Von Marco Partner

Darmstadt/Heppenheim. Überraschende Kehrtwende beim Fuchsbuckel-Prozess: Nachdem das Landgericht Darmstadt im Fall des 18-jährigen Fahrers aus Groß-Bieberau zuletzt einen Antrag auf Anhörung weiterer Sachverständiger abgelehnt hatte, hat die Verteidigung nun zumindest die Verlesung zweier Gutachten erwirken.

Der Angeklagte hatte sich am 30. Dezember 2018 zur Vertuschung begangener Straftaten eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und war mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Autobahnparkplatz bei Heppenheim gerast. Dort kollidierte sein Wagen mit einem Auto, dessen 39-jährige Fahrerin ums Leben kam, ihr zehnjähriger Sohn wurde schwer verletzt. Seitdem sitzt der 18-Jährige, der ohne Führerschein und mit gefälschten Papieren unterwegs war in Untersuchungshaft und muss sich wegen Mordes verantworten.

Hegte der Angeklagte auch Suizidabsichten? Ein bereits als Zeuge geladener psychiatrischer Gutachter wollte diese Frage weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Unmittelbar nach dem Unfall soll der Verursacher gegenüber einem Polizisten geäußert haben, dass er "keinen Sinn mehr im Leben" gesehen habe. Erst eine Woche zuvor war er beim illegalen Autofahren erwischt worden.

Aus Furcht vor Gefängnis und erneuter Zurückweisung durch die Eltern habe er aufs Tempo gedrückt. "Ich hätte anhalten sollen, das war extrem dumm von mir. Es war die Angst, von meinen Eltern abgestoßen zu werden", wird der Angeklagte nun in einem Schreiben eines rechtspsychologischen Gutachters zitiert.

Dieser besuchte den 18-Jährigen in der Jugendvollzugsanstalt und führte Gespräche mit der Mutter sowie dem Stiefvater. In seinem Dokument beschreibt der Experte den Angeklagten als "stark Ich-orientiert". Mehrere Ausbildungen brach er ab, in der Berufsschule fehlte er unentschuldigt. Stattdessen stahl er häufiger den Audi A6 des Stiefvaters und fuhr damit bis nach Hamburg. "Er verhält sich oft wie ein großes Baby", wird die Mutter zitiert.

Der Gutachter macht eine "Reifeverzögerung" aus - und bewertet auch das Verhalten am Silvestervorabend als "kindlich." Der Angeklagte habe sich in einer für ihn schweren, psychischen Situation befunden, schließlich wurde er aufgrund des Schmuckdiebstahls kurz vor Heiligabend zu Hause rausgeworfen. Familiäre Akzeptanz sei für ihn jedoch sehr wichtig. Von ernsten Suizidabsichten geht der Gutachter nicht aus, sie seien eher als Schrei nach Aufmerksamkeit zu verstehen.

Auch die Frage, ob der Unfall "unvermeidbar" war, wie ein Kfz-Sachverständiger erklärte, wird von der Verteidigung in Zweifel gezogen. Erst eine Woche zuvor erwarb der Odenwälder den Unfallwagen, einen Ford Focus Futura, für 100 Euro. Mit dem Audi seines Stiefvaters habe der Angeklagte - wenn auch ohne Erlaubnis und Führerschein - bereits mit 16 Jahren viel Fahrpraxis gesammelt.

Da der 230 PS starke Audi über ESP und Sportfahrwerk verfügt, wäre er laut Auswertung eines Simulationsprogramms wohl nicht beim Einscheren auf den A5-Parkplatz mit dem Bordstein und anschließend mit dem blauen Mazda kollidiert. "Ein unfallfreier Halt wäre mit höherer Wahrscheinlichkeit möglich gewesen", lautet das Ergebnis eines Unfallanalytikers.

Für die Verteidigung ein wichtiger Hinweis, dass der Fahrer nicht "das Leben anderer und den eigenen Tod billigend in Kauf genommen habe", wie es in der Anklage steht, als er mit 150 km/h auf den Fuchsbuckel einbog. Vielmehr habe er sich bei dem riskanten Manöver auf die Audi-Erfahrungen mit Lenkassistent und Co. gestützt.

In der JVA gehe es dem 18-Jährigen sehr schlecht. Vor allem in den Abendstunden müsse er an das Opfer und die Hinterbliebenen denken. Daher werde er von einer Psychologin betreut. Der 18-Jährige hat mittlerweile einen Essensdienst übernommen und an den Witwer und den Sohn einen Entschuldigungsbrief geschrieben.