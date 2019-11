Von Karin Katzenberger-Ruf

Rhein-Neckar. 122 Prüfungsbeste der beruflichen Aus- und Fortbildung sind jetzt von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in einer Feierstunde im Congress Center Rosengarten in Mannheim geehrt worden. 15 von ihnen gehören zu den Besten in Baden-Württemberg, vier von ihnen sind sogar Bundesbeste in ihrem Ausbildungsberuf geworden.

IHK-Präsident Manfred Schnabel gratulierte den erfolgreichen Absolventen zu ihren herausragenden Prüfungsergebnissen. "Sie sind die Besten in Ihren Berufen und haben den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft gelegt. Sie sind die Fachkräfte von morgen und sichern den Wohlstand unserer Gesellschaft."

Schnabel klagte in seiner Rede, viele offene Stellen könnten nicht besetzt werden, da die Unternehmen einen Mangel an Nachwuchs verzeichnen. Im Bezirk der IHK Rhein-Neckar fehlen demnach bereits jetzt 32.000 Fachkräfte. In den nächsten zehn Jahren werde diese Zahl im IHK-Bezirk auf rund 50.000 ansteigen, befürchtet Schnabel. Dabei falle auf, dass der Mangel an akademisch ausgebildetem Personal stagniert, während er bei den beruflich Qualifizierten ansteigen wird.

"Die duale Berufsausbildung ist nach wie vor die wichtigste Quelle für die Sicherung des Fachkräftebedarfs der Unternehmen und zur Gewinnung der Mitarbeiter von morgen", betonte Schnabel. "Die Politik muss den Stellenwert der dualen Berufsausbildung für die Gesellschaft insgesamt deutlicher machen. Nur so können wir den Wohlstand unseres Wirtschaftsstandorts erfolgreich sichern."

Insgesamt haben in diesem Jahr rund 4000 Auszubildende im Bezirk der IHK Rhein-Neckar eine Abschlussprüfung abgelegt. Die vielfältige Palette der von der IHK vorgenommenen Prüfungen umfasst 179 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe. In 31 verschiedenen bundesweit anerkannten IHK-Fortbildungen haben sich knapp 1645 Prüflinge einer Prüfung unterzogen. Unter den Auszubildenden war auch Selina Schliffer. Die 22-Jährige absolvierte eine zweijährige Ausbildung zur Medienkauffrau bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Im Frühsommer hat die junge Frau aus Leinfelden-Echterdingen ihre Abschlussprüfung mit einem Notendurchschnitt von 1,5 bestanden und war damit beste Absolventin im Bereich "Medienkauffrau Digital und Print".

Was gehört zum Berufsbild "Medienkauffrau", das 2006 letztmals aktualisiert wurde? Es sind die Bereiche Arbeitsorganisation, Geschäftsprozesse, Programmplanung, Produktentwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf, Vertrieb, kaufmännische Steuerung und Kontrolle. Und so hat Selina Schliffer bei der RNZ zwischen Pressehaus im Pfaffengrund, Online-Redaktion und der Geschäftsstelle in der Heidelberger Neugasse einige Stationen durchlaufen und dabei unter anderem gelernt, ihre anfängliche Schüchternheit zu überwinden. "Ich habe erst einmal lieber E-Mails an die Kundschaft geschrieben als dort anzurufen", erinnert sie sich. Inzwischen ist sie gern im Außeneinsatz. Da sie derzeit ein dreimonatiges Praktikum beim "WinterVarieté Ladenburg" absolviert, gibt es dazu reichlich Gelegenheit. Für eine Veranstaltungsagentur beziehungsweise als "Event-Managerin" arbeiten - das könnte ihr auf lange Sicht gefallen. Doch zunächst möchte sie Medienwissenschaften studieren.

Wo, weiß sie allerdings noch nicht. Denn in Heidelberg, der Stadt am Fluss, zwischen Odenwald und Rheinebene, gefällt es der Schwäbin sehr gut. Auch in ihrer Wohngemeinschaft in Kirchheim fühlt sie sich pudelwohl.

Dennoch geht sie demnächst auf große Reise. Ein Mitbewohner, der aus Brasilien stammt, will ihr seine Heimat zeigen. "Diese Gelegenheit muss ich einfach nutzen", betont sie voller Vorfreude. Die Medienkauffrau geht zudem gern auf Konzerte, nennt als Hobbys Gitarre spielen und Kampfsport. Hier muss sie verletzungsbedingt allerdings gerade pausieren.