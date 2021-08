Blick in den Arbeitsraum der Integrierten Leitstelle, die ihren Sitz in Ladenburg hat – hier wird rund um die Uhr in drei Schichten gearbeitet. Fotos: Kreutzer

Von Harald Berlinghof

Ladenburg/Rhein-Neckar. Es ist "großes Kino", was da abläuft im Arbeitsraum der Integrierten Leitstelle in Ladenburg. Feuerwehren werden alarmiert, Rettungsdienstwagen aufeinander abgestimmt und Krankentransporte organisiert. Wenn etwas ganz hohe Priorität hat, es ganz besonders schnell gehen muss, werden die Rettungshubschrauber der erweiterten Region aus Mannheim, Ludwigshafen, Karlsruhe oder gar vom Baden-Airport in die Rettungsaktion eingebunden. Zuverlässigkeit und Kompetenz sind in den Köpfen der sogenannten Disponenten der Leitstelle gebündelt.

In drei Schichten rund um die Uhr sitzen sie vor jeweils fünf Bildschirmen, nehmen Telefonate, die über die Notrufnummer 112 abgesetzt werden, entgegen, sind psychologische Ersthelfer am Telefon, um die meist aufgeregten und überforderten Anrufer zu beruhigen und aus ihnen die wichtigen Daten herauszuholen: Was ist passiert, wann und wo?

Stefanie Heck ist die Geschäftsführerin der Integrierten Leitstelle. Foto: Kreutzer

Die Integrierte Leitstelle Ladenburg ist zuständig für Einsätze der Feuerwehr, der Rettungsdienste und im Katastrophenfall auch für die Koordinierung des Katastrophenschutzdienstes. Stefanie Heck ist seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin der ILS (integrierte Leitstelle) gGmbH Ladenburg, die aber Anfang 2022 eine zweite Betriebsstätte in der Heidelberger Feuerwache erhalten wird. Dort sind acht zusätzliche Arbeitsplätze geplant. Der Hintergedanke bei der Schaffung eines zweiten Standorts für eine 112-Notrufentgegennahme ist der, dass man beim Ausfall eines technischen Standorts immer noch in der Lage sein wird, die Notrufe entgegenzunehmen.

Grüne und rote Lämpchen leuchten über den zwölf Bildschirmarbeitsplätzen der "Disponenten" in der Ladenburger Leitstelle. "Ich nehme ab und versuche die Menschen dazu zu bringen, mir zu sagen, was wichtig ist", sagt Michael Fanous. "Im schlimmsten Fall kann ich auch erste Hilfestellungen geben, wie sich der Anrufer verhalten soll oder was er tun kann, bis der Notarzt da ist", erläutert Fanous. Er ist einer der erfahrenen Disponenten der Leitstelle. Er ist seit 26 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Heidelberg und seit 2017 in der Leitstelle tätig. Täglich arbeitet Michael Fanous während seiner achtstündigen Schicht 100 bis 120 Notrufe ab und trifft die notwendigen Erstentscheidungen noch während des Gesprächs mit dem Anrufer.

Noch während er telefoniert, kann er per Knopfdruck einen Notarzt alarmieren. Der Disponent beschließt auch, ob ein Notarztwagen geschickt wird, ein Rettungsfahrzeug oder nur ein Krankenwagen für den Transport ins nächste Krankenhaus. Er entscheidet, ob der Einsatz eine Fahrt mit Blaulicht erfordert oder ob das nicht nötig ist.

Der Disponent beobachtet die Lage in den Tunneln, für die die Leitstelle zuständig ist – beispielsweise den Saukopftunnel zwischen Weinheim und Birkenau. Foto: Kreutzer

Der Computer zeigt ihm an, wo der geografisch bestplatzierte Notarztwagen zur Verfügung steht. Oder der Disponent entscheidet, dass die Integrierte Leitstelle für das Problem des Anrufers gar nicht zuständig ist und der eigentlich die Polizei-Notrufnummer hätte wählen müssen. In einem solchen Fall gibt er den Anrufer an die Polizei weiter.

In besonders schwierigen Situationen, wenn sich der Anrufer gar nicht mehr exakt äußern kann, kann in der Leitstelle beim Anruf aus dem Festnetz eine Adressermittlung stattfinden. Auch wenn die Nummer eigentlich unterdrückt ist. Im Falle eines Handyanrufes kann der Standort mit einer speziellen Software bis auf zehn Meter genau geortet werden. Dann wird der Rettungsdienst dorthin geschickt.

Auch Menschen, die im Wald spazieren gehen oder dort mit dem Mountainbike unterwegs sind, rät er, immer ein Handy mitzunehmen. Die Handyortung der eingesetzten Software funktioniert allerdings aus Datenschutzgründen nur dann, wenn zuvor ein Notruf über die Telefonnummer 112 abgesetzt wurde.

"Wir sind zuständig für den Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg und die Anrainer. Da kommen gut 700.000 Menschen zusammen", erklärt die Geschäftsführerin der Integrierten Leitstelle Ladenburg, Stefanie Heck. Sie trägt fünf Sterne auf jeder Schulterklappe, hat den Rang einer Stadtbrand-Oberamtsrätin und ist auch zuständig für die wirtschaftliche Arbeit der Notrufzentrale. Jährlich wird ermittelt, ob die Leitstelle kostendeckend gearbeitet hat. Finanziert wird die Leitstelle über die zuvor ausgehandelten Erstattungen der Krankenkassen und die Beiträge der drei Gesellschafter Rhein-Neckar-Kreis, Stadt Heidelberg und DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg.

Im vergangenen Jahr hat die Leitstelle 66.241 Krankentransporte veranlasst, 76.494 Mal eine Notfallrettung eingeleitet und 4255 Mal die Feuerwehr alarmiert. Waren die Einsatzzahlen gerade während der Lockdowns niedriger, weil sich das Leben mehr in den eigenen vier Wänden abspielte, so hätten auch die Alarmierungen der Feuerwehr zuletzt wieder zugenommen, so Kreisbrandmeister Udo Dentz auf RNZ-Anfrage. Die Straßen seien ebenfalls voller, und daher gebe es inzwischen auch wieder mehr Unfälle. "Die Entwicklung wundert mich nicht", sagt Dentz. Er nennt es eine Rückkehr zur Normalität. Genauere Vergleiche solle man aber erst am Jahresende ziehen, wenn die Statistik für 2021 vorliege.