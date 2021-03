Von Carsten Blaue

Heidelberg. Noch immer packt viele RNZ-Leser die Wut, wenn sie ihre Erfahrungen bei der Vergabe von Impfterminen oder die Abweisung an den Impfzentren schildern (siehe unten), die der Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg, Weinheim und Sinsheim betreibt. Erlebnisse der vergangenen Tage. Das Sozialministerium, das über eine Software des Bundes die Terminbuchung verantwortet, verspricht am Dienstag Verbesserungen durch die Änderung der Impfverordnung. Dazu zählt die Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca für Menschen über 65 Jahren.

Auf Anfrage der RNZ hat das Sozialministerium in Stuttgart am Dienstag erläutert, warum auch zuletzt so viele Impfwillige trotz gebuchter Termine abgewiesen wurden. Die Software für die Terminbuchung online und im Callcenter, so ein Sprecher, werde vom Bund zur Verfügung gestellt. Dieser sei auch für die Programmierung verantwortlich. Man habe "zwischenzeitlich" erfahren, dass bereits am Wochenende Änderungen in der Terminbuchung vorgenommen worden seien. Das habe der Bund im Vorgriff auf die aktualisierte Impfverordnung und die Empfehlung des AstraZeneca-Impfstoffs auch für über 65-Jährige getan. Aber: Diese tritt erst am Donnerstag in Kraft. Und als Zugeständnis sollte die Terminvergabe für die neuen Impfberechtigten eigentlich erst am Dienstag starten. So konnten auch über 65-Jährige schon früher Termine für AstraZeneca buchen, mussten aber am Montag in den Impfzentren trotzdem wieder nach Hause geschickt werden. Denn: "Ein gebuchter Termin oder eine Terminbestätigung ist noch keine Impfberechtigung." Über die damit verbundenen Erlebnisse der Zurückgewiesenen äußerte der Sprecher Bedauern. "All die geschilderten Probleme sollten seit heute der Vergangenheit angehören." "Vereinzelte Fehler" würden sich aber in dieser riesigen, "noch nie geprobten Maschinerie" nicht vollständig vermeiden lassen. Es gebe derzeit eine sehr hohe Impfbereitschaft und verständlicher Weise den dringenden Wunsch von vielen Bürgern, bald geimpft zu werden – "worüber wir uns sehr freuen", so der Sprecher.

Doch weiterhin sei Geduld bei der Terminvergabe gefragt, hieß es aus Stuttgart. Denn durch die Regelungen sind weitere 1,7 Millionen Baden-Württemberger impfberechtigt, und Impfstoff ist weiterhin knapp. Und am Ende der Kette steht das Landratsamt, das erklären muss, warum auch in den vergangenen Tagen rund zehn Prozent derjenigen wieder nach Hause geschickt wurden, die zwar einen Impftermin hatten, aber gar nicht impfberechtigt waren. Vielleicht ändert sich jetzt etwas. Solange versucht die Kreisbehörde, den Frust der Zurückgewiesenen mit guten Nachrichten zu kontern.

So teilt Doreen Kuss, die Dezernentin für Ordnung und Gesundheit des Rhein-Neckar-Kreises, am Dienstag mit, dass es inzwischen rund 74 200 Impfungen im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) im Heidelberger Patrick-Henry-Village (PHV) sowie in den beiden Kreisimpfzentren (KIZ) in Weinheim und Sinsheim gegeben habe. 47 000 Personen hätten die Erstimpfung erhalten, rund 27 200 sind "durchgeimpft". Wie viele Menschen insgesamt aufgrund des Buchungs- und Berechtigungschaos wieder nach Hause geschickt wurden, wird nicht mitgeteilt. In der Zahl der Geimpften sind auch Bewohner von Alten- und Pflegeheimen enthalten. Im Kreis seien bis auf zwei Ausnahmen alle 72 stationären Einrichtungen "angefahren" worden. In 63 Heimen habe es bereits Zweitimpfungen gegeben. Schließlich verweist das Landratsamt auf einen neuen Service für Gehörlose. Bei Bedarf kann der Impftermin in deutscher Gebärdensprache gedolmetscht werden.

