Um die Rennfahrerin Miki Koyama (M.) zu treffen, reisten Yoko Shibuya und Toshiyuki Morl (r.) extra aus Tokio an. Foto: vaf

Von Anna Manceron

Hockenheim. Kurz bevor der Startschuss fällt, richten viele Fans ihren Blick nach oben. "Kann dieser blöde Regen jetzt endlich mal aufhören?", schimpft eine Frau mit nassen Haaren und verschmiertem Make-up. Sie ist zum Hockenheimring gekommen, um sich den Auftakt der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) anzuschauen. Ein Spektakel, das jedes Jahr tausende Besucher anlockt. Doch an diesem Samstag bleiben viele Sitze leer.

Die Nordtribüne, Abschnitt A, ist immerhin zur Hälfte belegt. Mit Regenschirmen, Capes und aufgeschlitzten Mülltüten trotzen eingefleischte Fans dem, was der Kommentator ihnen als "britisches Wetter" anzupreisen versucht. Einige haben sich in Fleecedecken und Goldfolie eingewickelt, gerade einmal sechs Grad zeigt das Thermometer an.

Für Andreas Flick spielt das keine Rolle. Der 50-Jährige stammt aus Saarbrücken und besucht seit 19 Jahren die DTM. Diesmal mit seinem Sohn Lucas und zwei Freunden. Als Lucas fünf Jahre alt war, nahm sein Vater ihn zum ersten Mal mit auf die Rennstrecke. "Seitdem fahren wir fast jedes Jahr hin und campen gemeinsam", erzählt Flick. Bei jedem Auto, das an ihm vorbei düst, schnellt sein Kopf von rechts nach links und wieder zurück. Das Heulen der Motoren ist so laut, dass man es in der ganzen Stadt hören kann.

Bei der DTM stimme das Preis-Leistungs-Verhältnis, betont Flick. "Und mir gefällt, dass man die Fahrer persönlich treffen kann." Am meisten freut er sich auf seinen Lieblingsfahrer: Timo Glock vom Team BMW. Wegen ihm hat er vor wenigen Monaten seinen Seat knallgelb lackieren lassen. Genau wie der Wagen, den Glock seit 2013 fuhr und den seine Fans liebevoll "Yellow Beast" nannten. Auch den Spitznamen hat Andreas Flick auf seinem Auto verewigt.

Vor ein paar Tagen dann die böse Überraschung: Der BMW-Star fährt jetzt einen anderen Wagen - und zwar in Weiß. Andreas Flick ist schockiert, trägt das Ganze aber mit Humor. "Die Rechnung schicke ich einfach an Timo Glock", sagt er und lacht. "Oder ich spreche ihn nachher direkt drauf an, im Fahrerlager."

Dort stehen nicht nur die Rennwagen, sondern auch die unzähligen Lkws, mit denen die Teams ihre ganze Technik transportieren. Wer dafür bezahlt hat, darf auch einen Blick in die Boxen werfen. Vor der Rennstrecke bereiten sich 18 Fahrerinnen auf den nächsten Wettkampf vor.

Die sogenannte W-Series gehört zum Rahmenprogramm der DTM und ist die erste Formel-Serie nur für Frauen. Sie findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt und wird in sechs Städten ausgetragen. Den Anfang macht Hockenheim. Eine der Fahrerinnen ist die 21-jährige Miki Koyama aus Japan. Zwei ihrer Fans sind extra aus Tokio angereist.

"In Japan wurde gerade ein neuer Kaiser gekrönt, deshalb haben wir elf Tage Urlaub bekommen", erzählt Yoko Shibuya. Es ist ihr erster Besuch in Deutschland. "Für Miki ist es das wichtigste Rennen der Saison, deshalb sind wir hier", ergänzt ihr Partner Toshiyuki Morl. Während Miki Koyama mit ihrem Formel-3-Wagen über die Strecke rast, fiebern die beiden am Rand mit. Als sich zwei Autos gefährlich nahe kommen, reden sie aufgeregt durcheinander und hüpfen auf der Stelle. Am Ende fährt Koyama als Zehnte ins Ziel - und ist sichtbar enttäuscht.

Bei der Siegerehrung kann sie ihre Tränen nicht zurückhalten und heult wie ein Schlosshund. Vor dem Fahrerlager warten ihre Landsleute auf sie. "Du hast einen guten Job gemacht", sagt Shibuya und nimmt die junge Frau in den Arm. Es ist nicht das erste Mal, dass sie die Rennfahrerin persönlich treffen. "In Japan kommen die beiden oft vorbei, um mir Erfolg zu wünschen", erzählt Koyama.

Den kann sie auch gebrauchen, die 21-Jährige will nämlich Rennfahrerin in der Formel 1 werden. Schon als Kind habe sie schnelle Autos geliebt, erzählt Koyama. Mit fünf Jahren lernte sie das Kartfahren, musste aber wieder aufhören, weil ihren Eltern das Geld fehlte.

Nun fährt sie erneut Rennen - mithilfe von Sponsoren. Ob sie es ganz nach oben schafft? "Was ist das denn für eine Frage?", entgegnet Yoko Shibuya und grinst. Klar, dass sie an ihre Heldin im weißen Anzug glaubt. Schließlich hat sie für diese fast zehntausend Kilometer zurückgelegt.