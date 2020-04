Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es – Stand Dienstag, 21. April, 13.30 Uhr – insgesamt 855 positiv auf das Coronavirus getestete Personen. In dieser Summe enthalten sind 665 bereits genesene und 24 verstorbene Patienten. Diese Zahlen gehen aus dem täglichen "Faktenblatt" des Gesundheitsamtes hervor.

Ein erster Blick auf die "Corona-Landkarte" des Rhein-Neckar-Kreises zeigt dabei eine eher ungleiche Verteilung der positiv Getesteten auf die 54 Städte und Gemeinden. Während in vier Kommunen – Heddesbach, Neidenstein, Schönau und Zuzenhausen – bislang keinerlei Corona-Fälle registriert wurden, sind für Weinheim 130 Infizierte (davon 34 "aktive Fälle", die derzeit in Quarantäne sind) in den Akten vermerkt.

Es folgen Leimen (56/15), Schwetzingen (50/3), Sinsheim (47/13), Walldorf (32/8), Brühl (28/5), Hockenheim (28/6) und Eppelheim (26/5). Auf der anderen Seite gibt es einige Gemeinden mit drei oder weniger infizierten Bürgern: Epfenbach (3/0), Neckarbischofsheim (3/2), Helmstadt-Bargen (3/1), Heiligkreuzsteinach (2/0), Spechbach (2/1), Reichartshausen (1/0), Eschelbronn (1/0) und Wilhelmsfeld (1/0).

Über die Gründe, warum in einigen Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises sehr viele, in anderen wiederum nur wenige Bürger mit dem Coronavirus infiziert sind, möchte das Gesundheitsamt nicht spekulieren. Dies betonte Kreissprecherin Silke Hartman auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

"Die Anzahl der Fälle bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner ist im gesamten Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg aktuell auf einem ähnlichen Niveau", sagt Hartmann. Aufgrund der geringen Einwohnerzahlen mancher Kommunen würden ein oder zwei Fälle mehr oder weniger mathematisch bedingt zu einem schnellen Anstieg oder Abfall der sogenannten Inzidenz – also der Fälle pro Einwohner – führen. In weniger dicht besiedelten Gebieten – beispielsweise im Osten des Kreises – gebe es absolut auch weniger Fälle als in einem Ballungsraum.

Einziger Ausreißer – also quasi ein roter Punkt auf der imaginären Corona-Landkarte bei dieser momentan kreisweiten, homogenen Verteilung der Coronavirus-Fälle sei derzeit die Stadt Weinheim, ergänzt Hartmann. Durch den Ausbruch des Coronavirus in einem Pflegeheim in der Großen Kreisstadt mit inzwischen fast 30 positiv getesteten Fällen ergebe sich dort, bedingt durch dieses singuläre Ereignis, eine überdurchschnittliche Inzidenz, also eine überdurchschnittlich hohe Zahl der Fälle in Bezug auf die Einwohnerzahl.

Ob größere Veranstaltungen, die während der Verbreitungsphase, aber noch vor den Einschränkungen stattfanden – etwa ein Teil des Schriesheimer Mathaisemarktes – für eine hohe Zahl an Fällen in dem entsprechenden Gebiet verantwortlich sind, lasse sich nicht mehr nachvollziehen, sagt Hartmann. Dies seien reine Spekulationen.

So könne sich ein Bürger, der in einer Kreiskommune wohne, auch an seinem Arbeitsplatz in einer anderen Stadt infiziert haben.