Kuss scheint zu ahnen, dass das die zuletzt Abgewiesenen wohl kaum besänftigt. In einer Mitteilung schreibt sie: "Wir bedauern es sehr, dass wir in den vergangenen Tagen in unseren Impfzen-tren so viele Leute ablehnen mussten. Das war sehr ärgerlich, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für die Mitarbeitenden in unseren Impfzentren". Auf die RNZ-Anfrage, ob man beim Kreis eine Abnahme der Impfbereitschaft nach den Vorkommnissen der vergangenen Tage befürchte, sagt ein Sprecher des Landratsamts, dazu könne die Behörde keine Aussage treffen.

Maria Agrafiotis (53) aus Dossenheim probiert es weiter. Sie wird im PHV am 23. Februar abgewiesen, weil die 50 vorrätigen AstraZeneca-Dosen schon aufgebraucht gewesen seien. Inzwischen, so der Kreissprecher, würden hier täglich 300 AstraZeneca-Impfungen angeboten, in Weinheim 250 und in Sinsheim 150. Agrafiotis will online einen neuen Termin buchen. Doch sie fliegt aus der Maske, wenn sie ihre E-Mail-Adresse eingibt. "Ich werde aufgefordert, den zweiten Termin wahrzunehmen. Den ersten hätte ich ja bereits gehabt." Dass sie auch noch unterschiedliche Auskünfte bekommt, wo überhaupt sie sich impfen lassen darf, macht es nicht besser. Die Erzieherin hat das Gefühl, Bittstellerin zu sein statt Bürgerin. Sie erwarte von ihrem Staat, dass er sie schütze, wenn er das schon verspreche.

Beim Impfen kann auch alles glatt gehen. Das zeigen zwei Reaktionen von Leserinnen. Sie haben im Kreisimpfzentrum in Heidelberg-Pfaffengrund, das von der Stadt Heidelberg betrieben wird, positive Erfahrungen gemacht. Ingrid Schmitt ließ der Redaktion einen Brief zukommen. Die Heidelbergerin hat ihn mit der Hand geschrieben: "Ich bin 98 Jahre alt und hatte endlich meinen ersten Impf-Termin. Es war dort alles bestens organisiert und hat gut geklappt. Zur Anmeldung im Container muss man eine hohe Stufe bewältigen. Das konnte ich nicht schaffen. Ein Bundeswehrsoldat am Eingang fragte, ob er mich hochheben dürfe, das mache er bei seiner Mutter auch immer. Natürlich durfte er, ich war ja froh, dass er mir half. Genauso hat er mich später wieder runtergesetzt. Die Bundeswehr (es waren dort mehrere Soldaten) macht so für uns alle einen tollen Einsatz. Aber nicht nur die. Angefangen bei dem Shuttlebus-Fahrer, über alle Hilfskräfte, das Pflegepersonal bis einschließlich den Ärztinnen und Ärzten waren alle überaus freundlich und hilfsbereit. Es wurde auch gelacht und gescherzt, und man hatte den Eindruck, sie machen ihren Job nicht nur, weil sie müssen, sondern mit Herz! Ihnen gehört ein ganz großes Dankeschön." Eine Leserin aus Mauer schrieb für ihren 82 Jahre alten Mann, der im Februar seine Impfungen erhalten hatte. "Es klappte beide Male 'wie am Schnürchen'", so ihre "gute Nachricht" an die RNZ.

Nicole Freund (39 Jahre, Lehrerin, abgewiesen in Heidelberg nach einer Buchung auf Biontech-Impfstoff) schildert, dass Kollegen von ihr in Mannheim entweder problemlos mit Biontech geimpft worden seien. Oder man habe diese vor Ort auf AstraZeneca umgebucht, damit sie ihre Impfung ohne neuen Termin erhalten können. Geht doch!

