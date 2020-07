Hockenheim. (dpa) Die Formel 1 fährt in diesem Jahr nicht auf dem Hockenheimring. Dies erklärte Veranstalter Jorn Teske am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben immer versucht, eine Lösung zu finden. Wir sind aber immer bei unserer Maßgabe geblieben, dass wir nicht auf Kosten sitzen bleiben dürfen", sagte Teske. "Wir sind am Ende nicht zusammengekommen."

Der Traditionskurs in Nordbaden war zuletzt Ersatzkandidat für den Notkalender der Formel 1 infolge der Corona-Pandemie. Die Königsklasse des Motorsports habe dem Hockenheimring zudem signalisiert, dass man einen Grand Prix in Europa zumindest vor einigen Zuschauern stattfinden lassen wolle. "Mit den Verordnungen in Baden-Württemberg ist das nicht machbar", sagte Teske.

Die Verantwortlichen des Nürburgrings haben indes Gespräche mit den Formel-1-Machern über ein mögliches Comeback bestätigt. Diese hätten seit der letzten Austragung 2013 immer wieder stattgefunden. Durch die ungewisse weltweite Situation stehen bislang erst zehn Rennen im Formel-1-Kalender fest. Die Verantwortlichen hoffen aber auf 15 bis 18 Grand Prix, auch um die vollen TV-Gelder erlösen zu können. Die Saison begann Anfang Juli mit rund viermonatiger Verspätung.

Update: Donnerstag, 23. Juli 2020, 10.35 Uhr

Spielberg. (dpa) Die Formel 1 erweitert ihren Notkalender um weitere zwei Rennen und soll angeblich im Oktober auch nach Deutschland zurückkehren. Wie das Fachmagazin "Auto, Motor und Sport" am Freitag berichtete, fährt die Motorsport-Königsklasse "nach den aktuellen Plänen" im Herbst auch auf dem Traditionskurs in Hockenheim. Der genaue Termin stehe noch nicht fest. Das Rennen soll aber in einem Dreierpack an aufeinander folgenden Wochenenden mit Imola (Italien) und Portimao (Portugal) ausgetragen werden.

"Es gibt von unserer Seite nichts Neues", sagte der Geschäftsführer des Hockenheimrings, Jorn Teske, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir waren in Kontakt und sind in Kontakt. Es hat sich aber weiter nichts konkretisiert."

Hockenheim hatte stets die Bereitschaft erklärt, als Ersatzkandidat ein Formel-1-Rennen ohne eigenes finanzielles Risiko austragen zu wollen. "Wir machen unseren Job, die Zeit fängt aber an zu drängen", sagte Teske weiter mit Blick auf die Belegung des Kurses in den nächsten Monaten. Ein Termin spät im Jahr wäre jedoch klimatisch kein Ausschlusskriterium für den Kurs in Nordbaden. So ist etwa das Finale im Deutschen Tourenwagen Masters für Anfang November angesetzt.

Die Formel 1 bestätigte dagegen bereits die Rennen am 13. September in Mugello (Italien) und am 27. September in Sotschi (Russland). Der Kurs in Italien gehört Ferrari, wo der Traditionsrennstall auch seinen 1000. Grand Prix der Geschichte bestreiten wird. "Ich kann es nicht abwarten, dass dieser Traum wahr wird", meinte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto über das Rennen, das als Grand Prix der Toskana bezeichnet wird.

Mugello ist erstmals Austragungsort eines Formel-1-Rennens. Sotschi wurde wie im ursprünglichen Rennkalender auf dem Termin am 27. September bestätigt. Damit umfasst die Formel-1-Tournee aktuell zehn Grand Prix. Insgesamt will die Rennserie mindestens 15 Rennen in diesem Jahr austragen, um sich die vollen TV-Gelder zu sichern. Wegen der Corona-Krise mussten bis Ende Juni alle geplanten Events abgesagt oder verschoben werden. Der Kalender umfasste einst 22 Grand Prix.

Update: Freitag, 10. Juli 2020, 12.31 Uhr

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Die Meldungen zu einem WM-Lauf der Formel 1 auf dem Hockenheimring in diesem Jahr sind widersprüchlich. Mal heißt es, Hockenheim sei aus dem Spiel um einen Platz im Formel 1-Kalender 2020. Dann kommen Nachrichten, dass die Rennen in Übersee wegen der kritischen Corona-Entwicklungen vor allem in den USA, Mexiko und Brasilien, aber auch in Asien auf der Kippe stehen und im Herbst Platz sei für einen weiteren Grand Prix in Europa. Dass deutsche Fans dabei an Hockenheim denken, liegt nahe. Jochen Nerpel, Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, stellte allerdings gegenüber der RNZ klar, dass er selbst an kein Rennen im laufenden Jahr in Hockenheim glaubt.

"Das kann ich derzeit nicht sehen, dass wir da einspringen könnten", sagte Nerpel. "Und ehrlich gesagt, dieses Hü und Hott versteht ja niemand mehr." Die Formel-1 sei ein schnelllebiges Geschäft: "Aber irgendwann muss es auch mal gut sein. Schließlich müssen wir ja auch planen. Ein Rennen ohne Zuschauer benötigt zwar keinen langen Vorlauf wegen des Ticketverkaufs. Aber unser Terminkalender ist im September zum Beispiel voll. Da müsste jemand schon sehr viel Geld auf den Tisch legen, damit wir Bemühungen in Gang setzen, um Termine frei zu machen. Es geht dabei ja nicht nur um das Rennwochenende, sondern mindestens um eine Woche davor und eine Woche danach."

Auch für 2021 habe man bislang keinen Vertrag. Alles sei in der Schwebe. "Niemand weiß heute, welche Strecken sich um Verträge bemühen oder bereits geschlossene Verträge einhalten können", so Nerpel. Man könne in vielen Ländern die Folgen der Corona-Krise noch gar nicht abschätzen. Und in einer Wirtschaftsrezession Formel 1-Rennen durchzuführen, sei eher fraglich.

Update: Montag, 15. Juni 2020, 15.52 Uhr

Hockenheim. (dpa) In der Debatte um möglicherweise weitere Europa-Rennen in dieser Formel-1-Saison würde der Hockenheimring zeitnahe Entscheidungen begrüßen. "Es ist nicht neu, wenn ich sage, dass je später eine Entscheidung fällt, umso schwieriger wird es auch", sagte Geschäftsführer Jorn Teske am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Streckenbetreiber wie in Hockenheim sind nicht nur angesichts der Corona-Krise darauf angewiesen, ihre Kurse abseits der Formel 1 vor allem mit anderen Events zu belegen und damit auch wirtschaftliche Planungssicherheit zu bekommen.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn hatte bereit vor den jüngsten Rennabsagen von Aserbaidschan, Singapur und Japan darauf hingewiesen, dass es möglich sei, "eine ausgedehnte Europa-Saison mit einem oder zwei weiteren Rennen zu haben". Neben dem Ferrari-Kurs Mugello, Imola und Portimao gehört auch Hockenheim weiter zu den Ersatzkandidaten.

"Es ist bekannt, dass wir schnell, gewissenhaft und mit hoher Qualität einen Grand Prix ausrichten können", wies Teske auf die Vorzüge des Traditionskurses in Nordbaden hin. Der Saisonstart in der Formel 1 ist erstmal am 5. Juli im österreichischen Spielberg geplant, die acht Rennen umfassende Europa-Tour endet dann vorerst am 6. September in Monza.