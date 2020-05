Beschert die Coronakrise dem Motodrom doch ein Formel-1-Rennen in diesem Jahr? Die Geschäftsführung der Hockenheimring GmbH tritt auf die Euphoriebremse. Über ein konkretes Finanzierungsmodell habe man noch gar nicht gesprochen. Foto: Uli Deck

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. In Österreich kann man sich vorstellen, zwei Formel-1-Rennen in diesem Jahr auszutragen. Auch in Silverstone soll man offen sein für zwei Rennen. Und vielleicht kann sogar der Hockenheimring, der keinen Vertrag mehr für Formel-1-Wochenenden im Motodrom hat, im laufenden Jahr einspringen und zumindest ein Rennen übernehmen. Völlig unmöglich erscheint das nach den Entwicklungen der letzten Wochen zwar nicht mehr. Aber vor allem um die Finanzierung eines solchen Rennens, das ja ohne Zuschauer ausgetragen werden müsste, wird dabei hart gerungen werden müssen. Das stellten die Verantwortlichen in Hockenheim gegenüber der RNZ klar.

Üblich ist, dass die Rennstrecken an die Formel-1-Veranstalter um Liberty-Media-Boss Chase Carey Millionenbeträge als Antrittsgebühren überweisen. Die Formula One Administration (FOA) kassiert die Werbeeinnahmen und je nach Vertrag auch Teile der Zuschauergelder. Über die genaue Aufteilung der Fernsehgelder auf Veranstalter, Rennstrecken und Teams spricht man nicht gerne. Wer aber soll den finanziellen Ausfall der Ticketeinnahmen kompensieren?

In Österreich könnte das der Multimilliardär Dietrich Mateschitz stemmen, nach dessen Brausefirma die Rennstrecke benannt ist. Und in Hockenheim? Die Stadt als Mehrheitsgesellschafterin der Hockenheimring GmbH sicher nicht. Jorn Teske und Jochen Nerpel, beide Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Eine schwarze Null reicht ihnen in wirtschaftlich extrem schwierigen Zeiten nicht: "Wir brauchen Wertschöpfung. Wir wollen Pulver damit verdienen", betonen sie.

"Natürlich stehen wir mit den Verantwortlichen der Formel-1 in stetigem Kontakt. Aber da wird viel zu viel hinein interpretiert", erklärt Jochen Nerpel. "Wir sprechen miteinander. Aber das alles ist weit weg von Verhandlungen. Es wurde auch noch kein konkretes Modell einer Finanzierung besprochen", so die beiden Geschäftsführer unisono.

Angesichts des Verbotes von Großveranstaltungen bis Ende August sei die Durchführung eines Rennens in Deutschland zusätzlich unsicher. Auch ohne Zuschauer und Journalisten kämen bei einem Formel-1-Rennen mehrere Hundert Menschen der Teams zusammen. Ob das bereits unter den Begriff Großveranstaltung falle, sei völlig unklar. "Beide, das gesundheitliche und das finanzielle Risiko, müssen überschaubar bleiben", betonen sie, gestehen aber zu, dass auch ein Rennen ohne Fans an der Strecke alleine durch die vielen Millionen Zuschauer an den Fernsehschirmen hohe Strahlkraft habe und einen enormen Imagefaktor für Hockenheim darstelle.

Umsatzverluste am Hockenheimring aufgrund der Coronakrise zwingen dazu, das gesamte Modell einer Formel-1-Veranstaltung auf den Prüfstand zu stellen. "Wir haben großes Interesse, Umsätze zu generieren", so Teske. Aber Antrittsgebühren, die man zahlen müsse, ohne Zuschauereinnahmen als Gegenfinanzierung zu bekommen, seien nicht vorstellbar. Und dass die Rechteinhaber zugunsten des Motodroms auf Fernsehgelder oder Werbeeinnahmen verzichten, sei momentan nicht erkennbar. "Das würde mich überraschen", so Teske. Doch auch der Veranstalter steht unter Druck, weil für die Zahlung der TV-Gebühren eine Mindestanzahl von Rennen stattfinden muss.

Hockenheims Oberbürgermeister Marcus Zeitler stellt sich hinter seine beiden Geschäftsführer: "Ein Formel-1-Rennen auf dem Hockenheimring ist für die Attraktivität und das Image der Stadt immer interessant. Am Ende muss wirtschaftlich aber mindestens eine schwarze Null dabei herauskommen. Besser wäre natürlich noch mehr, weil wir Geld verdienen wollen – und auch müssen."