Auch Roland Zährl aus Mannheim hat der RNZ geschrieben. Er ist 61 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl und ist auf Beatmung angewiesen. Er schildert die Erleichterung, als er seinen Impftermin endlich hat, und seine Emotionen nach der Zurückweisung: "Mein ganzes Leben lang habe ich um meine Daseinsberechtigung und Eigenständigkeit gekämpft und viele Kämpfe ausgetragen, und hier scheiterte ich." Er habe das PHV als "gebrochener Mann" verlassen.

Wütend vor dem Impfzentrum

Andreas Scholl (35, Priorität 2) aus Hockenheim erhält – nach Abschluss der Online-Terminbuchung in der Nacht zum Montag – den Hinweis, er sei auf Biontech gebucht, und die Warnung, er werde abgewiesen, wenn er unter 65 Jahre alt sei. Andere Buchungswillige erhalten diese Meldung nur einen Tag später nicht mehr. Über die Hotline 116 117 bekommt Scholl einen neuen Termin – mit demselben Impfstoff, weil die "Telefondame" keine Chance hat, diesen auszuwählen. Scholl fährt am Montag trotzdem nach Heidelberg. Es kommt, wie erwartet. Er erlebt Gruppen von 20 bis 30 "wütenden" Personen vor dem Impfzentrum, die sich lautstark beschweren. Er will es auch und schreibt noch am Vormittag an das Sozialministerium. Keine Reaktion bislang. Auch über die 116 117 habe es "keinerlei konstruktive Antwort" gegeben.

Der Impf-Ärger geht (noch) weiter

Erst wenn die Spritze im Arm ist, können Impfwillige wirklich durchatmen: Die Zugehörigkeit zur Kategorie "höchste Priorität" und eine erfolgreich abgeschlossene Terminanmeldung bedeuteten zuletzt aufgrund verschiedener Fehler in der Organisation nämlich noch nicht, dass die betroffene Person den begehrten Piks auch wirklich bekommt. Doch das soll sich nun durch die Änderung der Impfverordnung ändern (vgl. S. 1 und "Metropolregion"). Der Ärger bei Hunderten Betroffenen bleibt jedoch – zumal noch nicht klar ist, wann sie einen neuen Termin erhalten. Auch diese Leser wandten sich mit ihren Erfahrungen an die RNZ:

> Martin Noske, der eine Praxis für Physiotherapie in Sandhausen betreibt, berichtet von einer 65-jährigen Mitarbeiterin der "höchsten Kategorie", die im Zentralen Impfzentrum in Heidelberg nach Hause geschickt worden sei. Als Grund habe sie genannt bekommen, dass nur der "Biontech"-Impfstoff vorrätig sei und dieser nicht für "Jüngere" verimpft werde. "Bis vor drei Tagen wurde ,AstraZeneca’ nicht für Personen über 65 Jahren vorgesehen und nun schickt man sie trotz Termin heim", ärgert sich Noske. Man habe keine Dokumente sehen wollen, sondern den Impfwilligen lediglich ins Gesicht geguckt und sie aufgrund ihres augenscheinlich zu jungen Alters nach Hause geschickt.

> Birgit Helfricht, Lehrerin aus Schönau, darf seit dem 22. Februar geimpft werden. Seither habe sie sich um einen Termin bemüht: "vor der Arbeit und danach, jeden Tag bis 22 Uhr. Nach Mitternacht via PC war das für mich unmöglich, denn irgendwann müssen Berufstätige schlafen." Erst am 7. März sei es ihr gelungen, telefonisch zwecks einer Terminbuchung verbunden zu werden. "Eine Mitarbeiterin teilte mir jedoch nach zuvor acht Minuten Wartezeit mit, dass es im Umkreis für mich weder Termin noch Impfstoff gäbe."

