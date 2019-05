3000 Festmeter sollen in den kommenden zehn Jahren im Hockenheimer Stadtwald geschlagen werden. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Engerling, Borkenkäfer, Pilzerkrankungen, Trockenheit: Der Hockenheimer Stadtwald hat - wie viele andere Wälder - derzeit stark mit Umwelteinflüssen zu kämpfen. Mit Hege- und Pflegemaßnahmen versuchen die zuständigen Förster, die Schäden zu begrenzen. Sie tun das auf der Grundlage von Zehnjahresplänen, den sogenannten Forsteinrichtungsplänen. Waldpflege ist eine langfristige Angelegenheit, deshalb sind die Planungen auf Dekaden ausgelegt. Bereits 1837 wurde der erste Zehnjahresplan erstellt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterten Förster Andreas Kolb und Forstdirektor Sebastian Eick nun die Pläne für den Zeitraum zwischen 2019 und 2028.

Zuvor hatte Oberbürgermeister Dieter Gummer noch eine andere Bedrohung des Hockenheimer Stadtwalds angesprochen: Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) plant, eine neue oder erweiterte Lkw-Rastanlage an der Autobahn anzulegen. Demnach beabsichtige das RP, die Anlage auf landeseigenem Gelände zu errichten. Am 24. September soll es dazu in Hockenheim eine Bürgerinformationsveranstaltung geben.

Sebastian Eick erläuterte auch den Zustand des Stadtwalds und die Planung. Von zentraler Bedeutung ist die festgelegte Einschlagmenge an Festmetern Holz und die Flächengrößen der Verjüngung und Neupflanzung. Auf diesen aufeinander abgestimmten Zahlen beruht die nachhaltige Waldpflege. Immer schwieriger wird es für den Forst, die Verjüngungsmaßnahmen zu kalkulieren, weil die Ausfälle bei den Jungpflanzen durch die Umweltfaktoren nachteilig beeinflusst werden. Insbesondere die lange im Hardtwald dominierende Kiefer leidet unter den Klimaveränderungen und dem Maikäferbefall. Deshalb sollen keine labilen Kiefern, sondern klimastabilere Arten wie die südeuropäische Schwarzkiefer, die Zeder und Laubbaumarten gepflanzt werden.

Die Verjüngung des Walds soll auch im Bereich der zeitweilig als Parkplätze und Campingplätze genutzten Bereiche erfolgen. An der Nutzung des Campingplatzes C 3 durch die Hockenheimring GmbH und Flächen für das Parken von Besucherautos im Talhaus entzünden sich immer wieder Meinungsverschiedenheiten. "Der frühere Campingplatz C 4 wird gar nicht mehr genutzt. Aber bei den anderen Flächen müssen wir darüber nachdenken, ob wir noch Großveranstaltungen mit 100.000 Besuchern auf dem Hockenheimring durchführen können, wenn die wegfallen. Es muss uns klar sein, dass das Einfluss auf die Zukunftsentwicklung des Rings haben würde", gab Gummer zu bedenken.

Forstdirektor Eick betonte, dass der Hockenheimer Stadtwald in erster Linie die Funktion eines Sicht- und Lärm-Immissionsschutzes zur Autobahn hin erfülle. Auch die Erholungsfunktion des Walds sei von Bedeutung. Der Holzeinschlag sei dagegen nachrangig. Insgesamt habe man 84 Hektar zu betreuen. Eine Verjüngung sei dringend notwendig. In den vergangenen zehn Jahren habe man 3400 Festmeter Holz geerntet. Geplant waren 3,5 Hektar Neuanpflanzungen. Gelungen sei das nur auf 0,5 Hektar Fläche. Um die Erfolgsquote zu erhöhen, müsse man über die Bewässerungen der Jungpflanzungen nachdenken. Man habe bereits Kontakte zu Landwirten aufgenommen, die bereit wären, dies zu übernehmen, sagte Eick.

Für die nächsten zehn Jahre sind im Plan 3000 Festmeter Einschlag angeführt. Man müsse aber immer mehr ungeplante Einfällungen vornehmen, weil die Bäume erkranken. "Wir haben schon jetzt 1000 von 3000 festgelegten Festmetern eingeschlagen. Das wird immer mehr", betonte Andreas Kolb.

Laut Beschlussvorschlag der Verwaltung sollte der Gemeinderat beschließen, dass die Stadt mit der Ring GmbH ein Konzept erarbeitet, um mittelfristig auf den Campingplatz C3 verzichten zu können. "Wir wollen nicht mittelfristig, sondern kurzfristig ein solches Konzept. Wir wollen keinen Campingplatz C3 mehr haben", sagte Adolf Härdle (Grüne). Damit kam er allerdings nicht durch. Der Rat beschloss bei vier Enthaltungen und zwei Gegenstimmen den Verwaltungsvorschlag, in dem auch die Forsteinrichtungsplanung enthalten war.