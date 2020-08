Hockenheim. (RNZ) Aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen des Landes sind alle größeren Veranstaltungen bis zum 31. Oktober 2020 untersagt. Dazu zählt auch die "Hockenheimer Nacht der Musik" am 2. Oktober. Dem Hockenheimer Marketing Verein (HMV), der Stadthallen-Betriebsgesellschaft und Projektpartner Hugo Fuchs fällt diese Absage nicht leicht.

"Da die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für Covid-19 das Veranstaltungskonzept nicht zulassen, haben wir uns einstimmig dazu entschieden, die diesjährige Veranstaltung abzusagen", erklärt Rainer Weiglein, Geschäftsführer der Stadthalle Hockenheim. Stattdessen konzentriere man sich nun auf das kommende Jahr. Dann soll die "Nacht der Musik" wieder stattfinden – und zwar am Freitag, 1. Oktober 2021. Vor diesem Hintergrund hat der HMV entschieden, alle an die "Nacht der Musik" anknüpfenden Veranstaltungen am verlängerten ersten Oktober-Wochenende abzusagen. "Für mich als Geschäftsführerin wäre es das erste Oktoberfest mit Kerwe in Hockenheim gewesen", erklärt HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin.

Dass die Veranstaltungen nun nicht stattfinden können, sei sehr schade. "Aber viel schlimmer ist die Absage an die Schausteller der Kerwe, die seit Monaten nichts betreiben dürfen sowie an unsere Einzelhändler in der Innenstadt und dem verkaufsoffenen Sonntag", betont Rechlin. Im Zuge der Corona-Krise seien bereits unzählige Ausnahmen gemacht worden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die drei verkaufsoffenen Sonntage pro Jahr gehörten jedoch nicht dazu. Sie müssten immer an spezielle Anlässe wie das Hockenheimer Frühlingsfest im Mai, den Markt der Zünfte im Juni oder an die Kerwe im Oktober, gebunden sein. Doch alle drei Veranstaltungen wurden abgesagt. "Kaufen am Sonntag könnte ein echtes Konjunkturpaket sein, das den Staat nichts kostet. Ich hoffe, man denkt noch mal darüber nach", sagt Richard Damian, Erster Vorsitzender des HMV.

Eine Perspektive für die Zeit nach der Corona-Krise hat der Verein jedoch schon vor Augen: Er möchte im kommenden Jahr – soweit es die aktuelle Situation dann zulässt – sämtliche Veranstaltungen, die nun ausfallen, eins zu eins nachholen und allen Akteuren eine Chance geben, wieder dabei zu sein. Bezüglich des letzten großen Events im Jahr 2020, der Hockenheimer Advent, ist der HMV nach eigenen Angaben mit der Stadt und verschiedenen Kooperationspartnern im Gespräch. Eventuell könne die für Ende November geplante Traditionsveranstaltung dieses Mal in etwas abgewandelter Form stattfinden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.