Nach vielen weiteren vergeblichen Anrufen bei der Hotline habe sie schließlich erfahren, dass in Heidelberg ein "AstraZeneca"-Impfstoff für sie da wäre. Doch "just in diesem Moment rutschte das Buchungssystem in einen längeren Wartungsmodus und ich aus meinem Buchungsgespräch", erzählt Helfricht. Später habe sie doch noch zwei Sonntagstermine für beide Injektionen im Weinheimer Impfzentrum erhalten. Aber sie müsse sich nochmals melden, damit sie trotz Impftermin nicht doch noch vor Ort abgewiesen würde. Nachdem sie bereits vorher an ihre Hausärztin "einen Brief mit Bitte um Impfung" geschrieben hatte, habe sie am Weltfrauentag "ein besonderes Geschenk" bekommen: "Meine Hausärztin meldete sich auf meine Bitte telefonisch", wobei sie verkündete: Helfricht stehe ab sofort bei ihr auf der Impfliste. "Irgendwann werde ich geimpft sein", stellt sie nun fest – dankbar gegenüber vielen Menschen, die die Impfungen ermöglichen.

> Brigitte Völker, Krankenschwester aus Leimen, hatte "nach wochenlangen Versuchen" für den 5. März einen Impftermin im Heidelberger PHV ergattert. Dabei sei der 56-Jährigen der "Biontech"-Impfstoff zugewiesen worden. "Eine Impfung gab es für die ,systemrelevante’ Krankenschwester nicht, obwohl ,AstraZeneca’ vorhanden war", berichtet sie. "Begründung: ,AstraZeneca’ müsse auf der Anmeldebestätigung stehen." Nun müsse sie also "zurück auf Anfang" – wann sie einen neuen Impftermin bekomme, sei ungewiss. Die RNZ fragte zu diesem Fall beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Betreiber des Impfzentrums nach.

"Eine Umbuchung vor Ort auf einen anderen als den gebuchten Impfstoff ist prozessbedingt leider nicht möglich, weil die Vakzine von ,Biontech’ und ,AstraZeneca’ jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten verimpft werden", ging ein Sprecher näher auf die Begründung ein. Auf die Frage, ob man derartige bürokratische Hürden nicht zum Schutz von nachweislich Impfberechtigten umgehen könne, hieß es: "Als Betreiber von drei Impfzentren sind wir an gesetzliche Vorgaben gebunden, in diesem Fall die Coronavirus-Impfverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit."

Wenige Stunden später meldete sich Völker übrigens noch mal bei der RNZ: Bei einer erneuten Anmeldung sei ihr wieder "Biontech" zugewiesen worden – doch durch die am gestrigen Dienstag verkündete Änderung der Impfverordnung soll sie diesen nun auch wirklich bekommen ...

Update: Dienstag, 9. März 2021, 19.45 Uhr

So wurden Leser trotz Impftermins abgewiesen

Heidelberg. (cab/cbe) Sie hatten Impftermine im Zentralen Impfzentrum (ZIZ), das vom Rhein-Neckar-Kreis im Heidelberger Patrick-Henry-Village betrieben wird. Ein Hausarzt, drei vorerkrankte Senioren, eine Spracherzieherin, ein Mitarbeiter im Rettungsdienst, eine Ärztin im Pflegebereich, ein pensionierter Schulleiter. Sie alle wurden abgewiesen, mit Widersprüchen oder harten Verordnungsfakten konfrontiert und wieder nach Hause geschickt. Weil sie aufgrund des Alters oder trotz Attesten und Priorisierungen nicht impfberechtigt waren. Oder in Folge einer Panne in der Software des Sozialministeriums. Sie sind keine Einzelfälle. Viele weitere Betroffene haben sich bei der RNZ empört gemeldet.

