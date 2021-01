Von Katharina Schröder

Ladenburg/Heddesheim. Wohin mit den Christbäumen nach Weihnachten? Während eine Sammelaktion der evangelischen Gemeinde in Ladenburg mit Verweis auf die Corona-Verordnung abgesagt wurde, konnten die Heddesheimer ihre Bäume vergangene Woche bei den Konfirmanden abgeben. Sogar der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger schaute hier privat vorbei. Der Ladenburger Diakon Thomas Pilz wollte jetzt wissen, warum zwei benachbarte Kommunen beim selben Thema so unterschiedlich entschieden haben.

"Wir sind auf keinen Fall beleidigt, dass die Heddesheimer ihre Sammelaktion durchführen konnten und wir nicht", stellt Pilz klar. "Aber ich muss unseren Ehrenamtlichen ja auch eine Begründung geben können", erklärt er. Er wollte eine Erklärung für die unterschiedlichen Entscheidungen.

Ladenburgs Bürgermeiserreferentin, Nicole Hoffman, teilt auf Anfrage der RNZ mit: "Wir können die Enttäuschung bei den engagierten Organisatoren verstehen, allerdings müssen wir uns als Stadt an die Corona-Verordnung halten." Außerdem verweist sie auf eine E-Mail vom Gemeindetag Baden-Württemberg, die bereits am 5. Januar darüber informierte, dass Christbaum-Sammelaktionen nicht mit der Corona-Verordnung vereinbar seien. Der betreffende Abschnitt der E-Mail liegt der RNZ vor.

Darin heißt es: "Die zahlreichen Anfragen, die von Städten und Gemeinden zum Thema ’Christbaumsammlungen durch Vereine’ an uns herangetragen wurden – teilweise mit bereits skizzierten Hygienekonzepten – haben wir sowohl gegenüber dem Umweltministerium als oberster Abfallbehörde als auch gegenüber dem Sozialministerium kommuniziert. Aus Sicht des Landes sind solche Sammlungen nicht mit der Corona-Verordnung vereinbar."

Ein Sprecher des Stuttgarter Sozialministeriums erklärt auf Anfrage der RNZ in seinen Worten: "Die Corona-Verordnung sieht für Christbaum-Sammlungen keinen expliziten Erlaubnistatbestand beziehungsweise triftigen Grund in den Ausgangsbeschränkungen vor." Auch handele es sich nicht um eine berufliche Tätigkeit. Denn diese können ebenso Ausnahmen von der Verordnung begründen. Unter die Rubrik privater Zusammenkünfte falle die Aktion genauso wenig, da diese nur zum Zweck von Sport und Bewegung sowie nur mit zwei Personen zulässig seien.

Weil das Einnehmen von Geld bei einer Christbaum-Sammelaktion im Vordergrund stehe, sei auch keine Ausnahme aus "sozialer Fürsorge" möglich. Die einzig mögliche Ausnahme: Die zuständigen Behörden könnten aus wichtigem Grund im Einzelfall Abweichungen zulassen von der Verordnung, so der Sprecher. Die Situation in Heddesheim könne er aus der Ferne nicht beurteilen. "Der Geist der Corona-Verordnung ist aber klar: Alles, was an Kontakten nicht unbedingt erforderlich ist, sollte unterlassen werden. Die Corona-Situation ist nach wie vor ernst."

Auf diese Ausnahme scheint sich Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler – er ist übrigens Vizepräsident des Gemeindetags – zu berufen. Auf Anfrage sagt er: "Wir haben uns im Vorfeld schon entschieden, das Thema in die kommunale Hand zu nehmen und einen Ablageplatz von der Gemeinde selbst einzurichten." Die Aufsicht darüber habe die Kommune der evangelischen Kirche beziehungsweise den Konfirmanden gegeben.

Kessler sagt, er habe sich persönlich davon überzeugt, dass Hygiene- und Abstandsregeln vor Ort eingehalten wurden. Ein bereits in Medien veröffentlichtes Foto vermittle dazu ein anderes, "durch das gewählte Objektiv verzerrtes Bild", betont Kessler. Darauf sind die an der Aktion Beteiligten sowie der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger als Privatmann zum Großteil ohne Maske zwischen den Tannen zu sehen. Nach Aussage der Beteiligten sollen jedoch auch bei der Aufnahme des Fotos die Abstände gewahrt worden sein.

So sieht es auch der Polizeipräsident selbst, der seinen ausgedienten Baum ebenfalls an der Sammelstelle abgegeben haben soll. Auf Anfrage erklärt der Sprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums, Christopher Weselek: "Bei der Fotoaufnahme achtete Herr Stenger sehr wohl darauf, dass der Mindestabstand jederzeit gewahrt wird. Die Perspektive des entstandenen Bildes ist unglücklicherweise durch das eingesetzte Weitwinkelobjektiv verzerrend." Der Mindestabstand von 1,50 Meter sei eingehalten worden. "Mit Blick auf die Corona-Verordnungen gibt es aus unserer Sicht deshalb an der Situation nichts zu beanstanden", sagt Weselek.

Er begründet dies auch damit, dass in Heddesheim keine generelle Maskenpflicht für den öffentlichen Raum bestehe und schreibt auf RNZ-Anfrage: "Auch war Herr Stenger kein Teil einer Ansammlung. Diese hätte nur bei einem bewussten Aufeinandertreffen oder gemeinsamen Aufenthalt von verschiedenen Personen vorgelegen. Dies war hier nicht der Fall."

Maske tragen, Abstand halten und unnötige Kontakte vermeiden sind Appelle, welche auch die Polizei im Zuge ihrer Kontrollen immer wieder an die Bevölkerung richtet. Stenger sei sich seiner Vorbildfunktion als Polizeipräsident diesbezüglich bewusst, betont Weselek. Dass sich Stenger ohne Maske im Umfeld der Akteure aufhielt, ist für den Sprecher kein Widerspruch dazu: "Die Christbaum-Sammelaktion war mit Blick auf das Hygienekonzept und die entsprechenden Standards nicht zu beanstanden."