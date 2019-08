Von Marco Partner

Darmstadt/Heppenheim. An der Tat besteht kein Zweifel, an der Bewertung allerdings schon. Der 18-jährige Angeklagte aus Groß-Bieberau, der am 30. Dezember 2018 beim Fluchtversuch vor der Polizei auf dem Autobahn-Parkplatz "Fuchsbuckel" einen tödlichen Unfall verursacht hat, räumte seine Schuld gleich bei Prozessbeginn vor dem Darmstädter Landgericht ein. Eine 39-jährige Mutter aus Düsseldorf kam dabei ums Leben, ihr Sohn wurde schwer verletzt, der Täter selbst erlitt unter anderem eine schwere Oberschenkel- und Hüftverletzung und sitzt seit über einem halben Jahr in der Jugendvollzugsanstalt (JVA) in Wiesbaden ein.

Ein Urteil steht auch am fünften Verhandlungstag noch aus. Neben den begangenen Straftaten wie Fahren ohne Führerschein, Urkundenfälschung oder gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft auf Mord. Der Täter habe durch sein riskantes Fahrmanöver den Tod anderer "billigend in Kauf" genommen. Doch gegen diesen Vorwurf wehrt sich die Verteidigung. Nachdem am vierten Prozesstag bereits ein Kfz-Sachverständiger einberufen und ein psychiatrisches Gutachten erstellt wurde, fordert sie die Anhörung weiterer Experten.

Die Aussagen des psychiatrischen Sachverständigen aus Weinheim, der keine Anzeichen einer "verminderten Schuldfähigkeit" ausmachte, würden lediglich auf Akteneinsicht beruhen. Gespräche mit dem Täter, dessen Eltern oder Freundin habe er nicht geführt. Ein rechtspsychologischer Gutachter aus Niedersachsen hingegen schon. Auf Bitten der Verteidigung habe der Kriminologe den Angeklagten in der JVA besucht, mehrere Fragebogen-Tests durchgeführt, eine Verhaltensbeobachtung unternommen und die Eltern befragt. Ergebnis: Der 18-Jährige sei eher als "kindlicher Nesthocker" einzustufen, der sich über die Konsequenzen seiner Taten keine Gedanken macht - kein "Draufgänger".

Mit 152 "Sachen" auf den "Fuchsbuckel"

Nachdem er seiner Mutter kurz vor Weihnachten Schmuck stahl und bereits ein Hausverbot erteilt bekam, stand aufgrund einer drohenden Anzeige wegen illegalen Autofahrens der Haussegen komplett schief. "Dann nehmen sie mich gar nicht mehr auf", soll der Angeklagte laut Verteidigung gedacht haben, als er am späten Nachmittag vor der Silvesternacht auf der A 5 aufs Neue von der Polizei zum Anhalten aufgefordert wurde. Statt auf den Rastplatz "Alsbach" auszufahren, drückte der 18-Jährige aufs Gas, um einer erneuten Bestrafung zu entkommen. Als er keinen anderen Ausweg mehr sah, raste er mit 152 Kilometer pro Stunde auf den Parkplatz zu, das ergab die Auswertung eines Videos, welches die Polizei während ihrer Verfolgung drehte.

"Es war keine Absicht, jemanden zu verletzten oder gar umzubringen", wird der Angeklagte zitiert. Jeden Tag müsse er an den Unfall denken, in der JVA suche er eine psychologische Betreuung auf. Suizidabsichten habe er zwar im Vorfeld geäußert, das sei laut dem Kriminologen aber nur als "Hilfeschrei" zu bewerten.

Viele "Was wäre wenn?"-Fragen wirft die Verteidigung in die Waagschale. So argumentiert sie, dass der "Autonarr" den Ford Focus, das Unfallfahrzeug, erst knapp eine Woche zuvor erworben habe. Mit dem Audi A 6, dem Wagen des Stiefvaters, den er sich unerlaubterweise häufig borgte, wäre der tödliche Ausgang dank ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) und anderen technischer Fahrzeugassistenten vielleicht zu verhindern gewesen. Eine theoretische Simulation, ein Aufwiegen der einen Straftat durch eine andere, welche die Staatsanwaltschaft nicht mitspielen will.

Der Täter sei bewusst mit Tempo 152 auf den "Fuchsbuckel" aufgefahren. Auch mögliche Selbstmordgedanken seien für das Urteil letztlich "irrelevant". Die Entscheidung, ob weitere Gutachter angehört werden, wird vertagt. Der Prozess wird am Freitag, 30. August, fortgeführt.