Von Stefan Kern

Hockenheim. Gerade wenn es um das Impfen gegen Corona geht, ist der Ton in Deutschland doch eher derb als freundlich. Doch am Dienstag in Hockenheim, wo mit der Stadthalle eine weitere vom Rhein-Neckar-Kreis lancierte Ständige Impfaktion (DIA) startete, wurden die Verantwortlichen rund um Kreisgesundheitsdezernentin Doreen Kuss, und Christoph Schulze, Impfverantwortlicher für den Kreis, mit Lob geradezu überschüttet. Von "toll, wie das klappt" über "hervorragend organisiert" bis zu "einfach super" gab es eigentlich nur Lorbeeren. (Weitere Impfmöglichkeiten in der Region finden Sie hier.)

Der Start war gelungen: einfache Anmeldung, kaum Warteschlange und reibungsloses Prozedere. Das Impf-Ziel von 200 pro Tag scheint problemlos machbar. Die Zufriedenheit war den beiden ebenso wie dem Stadthallenchef Rainer Weiglein anzusehen. "Genauso geht Impfen", konstatierte Schulze.

Ingrid und Hubert Adler aus Oberhausen im Kreis Karlsruhe haben auf der Suche nach einem Impftermin eine kleine Odyssee hinter sich. "Da ging dieses Jahr für uns nichts, obwohl die Zweitimpfung mittlerweile mehr als ein halbes Jahr zurückliegt", erzählt Hubert Adler. Umso zufriedener sind sie über den Rhein-Neckar-Kreis, der in Windeseile eine beachtliche Impfinfrastruktur verwirklicht habe.

Das war für Kuss und Schulze ein großes Stück Arbeit. Aktuell finden sich im Kreis verteilt neun DIAs. Grob schaffen diese Zentren aktuell 200 Impfungen am Tag. Auf drei Tage die Woche gerechnet, macht das 5400 Impfungen pro Woche. Hinzu kommen noch 300 Impfungen pro Woche durch die mobilen Teams. Aber, so Schulze, "diese Zahl steigern wir in den kommenden Wochen deutlich".

Gerade in der Rennstadt wird die Schlagzahl kommende Woche deutlich erhöht. Geimpft werden dann pro Tag 300 Menschen, und das nicht nur drei Tage die Woche, sondern sieben. Das Ziel sind laut Doreen Kuss 15.000 Impfungen pro Woche. Damit würden am Ende in diesen DIAs mehr Menschen geimpft als in den drei großen Impfzentren. "Wir sind auf dem Weg", betont Christoph Schulze. Wobei ihm der Stoff etwas Sorgen bereitet. Für ihn wäre es fatal, wenn die Impfziele am Impfstoffmangel scheitern würde.

Es wäre wohl der Moment, wo die Sache mit dem Ton wieder von freundlich ins derbe fallen würde. Die Gesundheitsdezernentin bedauert jedoch, dass man mit diesem Angebot die Erstimpfquote nicht wirklich nach oben brächte. Weniger als fünf Prozent seien Erstimpfungen. Aber das schmälere den Erfolg keinesfalls. "Jede Booster-Impfung bedeutet mehr Schutz für den Einzelnen und mehr Sicherheit für die Gesellschaft."

Für die Erstimpfung erfolgreicher sei die Aktion am vergangenen Wochenende in Ladenburg gewesen. Bei der Impfaktion ohne Anmeldung verzeichnete der Kreis eine Erstimpfquote von 57 Prozent. Über den eklatanten Unterschied rätseln Kuss und Schulze ein wenig. Könnte es an der Anmeldung, dem Plus an Organisatorischem, liegen? Sicher ist, dass sich der Rhein-Neckar-Kreis mit den DIAs und den mobilen Impfteams auf dem richtigen Weg sieht. Dezentrale Angebote, nah am Menschen und von der Anmeldung bis zum Piks ein transparentes Verfahren seien die Hebel, um die Impfquote auf möglichst breiter Front nach oben zu bringen.

Das glaubt auch Herrmann Schell: "Es muss unkompliziert gehen." Schwieriger findet er den drohenden Impfstoff-Engpass. Nach nun fast einem Jahr Impfstoffproduktion wäre das schwer vermittelbar. Das sehen auch Dagmar Fritz und Matthias Rohrmann so. Immerhin sei das Impfen die einzig zielführende Strategie aus dieser Pandemie. "Das Impfen macht den Unterschied", bekräftigt der Arzt Yosuf Emel.

Info: Die DIA-Standorte sind Weinheim (Drei-Glocken-Center), Leimen (Alte Fabrik), Hockenheim (Stadthalle), Bammental (Elsenzhalle), Eberbach (ehemalige Bodenfachmarkt), Heddesheim (Jugendhaus), Schwetzingen (Alte Wollfabrik), Sinsheim (ehemaliges Kreisimpfzentrum) und Wiesloch (Foyer Sporthalle am Stadion). Eine Anmeldung für einen Impftermin unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin ist nötig.