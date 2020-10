Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Eine Verlängerung des geplanten Radschnellwegs zwischen Heidelberg und Schwetzingen bis nach Hockenheim und gegebenenfalls sogar bis nach Speyer unter Einbindung der Gemeinden Reilingen, Neulußheim und Altlußheim wird es zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. Das machte Oberbürgermeister Marcus Zeitler (CDU) in der jüngsten Sitzung des Hockenheimer Gemeinderats deutlich.

Die CDU-Fraktion hatte zuvor einen entsprechenden Prüfauftrag an die Stadtverwaltung gestellt. "Wir wurden damals nicht gefragt. Und inzwischen sind die Planungen weit fortgeschritten. Deshalb ist eine Beteiligung der Stadt Hockenheim an der Planung jetzt nicht mehr möglich", erklärte Zeitler. Er habe allerdings ein Schreiben an das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe geschickt und darin deutlich gemacht, dass man Hockenheim als benachbarte Große Kreisstadt in das Projekt hätte einbinden oder zumindest fragen müssen.

Der Verkehr in Hockenheim spielte in der Sitzung auch deshalb eine Rolle, weil das Verkehrsplanungsbüro "R+T" aus Darmstadt einen Sachstandsbericht zur Entwicklung eines klimafreundlichen Mobilitätskonzepts für Hockenheim vorstellte. Dabei wurde klar, dass ein erheblicher Anteil der ausgestoßenen Abgase und auch der Lärmemissionen vom Verkehr ausgeht, der sich auf überörtlichen Straßen über Hockenheimer Gemarkung an der Stadt vorbei bewegt. Dazu zählen die Autobahnen und die Schnellstraße B 39 mit Tagesbelastungen zwischen 30.000 und 100.000 Autos.

Eine Prognose ergab, dass bis ins Jahr 2035 trotz der Umsetzung bisher beschlossener Maßnahmen der Autoverkehr auf diesen – aber auch auf einigen innerörtlichen – Straßen spürbar zunehmen wird. Eine Steuerungsmöglichkeit habe man nur auf den örtlichen Straßen, nicht jedoch auf den Autobahnen und der Bundesstraße, betonte der Leiter des städtischen Fachbereichs Bauen und Wohnen, Christian Engel. Die Analyse der aktuellen Situation in den Bereichen Kernstadt und Gewerbegebiet Talhaus durch das Planungsbüro ergab, dass die Stadt sowohl im fließenden wie im ruhenden Verkehr keine nennenswerten Probleme hat.

Trotzdem führe das Verkehrsaufkommen im Stadtzentrum teilweise zu einer geringeren Aufenthaltsqualität, so die Experten. Beim Fußverkehr habe man positive und negative Erfahrungen gemacht. Defizite sahen sie beim öffentlichen Nahverkehr in Richtung des Gewerbegebiets Talhaus, das vom Ringjet nicht angefahren werde, und vor allem bei der Anbindung in Richtung der Nachbargemeinden.

Zu spät für den Radschnellweg

Bei einer Bürgerbeteiligung war das am häufigsten genannte Defizit der Stadt die unzureichende ÖPNV-Anbindung in Richtung Heidelberg. Auch zu schnelle Autos innerorts und unangemessenes, behinderndes Parken sind für viele Bürger ein Problem.

Die Fahrradinfrastruktur in der Kernstadt sei überwiegend gut mit einzelnen gravierenden Mängeln, so die Experten. Darunter falle der für Radfahrer problematische Knotenpunkt vor dem Med-Center. Er biete großes Konfliktpotenzial, betonte Sebastian Hofherr vom Planungsbüro.

Bürger hatten auch die unattraktive Gegend rund um den Bahnhof und fehlende Radabstellplätze moniert. In zahlreichen kleineren Seitenstraße wünschen sich die Hockenheimer eine Einbahnstraßenregelung sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge auf 30 Kilometer pro Stunde. Am Freizeitbad Aquadrom fehlen Parkplätze, und am Radweg in Richtung Reilingen wünschen sich die Bürger eine Beleuchtung.

Mobilität für alle, und das so umweltverträglich wie möglich – so lautet das Ziel der Planer. "Das Mobilitätskonzept kann aber nur Teil eines umfassenden Klimaschutzkonzepts sein. Dazu gehört die Reduzierung der Dominanz des Kfz-Verkehrs", sagte Hofherr. Bis Ende des Jahres wolle man zwei verschiedene Szenarien untersuchen. Eins mit eher geringen Veränderungen und eins mit umfassenderen, aber auch teureren Maßnahmen. Der Beschluss des Gemeinderats, welchen Weg man in Hockenheim einschlagen will, könnte dann Mitte nächsten Jahres erfolgen.