Von Volker Knab

Hockenheim. Seit 20 Jahren gibt es das Jugendzentrum (Juz) am Aquadrom. "Wir hatten ursprünglich eine große Party geplant, wollten deutschlandweit bekannte Rapper dazu einladen", erzählt Sozialarbeiter Matthias Falke. Die Unabwägbarkeit bei der Entwicklung der Corona-Pandemie ließ die Umsetzung solcher Pläne aber irgendwann nicht mehr zu. Mit einer Ausstellung ausdrucksstarker Porträtfotos wird das Jubiläum stattdessen gewürdigt.

Für die Porträtserie nahmen Falke und seine Kollegin Simone Sand von Besuchern Schwarz-Weiß-Fotos auf. Die hängen jetzt wie ein durchziehendes Band an sämtlichen Wänden der Aufenthaltsräume. In knappen Sätzen erzählen die Porträtierten, was sie mit dem Juz verbinden. So entblättert sich eine Geschichte der Einrichtung und welcher Geist dort herrscht. Manche Porträtierte schildern, was der Besuch des Juz für ihre eigene persönliche Entwicklung bedeutet hat. Verbunden sind die knappen Texte meist mit Wünschen für die Zukunft des Hauses. Vor Kurzem wurde der 20. Geburtstag im kleinen Kreis mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Fachbereichsleiter Daniel Ernst begangen und die Ausstellung vorgestellt.

Die Sozialarbeiter Matthias Falke und Simone Sand leiten das Jugendzentrum schon seit über einem Jahrzehnt. Sand arbeitet seit 15 Jahren am Standort, Falke seit zehneinhalb Jahren. Simone Sand befindet sich seit Kurzem im Mutterschutz. Als auszubildende Fachkraft unterstützt Deborah Szarf die Arbeit der Leitung. In der ersten Phase der Pandemie hatte Sand die Idee zur Ausstellung. Eine Party zum Jubiläum wurde zunehmend ungewiss. Deshalb nahmen die Leiter nach und nach die Porträts im Büro auf. Mit Leinwand, Fotolampen und einer guten Kamera ausgerüstet, wurde das Büro mit ein paar Handgriffen zum Fotostudio ausgebaut. "Wir hatten einen Pool von rund 500 Leuten ins Auge gefasst", erzählt Falke. Nicht so leicht war aber das Recherchieren der Adressen. Von den Kontaktierten erklärte sich dann aber der größte Teil bereit, an dem Projekt mitzuwirken.

Bei einem Rundgang entlang der 30 Porträt-Aufnahmen wird die Geschichte des Jugendzentrums durch die ausdrucksstarken Fotografien lebendig. Die Texte erzählen ein Stück vom Großwerden in Hockenheim. "Für mich ist das Juz mein zweites Zuhause gewesen. Da denke ich zuerst an Unterstützung, Hilfsbereitschaft und Zufluchtsort", schreibt Melli. "Ein Treffpunkt für Spaß und Unterhaltung mit Freunden. In Zukunft sollte es größer werden", heißt es bei Alex. Celina meint: "Es soll so bleiben, wie es ist. Mit dem Juz-Team kann man über alles reden."

"Ich denke an Tischtennis, Basketball und verrückte Leute", schreibt Abdülherim. "Ich bin durch das Juz offener und selbstbewusster geworden", so der Familienvater. "Ohne diese Einrichtung wäre ich in vielen Situationen in meinem Leben aufgeschmissen gewesen. Es soll definitiv ein Bestandteil von Hockenheim bleiben", fordert Darin. "Die schönste Anlaufstelle für die Jugend", sagt Vasili.

Gizem wünscht sich mehr Veranstaltungen in der Zukunft. "Ohne Juz hätte ich sicherlich viel Zeit auf der Straße verbracht", schreibt Cihad, und bei Muhammed heißt es: "Ohne Juz hätte ich keine gescheite Kindheit gehabt".

Der 26-jährige Agron erwähnt in seinem Text wie viele andere Porträtierten die Hilfe beim Bewerbungsschreiben. Das gehöre hier zur medienpädagogischen Arbeit. Diese umfasse Hilfe bei Bewerbungen und Hausaufgaben, erläutert Falke. Die Porträtierten sind allesamt über 18, viele zwischen 20 und 27. "Das sind nicht alles ehemalige Besucher", so Falke. Gerade abends suchten junge Erwachsene das Juz auf. "Da sind auch junge Mütter, werdende Mütter oder Familienväter dabei."

Info: Das Juz ist dienstags bis samstags von 13 bis 20 Uhr geöffnet.