> Jowita Gebhardt, Heidelberg. Die 47-Jährige hat ihren Termin für Donnerstagmorgen über die Hotline am 22. Februar gebucht. Für eine Biontech-Impfung. Die Spracherzieherin arbeitet mit Kindern in Walldorf. Dass Fehler passieren, sei klar. Aber dass das ZIZ seit einer Woche damit beschäftigt sei, Menschen abzuweisen und sich seitdem nichts tut, sei "unglaublich". Der Impfstoff von Astrazeneca sei im ZIZ nicht vorrätig. Gebhardt hatte sich extra Zeit genommen. Sie berichtet von Enttäuschten, die laut geworden seien im ZIZ. Eine Alternative wurde ihr nicht angeboten. Auch Umbuchen sei vor Ort nicht möglich. Sie muss sich einen neuen Termin erkämpfen.

Im Zeitraum vom 27. Februar bis 1. März seien im Zentralen Impfzentrum Heidelberg sowie in den Kreisimpfzentren in Weinheim und Sinsheim insgesamt 380 Personen "aus unterschiedlichen Gründen" abgewiesen worden. Das teilte ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises auf RNZ-Anfrage mit. Das entspreche zehn Prozent der buchbaren Termine. Vor dem Wochenende seien es eher Einzelfälle gewesen. Auf die Frage, wann mit einer Verbesserung der Abläufe zu rechnen sei, sagte der Sprecher, das Landratsamt sei mit dem Sozialministerium "bereits im Austausch". Das Personal in den Impfzentren sei mit der Problematik vertraut und versuche, die Gründe für die Ablehnung "transparent darzustellen".

> Dr. Bahar Salehi, Zuzenhausen. Mitarbeiter einer Zahnarztpraxis zählen nicht zur Impfkategorie 1. Doch es gibt Ausnahmen, beispielsweise, wenn das Personal Patienten zur Behandlung in einem Altenheim besucht. Das ist bei Zahnärztin Dr. Bahar Salehi in Zuzenhausen der Fall. So hat sie Anfang Februar einen Impftermin vereinbart, ihre Kollegen taten dasselbe. Am Mittwochabend, so berichtet sie, sei ihre 22-jährige Auszubildende in Sinsheim geimpft worden. Sie wäre am Donnerstagmorgen dran gewesen, wurde aber abgewiesen. Die Kassenärztliche Vereinigung habe die Anweisung herausgegeben, ab diesem Tag strengere Kriterien anzuwenden, habe ihr jemand gesagt. Sie ist für den Impfstoff von Biontech vorgesehen gewesen. "Dann gebt mir eine Impfung mit Astrazeneca", entgegnet sie. Sie müsse einen neuen Termin vereinbaren, bekommt sie als Antwort. Nun seien die meisten Mitarbeiter ihrer Praxis geimpft, sie nicht. Salehi verspürt Traurigkeit und Wut.

> Stefan und Angelika Frey, Eberbach. Er ist 74, sie ist 71 Jahre alt. Stefan Frey wird am Sonntag bei seinem ersten Impftermin abgewiesen, seine Frau war auf Montag gebucht. Sie haben sich noch gefreut, als sie vergangene Woche, ganz kurzfristig, zum Zuge kommen bei der Terminvergabe. Umso größer jetzt der Ärger: "Das Chaos ist eine Frechheit", sagt Stefan Frey. Im ZIZ habe man ihm gesagt, er habe doch zwei Termine bekommen. Den zweiten solle er jetzt einfach als den ersten behalten. Frey betont, das Personal sei sehr freundlich gewesen.

