Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Die Hartnäckigkeit der Region bei der geplanten ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim hat sich ausgezahlt. Das Bundesverkehrsministerium hat jetzt einen sogenannten Projektbeirat für die Hochgeschwindigkeitstrasse zugesagt. In einem solchen Gremium sitzen Vertreter von Bund, Ländern und Bahn sowie Politiker und Bürgerinitiativen aus den betroffenen Städten und Gemeinden an einem Tisch. Gemeinsam wird dann eine verbindliche Planung erarbeitet. "Wir sind einen großen Schritt weiter", freuten sich Regionalverbandschef Stefan Dallinger und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz über die Nachricht aus Berlin. Ein Projektbeirat hatte bereits den Bau eines Tunnels im südbadischen Offenburg begleitet. Unklar ist jedoch, ob sich die Gespräche über die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim allein auf die Trasse beziehen sollen oder auch mit einschließen, wie der bei Nacht fahrende Güterzugverkehr künftig möglichst lärmschonend Mannheim und das Umland passiert. Die Region fordert, beides gemeinsam zu betrachten.

Unabhängig von dem Beirat will das Bundesverkehrsministerium einen Tunnel wie in Offenburg oder eine Ausweichroute prüfen, schreibt der Parlamentarische Staatssekretär Steffen Bilger (CDU) an seinen Parteifreund und Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel. Allerdings, so schränkt Bilger ein, "sei es höchstfraglich, ob eine ausschließlich für den Güterverkehr ausgelegte Infrastruktur ausreichenden Nutzen generiert, um die hohen Investitionskosten zu decken".

Zudem müssten bei einem Tunnel alle profitieren, also sich auch die Reisezeiten im Personenverkehr verkürzen. Indes haben am Freitagabend rund 2000 Menschen im Lampertheimer Wald gegen einen Verlauf der Trasse durch dieses Gebiet demonstriert. Sie bildeten mit Leuchtwesten, Taschenlampen und Handys einen langen Lichterzug. "Würde diese Strecke so kommen, wäre das ein erheblicher Einschnitt für unsere Lebensqualität", sagte der Sprecher einer Bürgerinitiative. Widerstand gegen den Bahnlärm kommt insbesondere aus mehreren stark betroffenen Mannheimer Stadtteilen. So wollen Bahn und Bund auf der Strecke der Östlichen Riedbahn ein zweites Gleis für die Güterzüge reaktivieren. Zudem haben sich Initiativen aus Hockenheim, Oftersheim und Schwetzingen zusammengeschlossen. Sechs Varianten werden für die Trassenführung der Neubaustrecke untersucht.