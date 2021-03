Hockenheim. (pol/mare) Die Polizei und Rettungsdienste suchte am späten Freitagabend im Bereich Hockenheim mit Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber nach einem vermissten 85-jährigen Mann. Er wurde am Samstagmorgen im Stadtgebiet Hockenheim wohlbehalten gefunden und in die Obhut seiner Familie gegeben, berichten die Beamten.

Bei der Suche nach dem Vermissten waren in der Nacht von Freitag auf Samstag auch ein Polizeihubschrauber sowie zwei Personenspürhunde im Einsatz gewesen.

Update: Samstag, 27. März 2021, 12.04 Uhr