hat Veigel eine weitere Anekdote parat.

Der Käfer habe dann noch einige Jahre treue Dienste verrichtet, "dann verlor sich seine Spur". 2016 sei er auf dem Bilkyrkogård (Autofriedhof) von Ryd in Schweden gesichtet worden. "Der im Moor schon fast versunkene Käfer sah zumindest sehr ähnlich aus", schließt Veigel wehmütig seine Erinnerungen.