Auf Anfrage der RNZ hat das Sozialministerium in Stuttgart zum Impfchaos im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) im Heidelberger Patrick-Henry-Village Stellung genommen. In der Bundesimpfverordnung vom 8. Februar sei festgelegt, so ein Ministeriumssprecher, dass Impfberechtigte unter 65 Jahren seit diesem Tag nur mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden dürften. "Ein mit einem anderen Impfstoff gebuchter Termin einer Person unter 64 ändert daran leider im Einzelfall nichts. Bedauerlicherweise wurden anfangs, als einzelne Impfzentren noch keine Termine für Astrazeneca eingestellt hatten, vereinzelt auf der Onlineplattform Personen unter 65 auf Biontech-Termine gebucht." Dieses Problem sei mittlerweile behoben, da inzwischen alle Impfzentren Termine für Astrazeneca eingestellt hätten. Seitdem könne eine Person, die ihr Alter mit unter 65 angibt, online keinen Termin mehr für Impfungen mit dem Vakzin von Biontech oder Moderna buchen, "auch dann nicht", so der Sprecher, "wenn aktuell keine Astrazeneca-Termine im jeweiligen Zentrum verfügbar waren." Hintergrund ist, dass der Impfstoff von Astrazeneca bislang nur für die Altersgruppe von 18 bis einschließlich 64 zugelassen ist. Für die Über-65-Jährigen sind bislang nur die Impfstoffe von Biontech und Moderna zugelassen. "Diese beiden Impfstoffe brauchen wir derzeit deshalb noch ganz dringend, um ihn an die besonders vulnerablen Über-80-Jährigen sowie an Bewohner in Alten- und Pflegeheimen zu verimpfen", sagt der Sprecher. Man bedauere, dass die Abgewiesenen das Impfzentrum umsonst angefahren hätten. "Wir impfen aktuell bis zu 25.000 Menschen pro Tag, entsprechend werden durch das Callcenter sowie online Termine vergeben." Der Sprecher wirbt abschließend um Verständnis. Dass es in einer solch riesigen, noch nie geprobten Maschinerie mit Millionen Menschen, die einen Anspruch auf eine Impfung haben, manchmal zu vereinzelten Fehlern komme, lasse sich angesichts des "großen Kraftaktes in dieser Pandemie" nicht vollständig vermeiden. "Alle Beteiligten geben ihr Bestes", versichert der Sprecher.

> Dr. Stephanie Gebhardt, Neckargemünd.Die Ärztin ist gutachterlich im Pflegebereich tätig und macht auch regelmäßig Corona-Abstriche bei Kindern. Am 18. Februar bekommt sie ihre Biontech-Termine, den ersten für vergangenen Sonntag. Im ZIZ sagt man ihr aber: "Sie sind zu jung". Hätte sie ihren Termin vor dem 8. Februar vereinbart, hätte sie keine Probleme gehabt. An diesem Tag tritt die Bundesimpfverordnung in Kraft, die vorsieht, dass 18- bis 64-Jährige "bevorzugt" mit Astrazeneca geimpft werden sollen. Dann beginnen die Softwarefehler und Pannen bei der Hotline und der digitalen Terminvergabe, und keiner prüft jetzt noch einmal die Listen über bereits vergebene Termine auf Richtigkeit. Am Vortag seien 50 Personen weggeschickt worden, erfährt sie. Auch das Personal vor Ort ist frustriert. Gebhardt findet erstaunlich, dass ein Soldat und nicht ein Arzt über eine anstehende Impfung entscheidet.

> Werner Willnauer, Sandhausen. Der 71-Jährige kommt am Dienstag mit Terminbestätigung und einer Impfberechtigungsbestätigung des Hausarztes ins ZIZ. Der Vorerkrankte steht nicht auf der Liste, wird von Hand nachgetragen. An der nächsten Station die Altersabfrage. "Der Herr bestand darauf, dass ich ohne Impfung wieder gehen soll." Abends wählt die Tochter die 116.117 und erhält die Auskunft, ihr Vater sei sehr wohl impfberechtigt. "Ich frage nun, was das für eine Organisation ist, wo die eine Hand nicht weiß, was die andere tut." Willnauer sagt, der Frust sitze tief.

> Ein Mitarbeiter im Rettungsdienst, St. Leon-Rot. Der 20-Jährige, dessen Name der RNZ bekannt ist, will aus beruflichen Gründen anonym bleiben. Er sei am Donnerstag "sehr unfreundlich und ohne Aufklärung oder Alternative nach Hause geschickt" worden. Dass er trotz Termin keine (Biontech-)Impfung bekommen habe und nun auch seine Patienten einem Risiko aussetze, findet er "bedenkenswert".

