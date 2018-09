Ilvesheim. (hwz) Aus zwei mach eins - durch diese Rechnung hat das Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises der Gemeinde Ilvesheim zunächst einmal einen Strich gemacht. Die Kommune plant auf dem Gelände des ehemaligen Freibads in unmittelbarer Nähe zur "Alla Hopp"-Anlage den Bau eines ganzjährig nutzbaren Kombibades.

Doch Ende Juli hat die Aufsichtsbehörde der Gemeinde mitgeteilt, den Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für Kredite für das geplante Bauvorhaben in Höhe von 15 Millionen Euro nicht zu genehmigen.

In einer nichtöffentlichen Sondersitzung vom 23. August hat der Gemeinderat daraufhin mehrheitlich beschlossen, dass Ilvesheim sich mit dem Projekt "Kombibad" am Anfang August erneut aufgelegten Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" beteiligen will, um auf diese Weise die drohende Last der Kreditaufnahmen zu verringern und eine (Teil-)Finanzierung zu erreichen.

Dafür hat die Gemeinde eine sogenannte Interessenbekundung abgegeben, die eine stufenweise Umsetzung - zuerst Hallen-, dann Freibadbereich - vorsieht. Die zu fördernden Projekte will das Bundesinnenministerium bereits Ende Oktober bekannt geben.

Doch selbst wenn Ilvesheim den Zuschlag erhielte, heißt das nicht, dass das Kombibad in jedem Fall gebaut wird. Der Gemeinderat hat mit seiner Beschlussfassung lediglich die Teilnahme am Bundesprogramm gebilligt, behält sich jedoch vor, nach einer eventuellen Förderzusage unter Betrachtung der dann vorliegenden aktuellen Finanzsituation, bei der die Höhe der möglichen Fördersumme eine entscheidende Rolle spielen wird und unter Einbindung der Rechtsaufsichtsbehörde über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Unterstützung erhält die Kommune vom Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers. Der für den Wahlkreises Heidelberg/Weinheim zuständige CDU-Politiker hat sich in einem Schreiben direkt an Bundesinnenminister Horst Seehofer gewandt und ihm mitgeteilt, dass er vollumfänglich hinter dem Förderantrag steht.

"Die soziale Infrastruktur ist in Städten und Gemeinden ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge. Ein Schwimmbad dient als Ort der Erholung und der Freizeit und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt", begründet Lamers sein Engagement in der Sache und sieht die Voraussetzungen für eine Förderzusage gemäß der Richtlinien gegeben.

Diese besagen, dass die Mittel für die Förderung investiver Projekte mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung und mit sehr hoher Qualität im Hinblick auf ihre Wirkungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Integration in der Kommune bereitgestellt werden sollen. Der Schwerpunkt soll dabei auf öffentlichen Sportstätten liegen, da dort ein besonderer Instandsetzungsrückstand gesehen wird.