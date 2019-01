Hockenheim. (pol/mare) Die Beamten brauchten gar nicht erst intensiv hinschauen: Ein Kleinlaster wies am Mittwoch so viele - deutlich sichtbare - Mängel auf, dass die Polizei ihn aus dem Verkehr zog. Das berichten die Beamten.

Der Klein-Lkw mit Bauschutt zog gegen 10.30 Uhr in der Talhausstraße die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich. Und bei der Mängelliste kommt unweigerlich der "Schrottplatz" in den Sinn: Die Heckklappe war nur mit einer Drahtschnur an der Stoßstange geschlossen - das Schloss fehlte. Der Verschluss der Motorhaube war kaputt. Das Blech der Motorhaube war einfach scharf nach oben gebogen, um an den Motor selbst zu gelangen.

Den Tankdeckel? Gab es nicht! Die Öffnung des Tank war einfach zugeklebt. Das Kennzeichen war nur mit Klebeband am Wagen befestigt.

Und das war nur der offensichtliche Teil. Ein Sachverständiger nahm den Kleinlaster noch genauer unter die Lupe. Und fand weitere fast 30 Mängel, etwa an den Bremsen oder am Rahmen.

Für den 21-jährigen Fahrer und den Halter wird es nun teuer - sie werden mit Bußgeldern belegt, da der Kleinlaster eben überhaupt nicht verkehrstauglich war. Er wurde übrigens - da sind wir wieder beim Schrottplatz - nach der Prüfung stillgelegt.