Von Harald Berlinghof

Hockenheim/Rhein-Neckar. Sie surrt und summt wie unsere heimischen Schnaken auch. Aber die Asiatische Tigermücke gehört nicht in unsere Umwelt, und sie kann im Gegensatz zu den heimischen Stechmückenarten Viruskrankheiten übertragen. An 20 Standorten im Oberrheingraben finden sich inzwischen Populationen von solchen Tigermücken, die in den Mitgliedsgemeinden der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) von den Mitarbeitern der schlagkräftigen Organisation mit Hilfe des biologischen mittels BTI bekämpft werden.

In unserer Region sind und waren davon Heidelberg, Sinsheim, Ketsch, Ludwigshafen und Germersheim betroffen. Begonnen hatte die Bekämpfung der zugewanderten Insektenart in Freiburg. Und im August 2020 wurde das erste Exemplar der Asiatischen Tigermücke in Hockenheim gefunden. Seit 2021 wird eine regelmäßige Bekämpfung in den betroffenen Gebieten durchgeführt. Begleitende Fallenfänge zeigen jedoch, dass die Tigermücke noch nicht vollständig ausgerottet werden konnte.

Gelungen war dies nur bei einer kleinen Population in Sinsheim, wie Xenia Augsten, Spezialistin der Kabs für exotische Mückenarten, erklärt. Deshalb wird es im laufenden Jahr weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der exotischen Stechmückenart geben. Dabei werden in einem regelmäßigen Rhythmus sämtliche potenzielle Brutstätten mit dem biologischen Wirkstoff BTI behandelt.

Die Asiatische Tigermücke brütet in natürlichen und künstlichen Behältnissen jeder Art, in denen sich Wasser ansammeln und für mindestens eine Woche nicht vollständig austrocknen kann (beispielsweise Regentonnen, Eimer oder Topfuntersetzer). Da sich viele dieser Brutstätten auf Privatgrundstücken befinden, bittet die Kabs alle Anwohner, ihren Mitarbeitern den Zugang zu den Grundstücken und die Behandlung der Brutstätten zu ermöglichen.

Die ursprünglich aus Südostasien stammende Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) wird seit Ende des 20. Jahrhunderts mit dem internationalen Warenhandel und der steigenden Mobilität der Menschen weltweit verschleppt. Von Afrika kommend, besiedelte sie zunächst den Mittelmeerraum. Die Barriere der Alpen konnten erste Tiere vermutlich mit heimkehrenden Touristen in Wohnwagen und Wohnmobilen, in Lastwagen und mit Güterzügen überwinden.

Die sehr anpassungsfähige Stechmückenart kann sich in neuen Gebieten schnell ansiedeln. 2015 wurde die erste größere Ansiedelung der Asiatischen Tigermücke in Deutschland gefunden. Die Asiatische Tigermücke ist eine kleine (drei bis acht Millimeter), sehr aggressive Stechmückenart, deren Weibchen auf der Suche nach einer Blutmahlzeit den Menschen hartnäckig verfolgen.

Tigermücken sind nicht nur dämmerungsaktiv, sondern fliegen und stechen den gesamten Tag. Prinzipiell ist eine Ausrottung eines Organismus, der sich erst einmal an einem neuen Standort etabliert hat, schwierig. Weil jedes Paar, das nicht von der Bekämpfung erreicht wird, aufgrund seiner enormen Vermehrungskraft eine neue Population aufbauen kann. Dadurch führt die BTI-Methode alleine nicht zum Ziel einer völligen Eliminierung. Deshalb setzt die Kabs mit Hilfe des Instituts für Dipterologie, dessen Direktor Norbert Becker ist, Mitgründer und früherer wissenschaftlicher Direktor der Kabs, auf eine zusätzliche Bekämpfungsmethode namens STI, die auf sterilisierten männlichen Tigermücken basiert.

Jedes Weibchen paart sich nur einmal in ihrem Leben mit einem Männchen. Der Spermienvorrat reicht dann bis an ihr Lebensende, um befruchtete Eier legen zu können. Die in Bologna sterilisierten Männchen können aber keine lebensfähigen Nachkommen zeugen. Ist ein Weibchen mit dem Sperma eines behandelten Männchens befruchtet, fällt es zur Ausbildung von Nachkommen aus.

Bis zu 3000 sterilisierte Männchen habe man pro Hektar Verbreitungsgebiet ausgebracht. Die Schlupfrate sank stark. Allerdings nicht auf null, weil auch noch unsterilisierte Männchen in der Population vorhanden sind. "Deshalb müssen wir die STI-Methode mit der BTI-Methode kombinieren. Nur dann kann eine komplette Auslöschung einer Population gelingen", so Becker.