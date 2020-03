Hockenheim/Schwetzingen. (man) Oberbürgermeister Marcus Zeitler ist mehr als zufrieden: Die Hockenheimer hätten sich am vergangenen Wochenende und am Montag zu 99,9 Prozent an die Auflagen der Landesregierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus gehalten, so der Rathauschef. "Es waren keine Gruppen unterwegs", berichtet Zeitler. "Im Gegenteil: Die Straßen und Wege waren größtenteils leer gefegt." Auch die Polizei meldete am Wochenende keinen einzigen Verstoß in Hockenheim und Schwetzingen. Grund genug für Zeitler, den Bürgern ein Kompliment auszusprechen. Auch alle Gastronomen und Einzelhändler hätten sich an die Auflagen gehalten.

Während alle Spiel- und Bolzplätze komplett abgesperrt worden sind, bleiben die anderen öffentlichen Flächen frei zugänglich. "Wir haben zwar eine Kontaktsperre, aber es gibt ja immer noch Leute, die zur Arbeit gehen müssen", betont Zeitler. Der kommunale Ordnungsdienst sei diese Woche weiterhin gemeinsam mit der Polizei im Einsatz und kontrolliere, ob die Bürger sich an die Vorgaben der Landes- und Bundesregierung halten.

Inzwischen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hockenheim von sechs auf neun angestiegen. In zwei Fällen seien die Patienten bereits genesen, so Zeitler. Der Rest befinde sich in häuslicher Quarantäne und werde vom Gesundheitsamt betreut.

Auch in Schwetzingen fällt die Bilanz der vergangenen Tage sehr positiv aus. "Die Auflagen der Landesregierung wurden gut beachtet", erklärt Stadtsprecher Wolfgang Leberecht auf Nachfrage. Auch am Sonntag seien die Menschen nur in Zweier- oder Dreiergruppen unterwegs gewesen, hauptsächlich als Familien. "Die Parkplätze waren komplett leer", so Leberecht. "Die Leute akzeptieren die Vorgaben und halten sich daran." Nichtsdestotrotz sei die Stimmung in der Spargelstadt derzeit eine andere. "Die Menschen sind immer noch erstaunt über das, was gerade passiert", sagt der Rathaussprecher. Normalerweise wimmelt es in der Innenstadt am Wochenende nur so von Besuchern. "Den Schlossplatz nun so leer zu sehen, tut fast weh", sagt Leberecht. Derzeit verzeichnet die Verwaltung 15 bestätigte Corona-Fälle im Stadtgebiet. Auch sie werden überwiegend zuhause betreut.