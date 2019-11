Ilvesheim. (RNZ) Die Polizei hat Feuerwehrberichte bestätigt, nach denen am Samstagmorgen eine männliche Leiche aus dem Neckarkanal geborgen wurde. Dabei handele es sich nicht um den gesuchten Hubertus K., so ein Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage, sondern um einen Mitte fünfzigjährigen Mann. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht, die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, so der Sprecher.

Nach einem Bericht der Feuerwehr Ilvesheim waren die Kräfte am Samstag gegen 8.55 Uhr alarmiert worden, darunter auch die Kameraden aus Ladenburg, Edingen-Neckarhausen und Mannheim. Die Person trieb im Neckarkanal, wo sie zwischen Autobahnbrücke und Neckarkraftwerk an Land gebracht wurde.