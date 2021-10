Hockenheim. (hab) Die Rennstadt wird künftig eine Wettbürosteuer erheben. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Hockenheimer Gemeinderat einstimmig für die Einführung einer solchen Steuer ausgesprochen. Die prognostizierten Einnahmen in Höhe von 10.000 bis 15.000 Euro pro Jahr, die die beiden Hockenheimer Wettbüros an die Stadt abgeben müssen, sollen der Stabilisierung des Haushalts dienen. Das berichtete Stephanie Groß vom Fachbereich Finanzen in der Sitzung. Die Wettbürosteuer ist nicht identisch mit der bereits existierenden Vergnügungssteuer. Sie soll nur für Einrichtungen gelten, die Pferde- und Sportwetten sowie eine Bildschirmübertragung der Wettkämpfe anbieten.

Mit Blick auf die Steuersätze anderer Kommunen schlug die Verwaltung einen Satz von drei Prozent auf die Einsätze vor. Die neue Steuer soll auch ein Instrument sein, um die weitere Ausbreitung der Wettbüros einzudämmen. Die Angebote mit Bildschirm und Sitzgelegenheit erhöhten die Spielsuchtgefahr, insbesondere bei jungen Menschen, so die Argumentation der Verwaltung.

Auch die Vergnügungssteuer kam auf dem Prüfstand: Bisher lag der Steuersatz bei 20 Prozent der elektronisch gezählten Bruttoeinnahmen der Spielautomaten. Ein neues Gesetz besagt, dass Spielhallen mindestens 500 Meter Abstand zueinander haben müssen. Dadurch sind drei der vier Spielhallen im Talhaus gezwungen, zu schließen. Für die Stadt bedeutet das Mindereinnahmen von etwa 360.000 Euro jährlich. Der Steuersatz ist deshalb nun auf 24 Prozent erhöht worden, was das zu erwartende Defizit auf 256.000 Euro verringert.