> Dr. Bernhard Jülg, Wiesenbach. Der Hausarzt betreut auch drei Pflegeheime und wird am Mittwoch im ZIZ abgewiesen. Er hat den Termin für die Biontech-Impfung seit drei Wochen. Sein Alter sei bei der Vergabe damals "softwaremäßig" nicht abgefragt worden. Aber auch er ist zu jung für den Impfstoff. "Eine ’unbürokratische’ Lösung vor Ort, mir dann halt den anderen Impfstoff zu verabreichen, war nicht möglich." So ein "bürokratisches Gehabe", sagt Jülg, sei für ihn völlig unverständlich. "Ich wünsche mir wirklich, dass wir Hausärzte endlich in den Impfprozess mit einbezogen werden."

> Karl-Andreas von Mentz, Heidelberg. Der 71-Jährige hat am Sonntag alles mitgebracht: ärztliche Dokumente des Urologen, des Hausarztes und der Uni-Klinik. Dann Personalausweis, Impfbuch, Versicherungskarte, Vermittlungscode, die Aufstellung der Vorerkrankungen ("Hochrisikokrebs", Lungenembolie, 50-prozentiger Schwerbehindertenstatus) und seine aktuelle Medikation. Im ausgestellten Ablehnungsschreiben des ZIZ heißt es mit Unterschrift des diensthabenden Arztes: "Ich weigere mich, Herrn Karl-Andreas von Mentz (...) trotz vollständiger Vorlage aller nötigen Dokumente zum heute anberaumten Corona-Schutzimpftermin vorzulassen." Der Arzt schreibt noch, dass von Mentz angebe, seine Ärzte hätten die dringende Notwendigkeit bestätigt, dass er als Hochrisikopatient vorzeitig geimpft werden müsse. Aber: Auch er ist nicht alt genug.

> Petra Schostak, Heidelberg. Die 65 Jahre alte Lehrerin wird am Samstagnachmittag "ohne Begründung" weggeschickt. Die Anspruchsberechtigung des Sozialministeriums hat sie in der Hand. Der Soldat sagt, seit Freitagmorgen gebe es eine neue Bestimmung. Schostak will sie sehen. Doch sie bekommt nur gesagt: "Das ist jetzt so". Warum man sie dann noch nicht einmal anrufe, wenn der Termin nicht stattfindet, fragt sie und bekommt keine Antwort, wird aber einem "sehr freundlichen, kompetenten jungen Mann zugewiesen". Dieser hört zu, stellt Fragen. Dann geht er kurz weg, um noch mal "beim Chef" nachzuhaken. Ohne Erfolg. Sie muss wieder gehen.

> Marion Albers-Hirschmann, Walldorf. Sie berichtet von den Erfahrungen beim Impftermin ihres Mannes. Der knapp 65-Jährige muss in den vergangenen 18 Monaten zwei Tumoroperationen überstehen. Die Mitarbeiter im ZIZ hätten erklärt, wie frustriert sie seien. Seit acht Tagen seien sie hauptsächlich damit beschäftigt, Impfkandidaten zu erklären, dass sie aufgrund eines Softwarefehlers des Sozialministeriums nicht geimpft werden dürften. Das Problem sei schon länger in Stuttgart bekannt. Sollten sie bei einer Person unter 80 Jahren Biontech verimpfen, würden sie sich strafbar machen, hätten sie gesagt. Albers-Hirschmann und ihr Gatte werden auf den winzigen Biontech-Vermerk auf der Terminbestätigung hingewiesen.

Das alles, so Albers-Hirschmann, führe zu einer weiteren Misere der gesamten Impfstrategie des Landes und zu einem massiven Vertrauensverlust in die Behörden. Ihr Mann wäre übrigens auch bereit, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen, um den über 80-Jährigen nichts wegzunehmen. Das könnte bald klappen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts empfiehlt am Donnerstag, auch Menschen ab 65 Jahre mit Astrazeneca zu impfen.